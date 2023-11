KUNNE SMILE: Sivert Heltne Nilsen hadde planen klar, men frieriet ble ikke slik han hadde sett for seg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Mange drømmer om det perfekte frieri. Sivert Heltne Nilsen hadde en plan, men klarte ikke vente da han skulle gå ned på kne for sin Henriette.

– Å herregud. Skal vi ta hele?

Sivert Heltne Nilsen vrir litt på seg mens han tenker seg om.

32-åringen har fått spørsmål om han kan fortelle om hvordan han fridde til kjæresten.

Det er nemlig en historie litt utenom det vanlige.

Lørdag 17. juni fikk Brann-kapteinen ja fra drømmedama. Da giftet han seg med sin Henriette.

Som mange menn før ham, gikk også Heltne Nilsen ned på kne og fridde til sin utkårede. Veldig få menn har gjort det på samme måte.

Det hele startet rimelig tradisjonelt.

– Jeg hadde bestilt en romantisk tur til Roma.



Ringen var kjøpt inn i dagene før kjæresten hadde tatt turen til Sverige. Heltne Nilsen spilte for Elfsborg.

– Hun kom til Sverige på en torsdag, vi skulle reise nedover fredag. Jeg hentet henne på flyplassen og da lå ringen i dashbordet.

FORVENTNING: Heltne Nilsens kone, Henriette, la selv ut bilde av hvordan hun så for seg frieriet. Senere i saken kommer side to, der realiteten kommer frem. Foto: Instagram/privat

– Da vi var kommet hjem tenkte jeg «jeg klarer ikke ha den ringen uten å gi den».

Kapteinen tar en liten pause.

– Fader, det er sjukt å fortelle det her nå.

Planen om et romantisk frieri i Roma begynte å slå sprekker. Iveren hadde tatt overhånd. Det gjaldt å finne på noe lurt, så fort som mulig.

Løsningen innlemmes neppe i frierienes «hall of fame».

– Klokken halv elleve på kvelden sa jeg at jeg skulle stikke og handle. Hun skjønte ikke hvorfor jeg skulle dra å handle så seint.

– Jeg gikk ned i bilen, hentet ringen og i heisen på vei opp igjen tenkte jeg på hva jeg skulle si.

Avgjørelsen var tatt. Roma fikk være Roma.

– Da kom jeg på at jeg skulle si: «Jeg fant ikke brus, men jeg fant den her», sier Heltne Nilsen og holder frem hånden som for å vise at han holder en liten boks.

Det var ikke tydelig for fotballspillerens kommende kone, men for Sivert Heltne Nilsen var frieriet allerede i gang.

– Jeg kommer inn døren, dassen er på høyre siden. Jeg kommer inn med en ring, så ser jeg at hun sitter på dassen.

– Da var jeg så låst i hva jeg skulle si at jeg måtte bare ned på kne å fri til henne, mens hun satt på dass.

REALITETEN: Slik endte Sivert Heltne Nilsen opp med å fri til kjæresten. Foto: Instagram/privat

På spørsmål om han har hørt om frieri med lignende romantisk nivå, svarer Branns midtbanekriger:

– Målet var jo å få ja, og det ble vel kanskje bare et ja og så beskjed om å komme seg ut. Vi er jo gift nå, så det var kanskje metoden som skulle til for at jeg skulle få ja.

– Jeg hadde en plan om en restaurant i Roma, men det hadde blitt litt for klissete, kanskje, avslutter 32-åringen med et smil.