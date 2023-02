– Få som har sagt at de vil støtte meg

Åsne Havnelid er innstilt som ny styreleder for ski-VM i Trondheim 2025. Hun er dermed ute av kampen om å bli ny idrettspresident.

Skiforbundet opplyser om beslutningene rundt Havnelid torsdag.

Selv oppgir hun til TV 2 at dette kom overraskende på.

– Det var ikke før veldig nylig at forespørselen fra Trondheim kom. Det skjedde denne uka her og var ikke noe jeg hadde tenkt på før det skjedde, sier Åsne Havnelid til TV 2.

– Hadde det vært noe annet enn fra idretten hadde jeg nok ventet med å takke ja til dette. Men jeg mener dette vervet er en viktig posisjon i norsk idrett fremover, fortsetter Havnelid.

– Viktig posisjon for norsk idrett

Senest i forrige uke var hun i omfattende jobbintervjuer med idrettsforbundets valgkomité - som én av tre kandidater til å bli idrettspresident.

– Jeg opplever at prosessen med valgkomiteen har vært profesjonell. Vi fikk caser vi skulle presentere i andregangsintervjuet for en ukes tid siden. Men dette var før jeg visste noe om ski-VM, sier Havnelid og oppgir at hun informerte valgkomiteens leder denne uka.

Hun erkjenner samtidig overfor TV 2 at det har vært litt utfordrende å nå ut til de som til syvende og sist bestemmer hvem som skal bli idrettspresident; nemlig Idretts-Norge.

– Det er klart at jeg i dag ikke er så tett på idretten som jeg har ønsket. Og bortsett fra de som nominerte meg, er det få som har sagt at de ville støtte meg, sier hun til TV 2.

Begynner umiddelbart

Å arrangere ski-VM er imidlertid noe Havnelid kan.

Nå akter hun å gjenta suksessen fra Oslo-VM i 2011. Da var hun VM-sjef.

– Styrelederrollen er både spennende og noe jeg er motivert for, og her mener jeg at jeg kan bidra. Her har jeg arbeidskapasitet og kan begynne allerede nå, sier 61-åringen.

ERFARING: Åsne Havnelid vil ta med seg erfaringen fra ski-VM i Oslo når hun nå blir en del av ski-VM i Trondheim. Foto: Johannessen, Sara

– Med min erfaring fra VM i Oslo 2011, gleder jeg meg til å arbeide sammen med resten av styret og administrasjonen for å sammen skape et nytt VM i verdensklasse på norsk jord, legger hun til.

Havnelid har vært en av tre kandidater til jobben som president i Norges idrettsforbund. De to andre er den sittende presidenten Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai.

Havnelid erstatter Bård Benum i jobben som styreleder i ski-VM.