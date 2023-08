Familiebedriften Sagosen: – Maskin av en kone

Til tross for storm og økonomisk trøbbel i Kolstad, går det svært så godt for lagets største stjerne, Sander Sagosen.



Etter å ha stått fjellstøtt i de verste Kolstad-bygene, har 27-åringen nå sørget for at hele familien har en sommerjobb å gå til.

Sånn måtte det bare bli når håndballskolen og familiebedriften Camp Sagosen arrangeres for første gang siden 2019.

– Vi legger jo veldig mye stolthet i at det skal bli godt gjennomført når vi først bruker tid på det. Jeg er veldig takknemlig for den innsatsen familien legger ned, sier Sander Sagosen til TV 2.

– I år kjører vi sammen med Kolstad og jeg er veldig takknemlig for alle guttene som møter opp og tar stort eierskap til det. Det er veldig gøy, sier han.

– Definitivt mor som er «CEO»



Etter år med korona, ankelbrudd og bryllup arrangerer Sagosen i år sin egen håndballskole, Camp Sagosen, for første gang på fire år.

Det skjer med stort sett hele familien i aksjon.

– Det er definitivt mor som er CEO for Camp Sagosen-prosjektet. Hun holder i trådene og er en maskin. Vi kommer til dekket bord vi andre, sier Sagosen og gliser.

ALLE MANN I SVING: Hele familien må trå til når Sander Sagosen arrangerer håndballskole. Det fører blant annet til kjøkkenvakt for pappa Erlend og mamma Monica. Foto: Per-Atle Karlsen

Sammen med mamma Monica, pappa Erlend og lillesøsteren Ine, huser Sagosen-familien nesten 200 unge håndball-spirer i Kolstad Arena de neste dagene. Blant dem er også Sanders lillebror, Ciljan.

– Jeg får veldig mange mailer i forkant fra spente foreldre og spente utøvere, og vi får veldig mange fine tilbakemeldinger i ettertid om hvor inspirerende og motiverende det har vært. Her får de kommet tett på spillergruppen i Kolstad og får være en del av et profesjonelt opplegg i tre dager. Jeg tror det er veldig viktig å få til det, sier mamma og primus motor for prosjektet, Monica.

Pappa, og Kolstad-trener, Erlend Sagosen, nikker anerkjennende.

– Jeg synes jo det er veldig profesjonelt. Det er bra mat og gode instruktører. Du får høre Berge og Gomo ha teori, det er kanskje de beste i Norge. Så det er veldig bra, synes jeg, sier han, selv om han innrømmer at det kan ta på å organisere for nesten 200 barn og unge.

– Nja, det er nå litt stress da. Det er store krav da, vet du, sier trøndren og humrer.

Har blitt lettrørt



Man kan trygt si at denne sommeren har vært av det innholdsrike slaget for familien Sagosen.

I midten av juli ble Sander og hans kone Hanna Oftedal Sagosen foreldre for første gang.

PAPPA: I midten av juli ble Sander Sagosen pappa for første gang da lille Noah kom til verden. 27-åringen merker at det har endret ham. Foto: Ine Sagosen

– Vi er veldig heldige, junior er veldig snill og grei. Jeg har en maskin av en kone som tar den største støyten, men det er en helt fantastisk tid. Vi nyter det virkelig, sier Sagosen, som legger til at farsrollen har gjort noe med han.



NYBAKTE FORELDRE: Sander Sagosen og kona Hanna Oftedal Sagosen ble foreldre i juli. Foto: Privat

– Jeg har alltid hatt et engasjement for å jobbe med unge, men man blir litt lettere rørt når man har en liten en hjemme. Jeg føler selv at den tiden jeg har med han nå er unik, og jeg tror at alt annet får litt mindre fokus. Nå har vi stått i en bra storm her i det siste, og så kom junior midt oppi det hele. Da betyr alt annet veldig lite. Man får et veldig bevist fokus på hva som betyr noe for deg og det er de som er hjemme.



De ferske besteforeldrene Erlend og Monica setter også pris på at sønnen er hjemme på permanent basis nå som familieforøkelsen er et faktum.

HJEMME IGJEN: Mamma Monica og pappa Erlend er svært glad for at Sander har returnert til Trondheim på permanent basis. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er veldig artig for oss. Vi har fått barnebarn her nå, så vi trives veldig godt med at han har kommet tilbake. Det er veldig stas å bli besteforeldre, sier Erlend, før Monica legger til:

– Det er veldig stas. Det blir bare gøyere og gøyere. Det er veldig kjekt å få de i byen også, da får vi vært en del av oppveksten på en annen måte.

«Oss mot resten»



Den neste uka er det Camp Sagosen som står i fokus for familien og hovedpersonen Sander.

Deretter er det fullt fokus på sesongen i Kolstad, som for første gang, og det etter en svært turbulent sommer, skal inn i den aller gjeveste turneringen: Champions League.

– Det var jo en liten storm å stå i, men jeg synes vi som står igjen har stått fjellstøtt i det. Det har vært en ryddig prosess og vi har alle sammen kommet enda tettere sammen. Vi står i det sammen, både spillere og klubb, og vi jobber hardt på, sier Sagosen og utdyper:

STÅR SAMMEN: Flere Kolstad-spillere, deriblant Torbjørn Bergerud og Magnus Langeland, er med som instruktører under Camp Sagosen. Foto: Ine Sagosen

– Det er mange som skal mene mye i Norge og Europa. Vi som spillergruppe står enda tettere sammen, og vi jobber stein for stein med å få til dette. Det blir litt den følelsen av «oss mot resten». Det har gjort at de første to ukene vi har hatt som lag har vært helt fantastisk. Jeg tror vi stortrives i hverandres selskap og det skal bli artig å se hva vi kan få til med dette.

I disse dager vurderer det Europeiske Håndballforbundet om Kolstad skal bli straffet for det økonomiske kaoset klubben har satt seg i.

Forrige uke uttalte (EHF) at de kommer til å gå nøye gjennom etterspurt dokumentasjon fra Kolstad og at juridiske grep kan bli aktuelt.



Det er enda ikke kjent hvilke konsekvenser det eventuelt kan få for Kolstad.

Sagosen tar imidlertid det hele med knusende ro.

– Den prosessen tenker jeg vi får ta om det kommer et eller annet. Vi tar høyde for at vi spiller Champions League, på like premisser som alle andre. Vi er i klubben her for å gjøre det, og det blir morsomt å se hva vi kan få til, sier Kolstad-stjernen.

PS: Kolstads første kamp i Champions League er satt til 13. september borte mot nord-makedonske HC Eurofarm Pelister, mens første seriekamp er 26.august mot ØIF Arendal 16.45 på TV 2 Direkte.