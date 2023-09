Etter 20 år sa det stopp: – Jeg er stolt

– Velkomsten jeg fikk fra byen og fansen var helt fantastisk.

I april 2022 ble Jonas Holøs presentert som en helt som ny Sparta-spiller. Etter 14 år i utlandet skulle han endelig dra på seg Sparta-drakten igjen, og spille barndomsklubben til toppen av norsk ishockey.

Men slik gikk det ikke.

– Man kan kalle det et antiklimaks. Jeg visste at det var en risiko før jeg signerte her, men jeg skulle ønske jeg kunne bidratt mer.

Vil ikke ødelegge kroppen

Det ble med kun én kamp for Holøs i comebacket i Sparta. Han jobbet hardt gjennom året, men til slutt måtte han ta det vanskeligste valget i karrieren.

– Etter kampen mot Stavanger Oilers merket jeg at dette kom til å bli tungt. Så ga jeg det et forsøk i sommer for å se om kneet kunne bli bedre, men det ble egentlig bare verre. Da var det bare å akseptere at det sa stopp.

36-åringen forteller om daglige kjenninger i kneet, selv etter at han nå har gitt seg med den tyngste treningen.

– Hadde jeg pushet det kunne det helt sikkert blitt ganske mye verre. Så har jeg barn jeg veldig gjerne vil kunne følge opp på isen, løpe etter og leke med. Da er det ikke verdt å ødelegge kroppen enda mer.

– Jeg vil heller kunne leke med barna mine enn å spille noen få kamper til.

ÉN KAMP: Jonas Holøs fikk bare én kamp i Sparta-comebacket, mot Stavanger Oilers i sluttspillet. Foto: Carina Johansen

Selv om valget er tatt, innrømmer Holøs at han sliter med å akseptere at han er helt ferdig på isen.

– Jeg fikk et tips om at når savnet kommer så skal jeg tenke på alt jeg hatet med hockey. Alle de lange bussturene etter et tap, etter du har spilt drit dårlig.

Sarpingen sliter likevel med å finne de største oppsidene med å være ferdig som hockeyspiller.

– Det beste er kanskje at man slipper å dytte i seg masse pasta på morgenen før kamp. Eller at man kan dra på en ordentlig ferie og slappe av. Men jeg skulle veldig gjerne fortsatt noen år til.

TØFT VALG: Jonas Holøs innrømmer at han skulle ønske hockeykarrieren kunne vart i flere år til. Foto: Lukas Singdalsen Pettersen

– Som en guttetur

Holøs sin karriere startet i barndomsklubben Sparta Sarpsborg helt tilbake i 2004. Gjennom årene har han vært med på mye. Det har blitt kamper i NHL, seriegull i Sverige og godt over 100 landskamper.

– Det er mange gode minner å se tilbake på. Seriegullet i SHL var selvfølgelig gøy. Men det er kanskje alt det vi har fått til med landslaget som jeg er mest stolt av, og som henger høyest.

Med Holøs på laget oppnådde Norge noen av de beste resultatene av et norsk ishockeylandslag gjennom tidene, deriblant flere kvartfinaler i VM.

– Vi fikk gode resultater, men først og fremst var vi en utrolig bra gjeng med et enormt samhold.

– Det var selvfølgelig det sportslige som sto i fokus, men VM ble nesten som en guttetur. Så dro vi på ferier sammen etter VM. Jeg har aldri kost meg så mye med hockey som jeg gjorde da.

NORGE: Jonas Holøs kan se tilbake på en lang og god landslagskarriere. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Til tross for flust av individuelle utmerkelser, trofeer og priser er ikke dette noe Holøs fokuserer for mye på.

– Til syvende og sist er det ikke noe viktig. Det er stas, men det er minnene og opplevelsene med kompiser og lagkamerater som står igjen for min del.

Holøs er en av få norske spillere med kamper i verdens beste ishockeyliga, NHL. Men det ble med bare én sesong i Colorado Avalanche, tilbake i 2010/11-sesongen.

– Jeg angrer ikke på noen ting i karrieren min. Men det er klart at som yngre, dersom man hadde visst de tingene man gjør nå, så hadde man gjort ting annerledes. Kanskje vært litt mer tålmodig.

– Samtidig er jeg veldig stolt av den karrieren jeg har hatt, at jeg har holdt meg i gamet så lenge og hele tiden klart å bite meg fast. Det å få nye kontrakter og aldri gi seg før jeg faktisk måtte.

NHL-DRØMMEN: I 2010/2011-sesongen spilte Jonas Holøs for NHL-klubben Colorado Avalanche. (Foto: BRUCE BENNETT/Afp) Foto: BRUCE BENNETT

Vil bli trener

Da nyheten om at Holøs skulle legge opp kom, ble det tidlig klart at Sparta fortsatt ønsket seg 36-åringens tjenester i klubben. I starten av september ble han ansatt som sportssjef. Han skal også bidra tett rundt laget både på treninger og i garderoben.

– Jeg tror jeg har gode forutsetninger for å lykkes i en slik rolle. Det at jeg har mye erfaring og et godt kontaktnettverk hjelper nok. Så er sportssjef kun en tittel. Først og fremst er vi et godt team der alle samarbeider for at gutta på laget skal prestere best mulig. For min del er det godt å fortsatt være en del av hockeymiljøet.

Holøs forteller at det aldri var aktuelt å gi seg helt med ishockey, og han har allerede tenkt tanken på hva hans neste steg skal være.

– Det å jobbe med sporten er noe jeg alltid ønsker, og jeg kunne sett for meg å bli trener en dag.

SPORTSSJEF: Jonas Holøs og Sparta trener Robert Sjur Nilsen Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Den nyansatte sportssjefen innrømmer at han allerede har luftet tanken med Sparta, men at han ikke har noe hastverk enn så lenge.

– Vi har snakket om det, og de vet jeg ønsker det på sikt. Men akkurat nå trives jeg godt, og Sjur (Robert Nilsen) gjør en kjempejobb. Det er fint å kunne lære av han og de andre trenerne hver dag.

Til helgen starter sesongen for alvor for Sparta Sarpsborg, når Lillehammer står på motsatt halvdel i serieåpningen. Holøs håper laget skal være med helt i toppen.

– Målet er jo å kjempe om bøtta. Men vi får ta en kamp av gangen og se hvor langt det tar oss.

