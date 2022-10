Familietragedie: Victor (22) omkom i krasj. To dager senere døde den sørgende moren

To dager etter å ha mistet sitt eneste barn i en motorsykkelulykke, fikk Flora van Limbeek hjertestans og døde.

– Det som foreldrene til en motorsykkelfører alltid frykter, har skjedd.

Det skrev familien til Victor Steeman (22) i en uttalelse da den nederlandske motorsykkelføreren døde på grunn av hodesakdene han pådro seg i en krasj i Supersport 300-løpet i Portimão 8. oktober.

Kun to dager senere opplevde den lille familien en ny tragedie.

Mens moren Flora van Limbeek (59) sørget over å ha mistet sitt eneste barn døde hun selv av hjertestans. Det får flere motorsportnettsteder, blant andre Racesport.nl, opplyst.

Pappa og mann Willem Steeman har bedt om å få være i fred i sorgen, skriver nettstedet.

– Til tross for det uutholdelige tapet og sorgen, er vi veldig stolte over å kunngjøre at vår helts bortgang har vært i stand til å redde fem andre mennesker gjennom organdonasjoner, sto det i familiens uttalelse etter Victor Steemans død.

Før det tragiske dødsfallet hadde Steeman levert en sterk 2022-sesong i Supersport 300. Han var med i kampen om VM-tittelen etterfire seirer, fem pallplasser og tre pole-plasseringer i år.