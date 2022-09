Får milliardærhjelp etter strømregning på 1,5 millioner

Med 2.500 daglige brukere er Åsane Arena et av Norges største idrettsanlegg.

Det betyr også at de er et av idrettsanleggene som rammes hardest av de høye strømprisene.

Regningen for august viser utrolige 1,5 millioner kroner, ifølge daglig leder i, Åsane Arena, Roald Bruun-Hansen.

Heldigvis for Bruun-Hanssen og Åsane Arena slipper de å ta hele regningen alene. Milliardær Trond Mohn bistår det nye praktanlegget i Bergen.

Men det er ikke alle som kan støtte seg på en rik onkel.

– Det er vi selvfølgelig svært takknemlig for, men det blir jo helt feil. Alle andre som ikke har denne muligheten har det med sine budsjetter omtrent like ille som oss, sier Roald Bruun-Hanssen.

Selv om Mohn redder dem nå er den tidligere Brann-direktøren krystallklar på at de ikke kan lene seg på milliardæren for all evig tid.

– Nei, man må ikke lene seg på ham. Men det viser hans raushet og hans samfunnsengasjement og hans ønske om å bidra til de som trenger det mest i samfunnet.

VG omtalte Trond Mohns støtte og Åsane Arenas gigantregninger først.

RAUS: Trond Mohn har i en årrekke støttet aktivitetstilbud for barn og unge. Foto: Marit Hommedal

Har sprengt budsjettet

TV 2 kunne i forrige uke fortelle om strømkrisen som har oppstått i norsk idrett.

Totalt 1462 lag og idrettsorganisasjoner har søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om strømstøtte for utgiftene de hadde i april, mai og juni måned.

Totalt ber norsk idrett om 21,6 millioner kroner i støtte. Men tallene for august har allerede begynt å tikke inn hos klubbene. Det har blant annet sørget for at Nærbø Idrettslag har sett seg nødt til å stenge ishallen sin.

TV 2 møtte Roald Bruun-Hansen i forrige uke. Da kunne han fortelle at Åsane Arena hadde budsjettert med 60 øre kilowattimen i 2022. Disse tallene er for lengst sprengt.

I august var snittet 3,3 kroner kilowattimen. Altså nesten fem ganger så mye som de hadde budsjettert for.

– Vi hadde beregnet oss på totalt fire millioner kroner i totalkostand på strøm. Vi frykter at priseskaleringen utover høsten gjør at vi ender opp på tolv millioner kroner. Da vil vi få kompensert kanskje tre millioner kroner gjennom strømstøtteordningene. Da er vi fortsatt fem millioner bak, sier Bruun-Hanssen.

DYRT: Roald Bruun-Hanssen driver et av Norges største idrettsanlegg. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Mener de som ikke har råd ender opp som taperne

Åsane Arena huser Obosliga-laget Åsane, håndballaget Tertnes, samt et bredt tilbud til barn og unge.

Alt fra klatrevegg, ishall, turnhall, sandvolleyball-baner og flere håndballbaner holder store deler av barna fra bydelen i Bergen i aktivitet.

Roald Bruun-Hanssen er bekymret for barna som blir lidende av strømkrisen.

– Hvem er taperne her til syvende og sist?

– Det er oppvekstmiljøet til barn og unge. Det er alle familiene som ikke har råd til å sende ungene sine på trening fordi idrettslagene må kreve mye mer i kontingenter og inntekter for å kunne dekke strømregningene. Det er de som er taperne.

TV 2 kunne i august avsløre at idretten ikke får en bedre støtteordning, enn den de har hatt.

Selv om Idrettspresident Berit Kjøll tidligere samme dag hadde sagt at hun var «temmelig trygg» på at ordningen skulle bli bedre.

– Nei, vi viderefører den ordningen vi har. Det er en veldig god ordning. Den er like god som husstander har i dag, sa statssekretær i Kultur - og likestillingdepartementet, Gry Haugsbakken, til TV 2 torsdag.

Ruuds klubb rammes hardt av strømkrisen: – Vi er på bristepunktet

– Alltid de svakeste som får det tøffest i slike situasjoner

Åsane Arena-sjefen mener Norge som nasjon ikke bør være bekjent av at det er de svakeste i samfunnet som får det tøffest i slike situasjoner.

– Det går ut over dem som har minst, og det er de som straffes hardest. Rundt fysisk aktivitet så vet vi at dette har stor betydning for oppvekstmiljø for barn og unge, og må støttes oppunder av fellesskapet. Da er det et paradoks at det er de som får det tøffest i disse situasjonene med de kraftige strømregningene.

– Men dette er en klassisk situasjon. Det er alltid de svakeste som får det tøffest i slike situasjoner, men det bør ikke vi som nasjon være bekjent av.