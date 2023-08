Fagermo etter VIF-nedtur: – Det er overraskende

SEIEREN GLAPP: Geir Bakke og Vålerengas taktiske tilnærming i andreomgang var gjenstand for kritikk. Her er VIF-treneren avbildet før kampen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Vålerenga-Odd (2–2)

Seieren for Vålerenga glapp etter at Ole Erik Midtskogen scoret for bortelaget. I starten av andreomgang ga hjemmelaget vekk initiativet.

– Det kan se ut som strategien i andreomgang har vært å legge seg lavere, og forsøke å kontre inn 3-1, mer enn å gå ut og angripe og ta kommando for å drepe kampen. Det er overraskende at Odd har vært så mye bedre de første tjue minuttene, sa tidligere VIF-trener Dag-Eilev Fagermo om kamputviklingen.

Det var TV 2s fotballekspert enig i.



– Jeg er litt overrasket over at Vålerenga har latt det gå så langt: Det har vært total Odd-dominans de første tjue minuttene. Her burde Vålerenga ha kunne gjort noen grep. De burde ha gjort noe annerledes, mener TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Geir Bakke forklarer at Odds taktiske endringer førte til at laget hans ble lave.

– Det er Odd som flytter frem, og de klarer å triple på kantene. Det sliter vi med å ta tak i, så da blir vi spilt lave. Det må vi leve med, sier han til TV 2 etter kampen.

VIF-kaptein Stefan Strandberg erkjenner at de ga vekk initiativet.

– I andreomgang så har vi ikke ballen før de scorer. Det er egentlig å be om problemer. Vi starter ikke å spille fotball før vi slipper inn 2-2-målet. Det er jævlig surt, sier han til TV 2 etter kampen.

– Det er egentlig å be om problemer, sier Strandberg om de første tjue minuttene i andreomgang. Foto: Frederik Ringnes

Slik var kampen



Geir Bakkes Vålerenga lå på kvalikplass før de tok imot Odd eget gress.



Vertene startet med nyervervelsen, Eneo Bitri (27). Albaneren fikk dermed sin debut for hovedstadslaget.

Og debutanten skulle få en brutal start i Vålerenga-trøyen. Han ble knust av Ole Erik Midtskogen i luften, som headet ballen til Dennis Gjengaar (19), og fra 17-meter banket Gjengaar Odd i føringen.

– Når de får denne starten, så begynner det å stinke nok et elendig resultat på hjemmebane for Vålerenga, utbrøt Amankwah etter scoringen.



Se scoringen i videoen under.

I «FotballXtra» satt tidligere VIF- og Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (56). Han var ikke imponert over Jacob Storeviks keeperspill.

– Keeperen må jo stå feil plassert? Han står jo for langt til den ene siden, han må jo stå mot der det scores, mente Fagermo.

Men Vålerenga skulle slå tilbake. Ti minutter etter baklengsmålet tok driblekanten Mohamed Ofkir ansvar for Oslo-klubben. Han rundlurte Diogo Tomas, før han banket inn ballen foran mål. Der satt en uheldig Sondre Solholm Johansen ballen i eget nett.

Fagermo lot seg imponere over Ofkir, men var igjen kritisk til keeperspillet.

– Han har én-mot- én ferdigheter på høyt nivå. Så kan man sette et spørsmålstegn ved keeperspillet igjen, kommenterte 56-åringen.

Sondre Solholm Johansen ble satt i en vanskelig posisjon, og forklarte selvmålet slik:

– Det er meg eller ham, så da ble det meg, sa han til TV 2 i pausen

Debutanten revansjerte seg

Rett før pause skulle Eneo Bitri få sin revansje. 27-åringen knuste Odd-forsvaret på en dødball, og sendte Geir Bakkes menn i føringen etter et fenomenalt hodestøt.

– Han fikk en trang fødsel på VIF-karrieren, når han tapte duellen på Odds scoring, men her gjør han alt godt igjen, og vel så det. Her er han helt rå, kommenterte Amankwah etter albanerens scoring.



Midtstopperen var fornøyd med scoringen.

– Jeg er virkelig glad for denne scoringen, ettersom det er min første kamp i Eliteserien, sier han til TV 2 i pausen.



Lagene gikk til pause på stillingen 2–1 til hjemmelaget. Men halvveis ut i andreomgang slo Odd tilbake. Evigunge Espen Ruud (39) fant Midtskogen foran mål, som utlignet for bortelaget.

2–2 ble også sluttresultatet.