Familiesituasjonen ble avgjørende: – Ville ikke gått

SISTE GANG: Det er emosjonelt og vanskelig for Amahl Pellegrino og ta farvel med Aspmyra for aller siste gang. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Huff, dette ble tungt. Jeg måtte tørke noen tårer, forteller han.



Det er fredag ettermiddag på Aspmyra. TV 2 og Avisa Nordland møter Amahl Pellegrino til et siste intervju på norsk jord som Glimt-spiller, før han drar til USA og San José Earthquakes for nye eventyr.

Han har nettopp tatt farvel med både spiller, trenere og støtteapparatet til Bodø/Glimt.

Han speider utover Aspmyra en siste gang i gult. Han er rørt.

– Blir det tøft å dra, Pelle?

– Det blir helt jævlig faktisk. Det er det desidert tøffeste valget jeg noen gang har tatt. Det kommer til å bli tungt. De kommer til å kjennes i lang tid fremover. Det blir heller ikke noe bedre av å sitte og se på gutta på TV og høre fansen i bakgrunnen. Det blir nok en tøff tid fremover, forteller han.

FØRR EVIG: Før Amahl Pellegrino tok flyet mot en ny tilværelse i California, ble han overrasket over hyllesten til supporterklubben J-Feltet. Toppscoreren har en plass i manges hjerter i Bodø. Foto: J-Feltet

På nytt presser tårene seg på.

– Jeg hadde bestemt meg for ikke å gjøre det under dette intervjuet, forteller han.

Det som gjør ekstra tungt, er at han ikke får tatt et skikkelig farvel med supporterne og publikummet på Aspmyra.

– Det er nok kanskje det aller tyngste. Det å ikke kunne få si ordentlig tusen takk for alt til denne fantastiske gjengen som har fått meg opp på beina i hver eneste kamp.

– De har vært en drivkraft med tanke på den tiden da det ikke gikk så bra, og da jeg spilte ut på her med to vonde akilleser. De har vært selve drivkraft som har fått meg til å pushe på mye mer enn det jeg trodd at jeg hadde i meg.

Familiesituasjonen ble avgjørende

På nytt blir han rørt.



– Det jeg har fått oppleve i denne byen av klubben og de menneskene her, er noe av det jeg kommer til å ha i hjertet mitt for resten av livet. Det er veldig fine minner å ha med seg, sier Pellegrino.

Når du leser dette, er han i California i USA.

DEBUTEN: Amahl Pellegrino kom til Bodø/Glimt i august 2021. Da hadde han trøye nummer 11, men den ble byttet til nr. 7 dag Patrick Berg bel proff i utlandet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Der venter en toårskontrakt med San Josè Earthquakes. For første gang er han åpen om prosessen.

– Det har vært en lang prosess, og det har vært veldig mye grubling. Dette er et lag som har hatt lyst på meg lenge. De har ønsket meg siden samme tid i fjor. I de to siste overgangsvinduene har de forhørt seg, men tiden har ikke vært riktig.

– Nå føler jeg at det er riktig også med tanke på alder. Samtidig er jeg på en utgående kontrakt med Bodø/Glimt.

– Så er det familiesituasjonen. Den er slik at vi ikke ville ha vært sammen i Bodø i 2024, og jeg kjenner meg selv slik at det ikke kunne ha gått med å ha dem i Drammen, mens jeg skulle ha vært her i Bodø alene. Derfor føler jeg også at dette er det riktige valget, forteller han.

På noen uker har Bodø/Glimt hentet forsterkninger som Jens Petter Hauge og Håkon Evjen.

– Dette er flere fantastiske erstatninger så klubben er i gode hender uansett om jeg drar herfra. Det er jeg ikke bekymret over, sier toppscoreren.

Pellegrino hadde opprinnelig kontrakten med Bodø/Glimt ut denne sesongen også.

BLIR SAVNET: Amahl Pellegrino har hatt noen fantastiske år i Bodø/Glimt. Han bli savnet av supporterne og spillerne i Glimt, Foto: Run Gyllander / TV 2

– Fikk du noen gang tilbud om ny og utvidet kontrakt med Glimt?

– Nei. Vi snakket aldri noen gang om det. Det har ikke vært et tema. Jeg hadde bare ett år til, så det forstår jeg veldig godt, sier Pellegrino.

– Men er det ikke litt rart at du som ble årets spiller og satte ny rekord i antall målpoeng, ikke får et tilbud?

– Nei. Glimt driver klubb på en bra måte synes jeg. Jeg blir jo 34 år til sommeren, så det er kanskje noe som de har tenkt over. Det er ikke noe jeg tenker på i det hele tatt.

Fullstendig kaos

– Fotballen er ganske kynisk. Klubbene må tenke på seg selv, det må også vi fotballspillere. Når jeg da får en toårskontrakt som betyr at jeg kan forlenge karrieren med ett år, så følte jeg at dette er veldig riktig.

– Jeg og laget hadde en god sesong, og da måtte jeg «smi mens jernet er varmt». Derfor måtte jeg dessverre tenke på meg selv. Jeg skulle gjerne ha vært i denne klubben også, men jeg kan ikke være på to plasser samtidig, sier Pelle.

– Hva ville ha skjedd hvis Bodø/Glimt kom med en bedre og forlenget kontrakt?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror folk vet hvor mye byen har betydd både for meg og min familie. Jeg har en datter hjemme som jeg ikke har fortalt ennå hva som skjer og at vi skal bo i USA. Jeg vet at det kommer til å bli et fullstendig kaos hjemme, humrer Pellegrino.

– Nå er vi kommet dit at dette eventyret stopper her. Det er veldig trist, men jeg velger å se tilbake på dette som en fantastisk tid. Jeg kommer til å se tilbake på dette for resten av mitt liv og med et stort smil om munnen, sier 33-åringen.

ÅRETS SPILLER: Amahl Pellegrino ble grundig lurt av kona Hanne Hekneby Pellegrino da han fikk det synlige beviset på at var årets spiller i Eliteserien. Foto: Run Gyllander/ TV 2

Han lover at han skal følge med på Bodø/Glimt i tiden fremover.

– Jeg går nå over til å bli en del av den fine gjengen som sitter og ser på gutta på feltet her. Nå går jeg over som en supporter, forteller han.

– En legende

Apropos supportere.

Da flyet fra Bodø og videre til USA gikk søndag kveld, ble han møtt med en flott hyllest av supporterklubben J-Feltet.

– Pelle står igjen som den største profilen i klubbens gullalder. X-faktor på banen, med kremmerhus annenhver helg og ville målpoeng. Utenfor banen er han den spilleren som har interagert mest og best med fansen. Legende, skriver Mads Skauge, talsmann i J-feltet, til TV 2.

Pellegrino har 76 scoringer og 41 målgivende på 120 kamper i Bodø/Glimt.

SERIEMESTER 2021: Det var stor stas da Bodø/Glimt vant sitt andre trofe andre året på rad. Det første til Amahl Pellegrino Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Kjetil (Knutsen) sa det så fint da vi tok farvel. Du kommer alltid til å være en Glimt-gutt, og det er ord jeg setter uendelig stor pris på. Du skal ikke se bort fra at jeg kommer innom for å trene når man har tid til det, forteller Pellegrino.

– Hva er det som venter deg i USA?

– Det er en kontrakt på to år. California et litt varmere sted enn Bodø, så kulden og stormene kommer jeg ikke til å savne. Jeg drar dit først alene i 8–10 dager, så har vi time for visum hos ambassaden den 14.–15. februar. Etter det kommer familien også bortover, forteller han.

SOLSKINN: Nå venter California på Amahl Pellegrino og familien. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det å bli utenlandsproff i en alder av 33 år hadde han aldri drømt om.

– Nei, men det er slik karrieren min har blitt. Jo eldre jeg har blitt, desto sykere ting skjer med meg. Det er en spennende tid som kommer nå. Jeg gleder meg veldig.

Skal se Ajax-kampen alene

– Det er en liga som er veldig på tur opp. Det begynner å komme en del kule spillere til ligaen. Jeg gleder meg veldig til å starte den karrieren der borte. Jeg skal prøve å være den beste utgave av meg selv, så håper jeg ikke at dette blir slutten etter to år i USA, forteller toppscoreren.

Amahl Pellegrino har en svært engasjert mamma. Hun har flere ganger reist fra Drammen til Bodø for å se sønnen herje på banen for Glimt.

– Hva tenker hun om at du nå reiser helt til USA?

– Hun har vært med i prosessen og ser hvorfor jeg nå velger dette. Hun er også blitt veldig glad i Bodø og Glimt, så hun kommer for å se på Ajax-kampen helt alene. Det viser bare hva denne klubben har betydd for hele familien, sier Pellegrino.

Det å spille i den amerikanske ligaen betyr også et kraftig økonomisk løft rent personlig.

GLIMTGUTT: – Du er en ekte Glimt-gutt sa Kjetil Knutsen da vi to farvel, Det betyr mye å få høre, sier Amahl Pellegrino. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Selvfølgelig var også det en av grunnene til at dette var det rette valget. Karrieren nærmer seg slutten, så økonomisk er dette et veldig høyt sprang i forhold til det jeg får i dag, sier 33-åringen

– Kan du røpe hvor mye?

– Det er såpass høyt at neste gang jeg møter deg, så spanderer jeg en god kopp kaffe eller en øl, sier Pellegrino, og bryter ut i full latter.

Familie betyr svært mye for toppscoreren. Det har vi sett etter hver hjemmekamp når datteren kommer springende ut på banen.

– Jeg tror familien kommer til å trives i varmen i California, derfor har jeg ingen bekymringer med at familien skal kjede seg. Dette blir nok veldig spennende, forteller han.

– Utrolig kjip

Pellegrino kom til Bodø/Glimt i august 2021. Det har vært et eventyr. Det er ingen tvil om at han er svært takknemlig for de årene han fikk i Bodø.

– Det at jeg har fått lov til å spille på et av de beste lagene som har vært på norsk jord, er bare fantastisk. Den flotte gjenge i garderoben, trenerteamet, det medisinske apparatet og ikke minst alle de nydelige menneskene som jobber her på Aspmyra, forteller han.

Han innser at det går mot slutten for en fotballkarriere også på høyt toppnivå i norsk fotball. På nytt presse følelsene seg på.

– Det er utrolig kjipt å dra fra dette her, men innerst inne så er dette det rette valget. Jeg kommer til å savne alle menneskene i denne klubben og byen som har tatt meg så godt imot, sier en rørt Amahl Pellegrino, og ser ut over tomme tribuner på Aspmyra.