– Få ham bort

– Man er sjokkert, skuffa, forbanna. Det er følelsene som går igjen., sier en skuffet Killingberg til TV 2.



Han er supporterleder i Forza Tromsø og ble svært skuffet da lokalavisen iTromsø onsdag meldte at Tromsøs stortalent Daniel Bassi (18) forlater klubben gratis til fordel for erkerivalen Bodø/Glimt.

Bassis kontrakt med «Gutan» går ut etter sesongen. Siden 1. juli har han kunnet forhandle med andre klubber, og ting tyder på at han går for et kontroversielt klubbvalg.

– Han fikk sjansen på A-laget i år, og har virkelig slått gjennom. Så velger han å gå til erkerivalen gratis, heller enn å forlenge slik at Tromsø kunne fått betalt, sier en skuffet supporterleder.



En potensiell Bassi-overgang setter sinne i kok hos Tromsø-fansen.

Supportergruppen Forza Tromsø reagerer sterkt på utviklingen, og melder følgende på Twitter:



Ser vi Daniel Bassi på Alfheim fremover blir det ikke en jævla lyd fra Felt L, @TromsoIL!



Valget e dokkers. Få han bort!🐍 — ForzaTromso (@ForzaTromso) July 5, 2023

Far Stig Jakobsen avkrefter imidlertid at sønnen har signert for Glimt.



– Foreløpig er ingenting signert, men vi kan snakke mer når ting begynner å ta form, sier han om situasjonen til TV 2.



TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen blir konfrontert av iTromsø etter at nyheten sprakk.



– Jeg er ikke overrasket over dette, Daniel er en god spiller, så kan man være skuffet over hva han velger, men han tror vel at det er best for han, sier Jenssen til iTromsø.



– Kan han spille for TIL igjen?

– Jeg kan ikke se for meg at han er aktuell igjen.

BITTERT: Tromsø-kapteinen synes det er kjipt å se juvelen glippe til erkerivalen. Foto: Astrid Pedersen

Han legger ikke skjul på at det er bittert å miste stortalentet til rivalen.

– Det er surt, og vi har brukt mye tid, men hvis det er det han ønsker, så må han få lov til det. Slik er fotballbransjen. Vi har ikke bruk for spillere som ikke vil være her, og vi har masse gode spillere i denne troppen som vil bli bedre.

– Sayonara, skyter han inn til slutt.