Everton fratas 10 poeng i Premier League

Den tradisjonsrike Premier League-klubben Everton trekkes 10 poeng for brudd på ligaens økonomiregler.

Det opplyser den engelske toppligaen. Sanksjonen er den strengeste i Premier League noensinne. Portsmouth ble trukket ni poeng underveis i 2009/10-sesongen.



Poengreduksjonen bringer Everton ned på 19.-plass i ligaen. Blåtrøyene har fire poeng, som er like mange som tabelljumbo Burnley.

Avisen The Telegraph var nylig først ute og meldte at PL-ledelsen hadde anbefalt en uavhengig kommisjon om å straffe Everton hardt.

De siste fem årene har alle endt med underskudd for Everton. I denne perioden har det samlede tapet vært på over 430 millioner pund (tilsvarer snaut 5,46 milliarder kroner).

PLs økonomiregler sier at en klubb ikke kan ha et underskudd på mer enn 105 millioner pund (1,42 milliarder kroner) over tre år.

Everton er for tiden midt i en salgsprosess. Det amerikanske investeringsselskapet 777 jobber for å ta over klubben som har spilt på øverste nivå sammenhengende siden 1954.

Everton uttaler på sin X konto at de er svært misfornøyde med denne bestemmelsen til Premier League



(©NTB)