Etter isfronten: Forsøkte å hente Norges trener

STJERNE: Dorothea Wierer er blant skiskytingens store profiler. Her feirer hun en bronsemedalje under vinterens OL i Beijing. Foto: Gregory Bull

Norges skiskyttertrener Patrick Oberegger kunne velge og vrake i 3-4 tilbud etter at kontrakten hans løp ut etter sist sesong.

Blant beilerne var hans gamle arbeidsgiver i Italia - med Dorothea Wierer som den store profilen i laget.

Wierer har vært iskald mot Oberegger etter at han forlot nettopp Italia til fordel for Norge i 2018.

– Jeg kunne velge mellom jobben som sportssjef eller hovedtrener i Italia, røper Oberegger overfor TV 2.

– For begge lag?

– For begge lag. Men jeg følte meg ikke ferdig i Norge. I Italia er det noen utøvere jeg har jobbet med i gamle dager, som har vist veldig stor framgang og hatt gode resultater uten meg. Så det hadde vært litt feil å gå tilbake. Men det viktigste var at jeg liker jobben min her i Norge, og setter stor pris på tilliten fra forbundet, sier Oberegger.

Fortsatt anstrengt

Han snakket ikke med Wierer da tilbudet fra Italia kom i våres. Forholdet de to imellom er fortsatt anstrengt.

– Vi hilser litt på hverandre, men kanskje det blir litt mer som vanlig den dagen hun legger opp, sier Oberegger.

Wierer har tidligere uttalt at hun følte seg ført bak lyset da hun mistet treneren sin i 2018.

– I starten var vi veldig sinte, for de løy og fortalte ikke sannheten om hvorfor han dro. Jeg bryr meg ikke lenger nå, og konsentrerer meg om meg selv, sa hun til NRK i 2019.

SUKSESSTRENER: Patrick Oberegger har mye av æren for den enorme suksessen skiskytterjentene har hatt de siste sesongene. Foto: Berit Roald

Sover godt om natta

Oberegger har signert ny fireårsavtale med Norges Skiskytterforbund, fram til OL i 2016. Den avgjørelsen har han ikke angret på.

– Jeg har sovet godt i etterkant. Magefølelsen har vært riktig. Kanskje var det en litt humpete start i våres, alle fikk korona og vi måtte avlyse diverse opplegg i mai. Da tenkte jeg «hmm, det har startet godt, dette fireårsprosjektet», sier Oberegger og smiler.

– Men det kommer alltid noen litt tøffe perioder, og det trengs for å sette pris på sånne dager som i dag, og hvordan det har gått de siste par månedene. For nå føler jeg at vi har kommet godt i gang, og noen har til og med kommet veldig godt i gang. Så jeg er veldig fornøyd, sier han.

Ingrid Landmark Tandrevold setter stor pris på at trenerteamet er intakt.

– Jeg tror de har mye av æren for at vi har vært et så sterkt lag de siste årene, for at laget er så sammensveiset som vi er, og har det så bra sammen på tur. Det tror jeg trenerne også føler på. Jeg tror oppriktig at de trives, og da kan man diskutere på lønn og tenke på andre muligheter, men til syvende og sist handler det nok mest om trivsel. Og ingenting gjør meg gladere enn at Patrick trives godt som trener for oss, sier hun.