Etterlyser ministeren: – Dytter statssekretæren foran seg

16. september kom kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) med gode nyheter til idretten.

Hun oppfordret strømselskaper til å gi idrettslag og organisasjoner betalingsutsettelser, samt at regjeringen bedret strømstøtten.

Men det tok ikke lang tid før idretten innså at de gode nyhetene, kanskje ikke var så gode likevel.

– Burde vært mer synlig

I ettertid har det vist seg at flere idrettslag har fått nei til betalingsutsettelser fra strømselskaper.

Det har også kommet fram at den nye strømordningen ikke er god nok for å dekke utgiftene til idrettslag og organisasjoner.

TV 2 har vært i kontakt med flere idrettsledere som etterlyser Trettebergstuen i debatten. En av dem er president for Norges Ishockeyforbund og Høyre-politiker Tage Pettersen.

På spørsmål om hva han synes om Trettebergstuens tilstedeværelse i debatten, svarer han følgende:

– Det er et enkelt svar på det. Hun har ikke vært tilstede. Hun har dyttet statssekretæren foran seg hele veien. Jeg synes en kultur- og idrettsminister burde være mer synlig for idretten enn hun har vært. Det er skuffende, sier Tage Pettersen.

SKUFFET: Tage Pettersen er president for Norges Ishockeyforbund, men sitter også på Stortinget for Høyre. Foto: Berit Roald

Bollestad ut mot regjeringen

KrF-leder Olaug Bollestad mener strømstøtten ikke er god nok og kommer med kraftig skyts mot regjeringen.

– Regjeringens såkalte strømstøtte til idretten radbrekker idrettstilbudene landet over. Vi har lenge utfordret regjeringen til å stille opp for barn og unge, det gjør de ikke. Derimot velger de å knekke idrettens økonomiske rygg og forsøke å vri det til en slags gladsak. Dette er ikke godt nok, sier Olaug Bollestad til TV 2.

Selv peker Bollestad på det som var viktig for henne da hun selv var statsråd.

– For meg var det utrolig viktig å være i møte med de etatene jeg hadde ansvar for. Det handler om å bli sett, men det handler også om å finne de beste løsningene. For det er i møte med de du har ansvar for at du finner de beste løsningene.

– Opplever du at Trettebergstuen er en god minister for idretten?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Det må idretten svare på. Men jeg er veldig opptatt av at statsrådene skal være tjenere for feltene de er ansvarlige for og da må vi møte dem.

HANDLING: KrF-leder Olaug Bollestad kjemper for bedre strømstøtteordning for idretten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har ikke vært tilgjengelig for intervju ettersom hun er på tjenestereise.

Derfor stilte statssekretær Gry Haugsbakken opp til intervju med TV 2 torsdag.

Konfrontert med om Bollestads mening om at regjeringens strømstøtte radbrekker idrettstilbudet er for sterke ord, svarer hun:

– Ja, det er for sterke ord. Men vi er jo opptatt av at det er en alvorlig situasjon nå. Det er krig i Europa og det er klart at idretten og frivilligheten vil merke det. Vi jobber med å få gode løsninger. Det er derfor vi har prioritert frivilligheten og idretten høyt.

Politiker mener Trettebergstuen må komme på banen

I likhet med Tage Pettersen reagerer også daglig leder for Sotra SK, Dan Christensen, på kulturministerens synlighet under strømkrisen.

– I denne saken har hun iallfall vist at hun er rimelig fraværende. Hun kom på banen sånn sett i tolvte time. Mange stengte ned anlegg allerede før hun kom med den løsningen, sier Christensen og henviser til den økte strømstøtten som kom 16. september.

– Jeg skulle veldig gjerne sett en kulturminister som var betydelig mer på banen på vegne av idretten og grasroten.

TØFF TID: Dan Christensen og Sotra SK har tatt opp et lån på 2,5 millioner kroner for å kunne betale strømregningene. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Idrettspolitisk talsperson for Rødt, Hege Bae Nyholt, frykter at det ildsjeler har bygget opp over mange år står i fare for å ryke, om det ikke tas grep snarest.

– Jeg forventer at Trettebergstuen nå kommer på banen for idretten. Med dagens ekstreme strømpriser risikerer vi at det ildsjeler har bygget opp over tiår forsvinner. Da mister barn og unge et kjempeviktig tilbud.

– Det er alvorlig, og det er statsråden sitt ansvar, sier Bae Nyholt til TV 2.

– Det er påfallende stille fra statsråden, mens vi ser idrettsklubber over hele Norge sliter. Rødt har stilt egne forslag om makspris som kunne reddet idretten. Hvis regjeringen ikke har tenkt å støtte det, må de komme på banen med noe bedre enn dagens ordning. Og det bør skje snart. Det haster for idretten!

KREVER HANDLING: Hege Bae Nyholt (R) forventer at kulturministeren tar grep. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Forstår lite av kritikken mot Trettebergstuen

Statssekretær Gry Haugsbakken forstår lite av kritikken som rettes mot Trettebergstuen.

– Hun er jo den som har ordnet at idretten og frivilligheten har den beste strømstøtteordningen som vi har. Det er det hun jobber med, og akkurat nå er hun på tjenestereise.

– Flere etterlyser Trettebergstuen i debatten?

– Det skjønner jeg egentlig ikke helt. Vi svarer på alle henvendelser som kommer, hun er også i debatten. Ikke minst leverer hun de politiske løsningene. Så jeg tenker at når alt kommer til alt, så er vel det også det idretten er mest opptatt av, sier Haugsbakken til TV 2.