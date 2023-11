Får kritikk: – Opptatt av å verne om sin egen karriere

Solen skinner over Bergen. I byen mellom de sju fjell stiller de lokale patriotene seg spørsmålet om Brann faktisk er Norges beste lag.

Etter nedsablingen av seriemester Bodø/Glimt, svever man høyt i vest.

Likevel, det ulmer under overflaten.

– Du vil jo ikke ha en kaptein som vil hoppe av med en gang man møter motbør og spillere skal selges. Det er ikke noe klassisk bilde av en kaptein, sier BTs kommentator til TV 2.



Før euforien tiltok i styrke søndag kveld, ble nok en gang kapteinens fremtid i klubben et tema.

I forkant av kampen ble Sivert Heltne Nilsen intervjuet av TV 2 og Bergensavisen. Sommerens overgangsdrama ble et tema.

Brann-kapteinen satte sinnene i kok i sommer da han forsøkte å presse gjennom en overgang til svenske Elfsborg. Og i intervjuet med BA antydet han at det kunne skje igjen.

– Vi kan selvfølgelig komme opp i en liknende situasjon. Når andre klubber vil satse langsiktig på deg, og du ikke får de samme signalene der du er, er det naturlig at man tar en ny diskusjon på det, sa han til BA.



Det fikk BT-kommentator, Anders Pamer, til å steile.

Mannen som har slitt ut utallige par sko på jakt etter enda flere historier og innfallsvinkler om Brann, mente lagets kaptein burde holdt seg for god til å «åpne disse sårene akkurat nå».

Mot seriemesteren spilte Heltne Nilsen en av sine beste kamper i rødt og hvitt.

– Han svarte på tiltale, syns jeg. Han spilte en glimrende fotballkamp mot Bodø/Glimt. Hvis det har klart å bidra til å få litt tenning i skrotten på kapteinen til Brann, så er det bare bra, sier Pamer dagen derpå.

Heltne Nilsen lot seg ikke rive med av egen prestasjon og ville heller ikke glefse tilbake etter kampslutt.

– Han setter jo spørsmålstegn, og det må han få lov til. Jeg skal ikke mene for masse om det. Jeg fokuserer på det jeg skal gjøre, sier Heltne Nilsen etter storkampen.

– Bidra med flybilletter og flyttebil



Pamer lar seg ikke farge av innsatsen søndag kveld. Han står for alt i kommentarens innhold også dagen derpå.

– Ja, absolutt. Jeg syns det var unødvendig av Sivert å ta opp den gamle sagaen fra i sommer der han krevde å få gå til Elfsborg.

Samme ord blir brukt av supporterlederen.

– Jeg syns det er veldig unødvendig å dra opp igjen den tvilen som ble skapt i sommer om han virkelig ønsker å være i klubben eller ikke, sier Erlend Ytre-Arne Vågane, leder i Brann Bataljonen.

Han mener at saken skaper «en del unødvendig støy» i klubben, og kommer med følgende oppfordring til Brann-kapteinen:

– Jeg skulle ønske at han kunne beklage det som skjedde i sommer.

– Det har han ikke gjort, og det er det ingenting som tyder på at han har tenkt til å gjøre, heller. Heller tvert imot. Det jeg syns at han burde ha gjort, er å feie den tvilen av banen, sier Vågane.



I Pamers kommentar lørdag morgen, gikk BTs mann så langt som å hevde at Brann-ledelsen burde ta grep.

For hvis det er slik at det er så redselsfullt for Branns 32 år gamle kaptein å lede landets kanskje nest beste lag, synes jeg Brann skal bidra med både flybilletter og flyttebil. Anders Pamer, BT-kommentator

Tar kapteinen i forsvar

Eirik Horneland var naturlig nok en meget fornøyd lagleder etter søndagens festaften. Konfrontert med kapteinens nyeste utspill, svarte treneren dette:

– Han våger å komme ut med sine følelser og tanker. Jeg og Sivert vet veldig godt hvor vi har hverandre og jeg stoler veldig på ham, sier haugesunderen.

– Du kan se det her i dag også, hvor hardt han jobber for laget og hvor hardt han jobber for å vinne fotballkamper, sier Horneland etter seieren over Glimt.

– Jeg liker ærlighet

Horneland lar seg ikke provosere nevneverdig av Pamers meninger om kapteinens uttalelser.

– Det er hans tanker rundt den situasjonen. Jeg føler ikke det kom noe nytt frem nå, sier Brann-treneren.

48-åringen mener også at det ikke er lagets kaptein som har bedt om at temaet skal komme opp igjen.

– Dere spør, og han er ærlig. Jeg liker ærlighet. At han forteller om sine tanker og følelser rundt det som skjedde i sommer, er helt uproblematisk for meg. Jeg vet nøyaktig hvor jeg har han, sier Horneland til TV 2.



– Ærligheten er det jo lite å si på. Spørsmålet jeg stiller er ved timingen på det. Nå i sesonginnspurten er det unødvendig å ta det opp, og å varsle at det blir en omkamp rundt dette, svarer Pamer.

I motsetning til Horneland er Anders Pamer langt fra sikker på at vinteren blir stille og rolig på Brann Stadion.

– Jeg opplever at han er opptatt av å verne om sin egen karriere, opptatt av å spille på et godt lag og få karrieren til å vare så lenge som mulig. Alt det er helt greit, men han må være bevisst sin rolle som kaptein og leder for Brann, fordi det er en stor ære.



Eirik Horneland frykter ingen ny runde der kapteinen truer med å skifte beite.

– Jeg opplever at Sivert er her med hud og hår. Han kommer til å være en veldig viktig brikke for oss inn i fremtiden også, sier Horneland til TV 2.