– Får drømmeovergang

Chelsea jobber med et forbedret bud på Brightons midtbanespiller Moisés Caicedo (21). London-klubben skal legge inne et bud verdt 80 millioner pund, pluss tillegg, skriver Daily Mail.

Samme klubb vurderer å hente tilbake en tidligere akademispiller. Crystal Palace-spiller Marc Guehi (23) skal være på ønskelisten til Mauricio Pochettino. Det skriver The Guardian.

Manchester City ser ut til å miste Riyad Mahrez til saudiarabiske Al-Ahli. Nå skal de lyseblå vurdere å hente Barcelonas Raphinha (26) som en erstatter.

Ifølge spanske AS skal Atlético Madrid ha gitt João Félix (23) klarsignal til å fullføre hans drømmeovergang til Barcelona.

– Jeg hadde elsket å spille for Barcelona. De har alltid vært mitt førstevalg. Det har vært drømmen min helt siden jeg var et barn, sier han om en mulig Barcelona-overgang, ifølge Fabrizio Romano.



Atlético Madrid har på sin side forhørt seg med PSG for en mulig overgang for midtbaneteknikeren Marco Verratti (30). L’Équipe skriver imidlertid at den spanske klubben enda ikke har lagt inn et bud.

Tottenham vurderer en overgang for den brasilianske spissen Pedro (26). Han spiller for Flamengo i den brasilianske ligaen.

Crystal Palace har satt en prislapp på 70 millioner pund for midtbanespiller Cheick Doucoure (23). Ifølge Daily Mail skal Liverpool være interessert i 23-åringen fra Mali.

TIL LIVERPOOL? Cheick Doucoure skal være ønsket av Klopp og Liverpool. Foto: Kirsty Wigglesworth

Fulhams Aleksandar Mitrovic (28) har gitt beskjed til klubben at han aldri vil spille i klubben igjen, etter at de avslo et bud fra saudiarabiske Al-Hilal. Det skriver Sky Sports.

FORBANNET: Aleksandar Mitrovic ønsker seg en overgang til Saudi Pro League, ifølge Sky Sports. Foto: Rui Vieira

Newcastle er i ferd med å selge driblekanten Allan Saint-Maximin (26) til saudiarabisk fotball. Det er Al-Ahli som er klubben det er snakk om, og prisen skal ligge på 30 millioner pund, skriver The Telegraph.

Fra en fransk kant til en annen: Moussa Diaby (24) i Bayer Leverkusen er sterkt ønsket av Al-Nassr. Overgansguren Fabrizio Romano melder på Twitter at de har lagt inn et forbedret andre bud på kantspilleren. Det samme skal Aston Villa ha gjort.