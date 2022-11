Færøyske Mikkjal Thomassen blir ny trener i Fredrikstad

46-åringen ble presentert på en pressekonferanse tirsdag.

Joakim Klæboe har ledet 1.-divisjonsklubben den siste tiden etter at Bjørn Johansen fikk sparken i september. Johansen ble ansatt i FFK i 2018 som assistent for Per-Mathias Høgmo. I 2019 tok han over som hovedtrener.

Nå er det klart at Mikkjal Thomassen går inn og overtar treneransvaret i Fredrikstad fra og med neste sesong. Han kommer fra den færøyske klubben Klaksvik, som han har ledet i sju sesonger.

Under Thomassens ledelse har Klaksvik tatt flere ligatitler. I sommer møtte klubben Bodø/Glimt i kvalifiseringen til Champions League. Der gikk Glimt seirende ut, men ikke med mer enn 4-3 sammenlagt over to kamper.

Fredrikstad endte på tiendeplass i årets 1. divisjon.