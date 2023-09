Får Haaland-hjelp: – Enormt

– Det er jo veldig stas og kult, sier vokalist i Kaizers Orchestra Janove Ottesen til TV 2.

Fredag slapp bandet billetter til sin Europa-turné, som strekker seg fra København i nord til Milano i sør og totalt 14 europeiske byer.

– Det er den største i vår karriere så langt, sier 48 år gamle Ottesen.

SATSER: Kaizers Orchestra er tilbake og har store planer. Her med Janove Ottesen (i midten), Geir Zahl (t.v.) og Terje Winterstø Røthing. Foto: Emilie Holtet / NTB

De aller ivrigste Haaland-supporterne fikk kanskje med seg en noe unormal deling fredag. Men det var nettopp denne turneen som ble delt til over 35 millioner følgere på Haalands Instagram-story.

– Det er klart han har et enormt nedslagsfelt internasjonalt med et så stort publikum som han når ut til, sier vokalisten.

Eksklusivt Haaland-besøk

Ottesen er oppvokst på Bryne, på samme tid som pappa Alfie Haaland.



– Jeg spilte jo fotball sammen med ham i slutten av tenårene. Så har han jo fått en sønn, det har jeg og. De er like gamle og har spilt mot hverandre hele oppveksten, forteller han.

Vokalisten flyttet senere til Stavanger, men kontakten vedvarte.

– Vi har fulgt hverandre, sett hverandre og spilt mot hverandre ganske lenge nå. Så har det jo tatt helt av med Erling der ute i verden. Det er jo superstas å følge med på den reisen.

Manchester City-spilleren scoret 52 mål på 53 kamper i sin første sesong. 23-åringen ble nylig sesongens spiller i Europa av Uefa.

Ottesen var gjest hos Team Haaland da superspissen satte rekord med 35 mål i Premier League, og deler av teamet har meldt sin ankomst til Kaizers-konsert.

Promoteringen på Europa-turneen fra Haaland kom ikke helt overraskende.

– Vi har jo snakket litt om disse tingene i perioder, men det er kult at de til slutt gjorde det nå. Det var god timing for ham å dele dette rockebandet fra Bryne som skal nå internasjonalt hjem.

Utelukker ikke låt sammen

Ottesen tar det som et stort kompliment at Haaland på et vis blir med å danse «Ompa til du dør».

– Det er en gøy bekreftelse på at vi har en god tone og liker å være assosiert med hverandre. Alle vet hvem Haaland er. Han er verdens beste. Kaizers er også verdens beste rockeband, smiler Janove.

OFFENSIV: Janove Ottesen er ikke fjern for å hoppe ut blant publikum. Her fra Molde Jazzfestival. Foto: Vidar Ruud/NTB

Selv har Haaland en foreløpig kort artistkarriere. I 2016 ble sangen «Kygo Jo» publisert på YouTube, sammen med Salernitana-spiller Erik Botheim og Jerv-spiller Erik Tobias Sandberg.

Trioen gikk under navnet Flow Kingz og musikkvideoen er sett av over 11 millioner.

– Kygo? Jeg har sett litt av den for lenge siden. Var det noe rap, eller hva var det? spør Ottesen.

«Gutta, kan dokk sluttet å pratet så møye» var i hvert fall starten på refrenget.



– Er det aktuelt å invitere Haaland til en låt om han er åpen for det?

48-åringen begynner å le.

– Så langt har vi ikke kommet. Den får bare henge. Han får la beina snakke nå.

Det er nok planen når West Ham venter i London lørdag.

