Familien i sjokk – politiet oppretter undersøkelsessak

– Politiet har opprettet en undersøkelsessak etter at vi ble tilkalt til stedet, og det er besluttet obduksjon. Vi har ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart i tilknytning til dødsfallet. Videre gjøremål fra politiets side vil vurderes ved mottak av obduksjonsrapport.

Det sier politiadvokat Tom E. Wassenaar Berntsen ved Innlandet politidistrikt til TV 2 torsdag, etter at HamKam-spiller «Akillas» (19) ble funnet død i leiligheten sin på Hamar tirsdag.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, noe som førte til at politiet onsdag ba om en obduksjon.

– I denne saken er det særlig sett hen til avdødes unge alder og at dødsårsaken ikke lot seg påvise på stedet. Obduksjon er besluttet for å bringe dødsårsaken på det rene, opplyser Wassenaar Berntsen.

Obduksjon i Oslo

«Akillas», som signerte for Hamar-klubben i mars i fjor, kommer fra Elfenbenskysten, hvor foreldrene og søsknene fortsatt bor.

Obduksjonen vil gjøres på Oslo Universitetssykehus, og vil etter planen gjennomføres i løpet av de neste dagene.

Om en ukes tid vil politiet ha et klarere bilde av hva som skjedde, forklarer politiadvokaten.

– Som regel mottar politiet en foreløpig obduksjonsrapport innen cirka én uke etter at obduksjonen er gjennomført. Fullstendig obduksjonsrapport ligger lenger frem i tid, og her er det antydningsvis normalt snakk om måneder snarere enn uker.

Spilleren bodde i en leilighet på CC Hamar.

Etter at klubben ikke fikk kontakt med ham, besluttet de tirsdag å bryte seg inn i ungguttens leilighet.

– Vi fikk melding om funn av død person tirsdag, og reiste ut til stedet. Der fant vi «Akillas», tilknyttet HamKam, forklarte Wassenaar Berntsen til TV 2 onsdag.

TV 2 har vært i kontakt med HamKam torsdag, men klubben ønsker ikke å kommentere saken på et så tidlig stadium

– Fantastisk medisinsk oppfølging

Agent Ole Petter Drevland beskriver en familie i dyp sorg.

– Jeg snakket med familiens representant i dag. De er selvfølgelig dypt fortvilet for å ha mistet sin sønn, sier han til TV 2.

Drevland er tydelig preget når han snakker med TV 2.

– Nå må man bare avvente obduksjonsrapporten, og så får vi ta det derfra. Det er vanskelig å koordinere og snakke mye fremtidsrettet med familien. De er i sjokk og sterkt preget. Det er ikke så lett å gå inn på praktiske forhold nå, sier han.

SØRGER: Advokat Ole Petter Drevland var agenten til Mondou. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge/NTB.

Det er tidligere omtalt at «Akillas» ikke bestod den obligatoriske helsesjekken til Norges Fotballforbund (NFF) i fjor, noe som gjorde at han ble nektet videre spill.

Hamar Arbeiderblad har også omtalt at 19-åringen «gikk i bakken» under en treningsøkt i september i fjor og trengte medisinsk hjelp.

TV 2 forstår at det er det ordinære helsevesenet som overtar oppfølgingen av spillere som ikke består helsetesten.

– All videre oppfølging etter dette, både i tilfelle testene er OK, eller om det blir gjort funn, må følges opp som de vanligvis gjør i et pasient-lege-forhold, skriver NFF i en epost.



Drevland hyller hjelpen «Akillas» fikk.

– Han har fått fantastisk medisinsk oppfølging, sier han.



Ivorianeren hadde kontrakt med klubben ut 2024. Han fikk ingen minutter i Eliteserien, men var på benken i to kamper.



En rekke klubber og spillere har tatt til sosiale medier det siste døgnet for å kondolere og uttrykke sin medfølelse.

– Vi kondolerer, våre varmeste tanker går til familie, pårørende og alle i HamKam, skriver Norges Fotballforbund.