Eva Berge har levd et helt liv i turnhallen. Som 85-åring er hun fremdeles instruktør for pensjonister.

Hver onsdag formiddag holder Eva Berge treninger for eldre i Njårdhallen. Dette tilbudet ble til av en spesiell grunn, nemlig alderen.

Selv hadde hun ikke trent på flere år, bare instruert. Da mannen hennes ble syk og døde i 2015, bestemte hun seg for å ta grep.

– Jeg hadde ikke trent noe særlig på en del år utenom å være instruktør. Men når du er instruktør trener du ikke noe særlig, vel du varmer opp, men du har ikke egen trening. Det har du ikke tid til. Da tenkte jeg at nå må jeg gjøre noe. Så da begynte jeg å trene selv, forteller Eva til TV 2.

SPREK: Eva Berge, Turntrener Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Eva var ildsjelen i Njård som dro i gang både turn og rytmisk gymnastikk i på 60-tallet.

Siden den gang har flere tusen barn og unge hatt glede av idretten sin, og ikke minst Evas kompetanse. Selv har hun vært norgesmester i turn og vært på landslaget i flere år.

Ikke lei av å gå i hallen enda

Siden Njårdhallen ble bygget i 1960, har Berge vært turninstruktør. Det betyr at hun har vært der i 63 år - derav kallenavnet Njårds turndronning. I en periode var Eva i hallen rundt ti timer hver dag.

– Jeg er ikke lei av å gå i hallen ennå. Jeg synes det er gøy, sier 85-åringen med et glimt i øyet.

GODT HUMØR: Eva trives med å instruere hver onsdag formiddag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Gjennom alle disse årene har turninstruktøren trent alle aldersgrupper, alt fra barn til landslagsutøvere. Men nå har hun bare ett parti igjen - en mosjonsgruppe for 16 damer i alderen 70-90 år hver onsdag.

– Det som er viktig med dette partiet er at jeg forsøker å si at alle kan begynne uansett alder. Du behøver ikke kunne alt jeg viser, for det finnes alternativer hver og en. Alle kan gjøre noe, understreker hun.

Turnveteranen synes det er fantastisk at man kan være med så lenge og holde seg i form.

Berge tror folk er redde for å begynne når de er godt voksne. Ifølge turnveteranen er det aldri for sent. Hun anbefaler å finne en gruppe som passer en selv.

– Det er ikke farlig. Gjør du det du kan, så merker man jo fremgang. Det er det som er gøy. Noen har operert en hofte, andre har vondt i knærne, men det kan man ta hensyn til fordi man kan legge opp programmet slik at de får alternativer, sier hun.

Selv merker hun stor fremgang blant damene i partiet hun har.

– Noen greide jo ikke en knebøy, nå greier de ti. Bare den følelsen de får av å mestre - det tror jeg er fint.

Evigunge Eva har spesielt ett motto hvis noen skulle bli slitne og synes treningsøkten er tung. Inne i treningssalen roper hun:

– Det sitter her damer, i hodet, kom igjen! Nå kjører vi på igjen!

Hva er oppskriften på å være så sprek?

– Det er å ikke overtrene, men trene. En til tre dager i uken i min alder, forklarer hun.

TRENING: Damene liker å være i timene til Eva. Den eldste i partiet er 90 år gammel. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Turnerfamilie

Karrieren til Berge startet rett etter krigen, da hun var åtte år.

Syv år senere ble hun norgesmester i turn, i en alder av 15 år. Fra da var hun å se på landslaget frem til fylte 24, men da måtte hun gi seg.

– Da fikk jeg tvillinger, så da måtte jeg jo slutte for det gikk ikke lenger. Derfor begynte jeg på Statens Gymnastikkskole, fordi jeg måtte ha en utdannelse siden jeg hadde startet opp disse partiene allerede. Det var begynnelsen på det hele.

MYK: Eva fokuserer på å holde formen ved like. I en alder av 85 år kan hun fortsatt gå ned i spagaten. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Barna endte opp med å følge i morens fotspor.

– De hadde ikke noe valg. Men det morsomme er at tvillingene mine driver nå Snarøya Gym og Turn.

Den ene tvillingen er daglig leder, og den andre trener. I tillegg er ene svigersønnen og to av barnebarna også trenere.

– Jeg håper jeg ikke har dratt de for mye inn i salen da, men det ser ut som de har likt det. I og med at de fortsatt driver med det.

Fikk ikke lov å gi seg

Selv om hun har viet mesteparten av livet sitt til hallen, har hun aldri angret. Det er ingen tvil om at damene gir henne energi og glede.

– Jeg føler velvære. Altså selv om jeg våkner en dag og er litt trøtt, så blir jeg i godt humør av disse damene.

Berge ville slutte å instruere da hun var 80 år, men fikk streng beskjed om at det fikk hun rett og slett ikke lov til.

– Da kommer vi hjem til deg, sa damene. Da sa jeg at det har jeg ikke plass til. Og nå har det altså blitt fem år til, sier hun lattermildt.

INSTRUKTØR: Berge går rundt og passer på at alle gjør øvelsene rett. Hun får damene til å yte sitt beste. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

85-åringen forteller at hun tar et semester av gangen. Det har hun gjort de fem siste årene.

– Du må jo være i form for å ha et parti, syns jeg. Være litt forbilde i alle fall, uansett alder. Jeg holder på nå til sommeren også får vi se om vi begynner på høsten, forteller 85-åringen, og legger til:

– Jeg tror ikke jeg kunne hatt et bedre liv, jeg!