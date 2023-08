Fagermo slipper Vålerenga-bombe

Dag-Eilev Fagermo gjestet TV 2-programmet «Fotballkveld». Den tidligere VIF-treneren, som fikk sparken i juni, åpnet opp om tiden hans i klubben, og delte sine perspektiver på klubbens vei videre.

– Nå har man jo prøvd i mange år, å bytte trenere, sportssjefer, spillere og så videre, og det har ikke hjulpet noe. De samme trenerne har stort sett lyktes andre steder, poengterer Fagermo.



Han er klar på hva som bør endres.

– Ut ifra min erfaring i klubben, og de sportslige resultatene, så ville jeg gått til topps, og se om man skal gjøre en endring på eiersiden, sier han, og fortsetter:

– Tor Olav er en fantastisk mann, og han er glad i Vålerenga. Men nå har han vært eier av klubben i veldig mange år, og de sportslige resultatene uteblir. Jeg har ikke noe annet argument enn sportslige resultater, men det er tross alt viktigst.

Se hele sekvensen i videovinduet øverst!

VÅLERENGAS RIKE ONKEL: Tor Olav Trøim har investert store midler inn i Oslo-klubben. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB.

Lanserer mulig løsning

Den tidligere VIF-treneren mener klubben bør gå vekk fra den nåværende eierkonstellasjonen. Han trekker frem akademiet, som han mener kan generere store nok inntekter gjennom spillersalg, slik at klubben ikke er avhengige av en rik onkel.

– Da har klubben muligheten til å styre alene, og ikke sammen med en eier, fordi den konstellasjonen har ikke lykkes. Kanskje vi skal være tøffe nok til å ta det helt opp, fremfor å se på sånne som meg, spillere og sportssjefer, sier 56-åringen.

KOMMER MED OPPFORDRING: – Kanskje vi skal være tøffe nok til å ta det helt opp, fremfor å se på sånne som meg, spillere og sportssjefer, mener Fagermo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener at det er for mange i VIF som trekker i forskjellig retninger.



– Det er ingen tvil om at Vålerenga lenge har vært mestere på å få lite ut av mye, når en ser på størrelsen på byen og klubben. Mitt inntrykk er at det er mange som trekker i forskjellige retninger.

Han mener klubben må gjennom strukturelle endringer, før Vålerenga igjen kan bli en storklubb i norsk fotball.

– Inntil Vålerenga får det på plass, så ser jeg ikke for meg at Vålerenga blir en storklubb, sier han.

– Det var en sorgprosess



Dag-Eilev Fagermo reflekterte over tiden hans i hovedstadsklubben.



– Etter å ha sittet der tre og et halvt år, så er det definitivt ting jeg ville ha gjort annerledes. For det første så jobbet jeg for mye. Jeg jobbet for mye med klubbdrift, fremfor med laget, og det gikk utover resultatene: Det gikk utover meg, som igjen gikk utover spillerne, erkjenner han.

Videre peker han på spillerlogistikken. Fagermo mener klubben hadde for mange utskiftninger i spillerstallen fra sesong til sesong, som gikk utover kontinuiteten. 56-åringen forteller også om hvordan perioden etter sparkingen var.

– Det var en sorgprosess i starten. Det å få sparken, det ligger jo i ordet, det er ikke noe hyggelig det. De sparket meg ikke så hardt at jeg fikk sår i ræva – men jeg fikk sår i sjelen.