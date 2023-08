– Et stort spørsmål

TV 2s fotballekspert deler fem spillere hun gleder seg til å se i La Liga denne sesongen. Da oppstår det et par spørsmål for Real Madrid og Barcelona.

Se Athletic-Real Madrid lørdag klokken 21:00 på TV 2 Play

LaLiga er endelig tilbake igjen. Mina Finstad Berg merker seg spesielt et knippe spillere.

Først skal vi til Norge og Jørgen Strand Larsen i Celta Vigo, som har fått profilen Rafael Benítez som trener.

– Det ble nedrykksstrid og mye nesten for Strand Larsen og Celta Vigo forrige sesong, men jeg synes likevel at den unge spissen leverte bra i sin første sesong i Spania, sier TV 2-eksperten.

Men Finstad Berg er klar på at spissen fra Halden må få opp dampen foran mål.

– Forrige sesong var han hardtarbeidende, uegoistisk og tok skikkelig for seg i duellene, men det er ikke nok i lengden. Skal han beholde plassen på topp, må han begynne å score mer mål, mener Finstad Berg.

Store spørsmål

Ilkay Gündogan, som har meldt overgang gratis fra Manchester City til Barcelona, er også et hett navn før årets sesong.



– Busquets er borte, men Gündogan er på plass i Catalonia. Det er to veldig forskjellige spillere, og Barcelona må omstille seg. En midtbane bestående av Frenkie de Jong, Gündogan og Pedri høres jo fryktelig elegant ut. Spørsmålet er hvordan det vil fungere i praksis, sier Finstad Berg.

Se Getafe – Barcelona søndag klokken 21:30 på TV 2 Play



Erkerival Real Madrid har på sin side sikret seg en monstersignering. 20 år gamle Jude Bellingham har blitt de hvitkledde sin «posterboy», mener eksperten.

– Jude Bellingham er et generasjonstalent. Han er allerede en av verdens beste i sin posisjon og spiller med en modenhet man sjelden ser hos så unge spillere.

STJERNE: Jude Bellingham har allerede scoret for Real Madrid. Her fra målet i treningskampen mot Manchester United. Foto: TIM WARNER

– Bellingham blir posterboy for en ny generasjon i Real Madrid, sammen med Vinicius. Forventningene er enorme, men Bellingham er god nok til å lede an en ny æra i Real Madrid, sier Finstad Berg.

Men eksperten er likevel usikker på hvordan manager Carlo Ancelotti skal løse sitt nye luksusproblem.

– Det store spørsmålet er hvordan Ancelotti skal stable midtbanen nå som det finnes så mange gode alternativer. Alt tyder på at Bellingham dyttes fram i en slags tier-rolle, bak Vinicius og Rodrygo. Det kan bli ekstremt spennende.

Trekker frem gammel stjerne

Av de fem på ekspertens liste, er Isco den som kjenner best til presset som nå ligger på den engelske landslagsspilleren. 31-åringen var i Real Madrid fra 2013 til 2022.

Nå har spanjolen meldt overgang til Real Betis. Det får TV 2s ekspert til å drømme.

– Vi vet jo hvor mye fotball som bor i ham, og han er fortsatt bare 31 år. Han sa i sommer at han er på et punkt i karrieren der han, etter å ha vunnet alt, mest av alt bare vil ha det gøy. Og hvis Pellegrini kan knekke Isco-koden, kan det bli veldig, veldig moro!

SLEPEN: Isco, kjent for sin elegante teknikk, har meldt overgang til Real Betis. Foto: CRISTINA QUICLER

Har tro på Sørloth

Den siste Finstad Berg merker seg er «King of the North», som han ble kalt i Tyrkia, mer kjent som Alexander Sørloth for folk flest.

– Han imponerte virkelig i deler av forrige sesong, og jeg gleder meg veldig til å se hva han kan få til i Villarreal. Han hadde tross alt sin beste sesong i en topp fem-liga forrige sesong. Forhåpentligvis kan han bygge videre på det i sin nye klubb.

– Til tross for mange utskiftninger, har Villarreal fortsatt et både spennende og morsomt lag og en trener som er kjent for å spille underholdende, offensiv fotball, avslutter TV 2s ekspert.

Få oversikt over helgens kamper i LaLiga på TV 2 Play her.