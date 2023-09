– Et sted går grensen

SIST DUELL: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på 5000 meter forsøk under VM i friidrett 2023 på National Athletics Center i Budapest, Ungarn. Fredag løper de mot hverandre for første gang siden mesterskapet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Jakob Ingebrigtsen har tidligere uttalt at han vil gå for verdensrekord på 2000 meter i fredagens Diamond League-stevne i Brussel.

Tidligere langdistanseløper Sindre Buraas mener at rekorden er innen rekkevidde.

– Det han har vist tidligere i år viser at han har kapasitet. Han har 4:50 fra før, så han må ned med fem og et halvt sekund. Men han må løpe opp mot sitt ypperste og er avhengig av harer. De kommer nok til å pace mot verdensrekord, og sannsynligvis har han lys i tillegg.

TIDLIGERE LANGDISTANSELØPER: Sindre Buraas har selv deltatt på landslagsnivå i langdistanseløping. Her er han i aksjon under EM i Amsterdam i 2016. Foto: Junge, Heiko/NTB

2000 meter, som de to nordmennene skal løpe i kveld, løpes sjelden i konkurranse. Men Buraas tror ikke det er en ulempe.

– Jakob er ikke dårligere på 2000 meter enn på 1500. Han er godt kondisjonstrent, så jo lenger løpet er, jo mer har jeg troen på ham. Men det var også Hicham El Guerrouj (som har den nåværende verdensrekorden med 4:44.79, red.anm.). Det er kun Jakob som kan utfordre rekorden, sier Buraas og legger til at han tror Ingebrigtsen kommer til å legge seg tett på harene.

– Så tror jeg at det kommer til å bli et langt tog som sakte, men sikkert kommer til å sprekke opp.

Optimistisk

Også Anders Huun Monsen, som styrer friidrettsbloggen Friidrett1, er optimistisk på de norske sjansene.

– Vinneren tror jeg blir norsk. Det er et felt som er noenlunde sterkt, men Jakob skal vinne ni av ti ganger mot dette feltet.

Han tror løpsutviklingen får en del å si for Nordås sine sjanser.

– Det som blir spennende er hvis det går veldig fort. Hvis Jakob må dra de siste 600 meterne kan Narve bite seg fast. Dette er litt bonusløp for Narve, han kan løpe med lave skuldre. Han er ikke definitivt kvalifisert til Diamond League-finalen, men en god plassering i kveld kan sikre ham plass der.

VERDENSREKORDHOLDER: Marokkanske Hicham El Guerrouj har verdensrekorden på 2000 meter. Her er han avbildet da han ble olympisk mester på 1500 meter i 2004. Foto: Anja Niedringhaus/AP Photo

Monsen tør ikke å garantere verdensrekord.

– Jakob signaliserte verdensrekord for en stund siden, men har vært syk. Det kan bli verdensrekord, men det er en tøff tid. Jeg ser at El Guerrouj avsluttet sterkt, så vi kan få en utvikling hvor Jakob ligger foran etter 800 meter, sier han.

– Et sted går grensen

Buraas tror også at det er litt ekstra prestisje for Jakob og Narve å vinne duellen mellom dem etter alt oppstyret den siste tiden.

– Det er klart. At to stykker fra ulike treningsgrupper har et rivaliserende forhold er normalt. Noen ganger er det styrkende.

Buraas er derimot tydelig på at det nå er viktig å dempe konflikten.

– Et sted går grensen. Prosessen har nok vært utmattende for dem. Slike ting er ikke gunstig over tid. Så jeg håper gemyttene har roet seg. De får ha en sportslig rivalisering på banen, men bør ikke gå til personangrep.

RIVALER: Grete Waitz (Andersen) ligger bak Ingrid Kristiansen på 1500 meter under landskampen på Bislett i 1971. Waitz vant løpet. Foto: NTB

Den tidligere langdistanseløperen nevner Grete Waitz og Ingrid Kristiansen som et eksempel på en god rivalisering mellom norske utøvere.

– Det gjør at utøvere er skjerpet. Det er ikke noe mål at alle er bestevenner, men man skal ikke være fiender, mener Buraas.

Det er også klart at Gjert Ingebrigtsen denne gangen er akkreditert til stevnet, det har Nettavisen fått bekreftet av arrangøren.

Utladning etter VM

Han tror at både Ingebrigtsen og Nordås har vært sliten etter VM.

– Det kan hende man er ordentlig sliten når man kommer hjem. Vi så jo at begge to sto over Diamond League-stevnet i Zürich.

Også Monsen påpeker at de to kan ha fått en utladning etter VM.

– På en måte har de fått litt fred fra oppstyret som var under VM. Men de har kommet ut av boblen, og kan gjerne føle seg litt tom. Det er noe man gjerne får uansett etter et mesterskap, sier han.

SUKSESSTADION: I 2020 vant Jakob Ingebrigtsen 1500 meter på kveldens stadion, kong Baudouin stadion. Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Likevel er verken Buraas eller Monsen bekymret.

– Det er vanlig å være tom etter et godt mesterskap. Og Jakob har en egen evne til å prestere så mye bra løp. Han presterer nesten aldri dårlige løp, mener Buraas.

– Det kan hende de er litt preget, men de har fått tid til å hente seg inn, sier Monsen.

Uvanlig distanse

Buraas tror ikke verken Ingebrigtsen eller Nordås skal ha problemer med kveldens uvanlige distanse.

– Man kan ikke løpe som på 1500. Men de er smarte løpere og vet hva de går til. Også er de gode på å pace seg. Så de stiller ikke svakt selv om distansen er litt uvant. Men samtidig er alle løperne i feltet veldig proffe og gode på å pace seg, mener han.

OUTSIDER: Ekspertene utelukker ikke triumf for Narve Gilje Nordås i kveldens løp. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Monsen påpeker at både Jakob og Narve er vant med distansen fra ungdomstiden.

– Det er en ganske mye løpt distanse i ungdomsklassene. Så begge har løpt det tidligere. Samtidig er det litt vanskelig å vite farten.

Han tror ikke kveldens norske hovedpersoner lar seg påvirke i det hele tatt av distansen.

– Jakob kommer i hvert fall ikke til å bry seg så mye om at det er en lite løpt distanse på seniornivå. Han har signalisert til arrangør at han vil løpe distansen. Det er ganske mange år siden Narve har løpt 2000 meter, men begge skal takle det helt fint, mener han.