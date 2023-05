Nå kommer Tour de France-vinneren fra 2019 til Tour of Norway - som åpner med en spektakulær tempo til Fløyen i Bergen på fredag.



– Dette er et scoop for arrangøren, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

26-åringen har vært gjennom en tøff periode etter en alvorlig ulykke i januar i fjor. På en treningstur hjemme i Colombia krasjet han med en buss, som sto parkert, i 50 km/t. Det resulterte i 20 beinbrudd. Legene uttalte at det var 95 prosents sjanse for at han ville bli lam eller død.

Etter flere operasjoner og en krevende opptreningsperiode returnerte han så smått til konkurranser på tampen av fjoråret.

Vurderte karrierestopp

Etter en tung start på 2023 med kneproblemer i sesongåpningen i Argentina og en velt i Catalonia Rundt, er han på mirakuløst vis på vei tilbake til der han var før ulykken. Denne våren har Bernal imponert en hel sykkelverden med topp-10-plasseringer sammenlagt i både Tour de Romandie og Ungarn Rundt.

KUL I GUL: Egan Bernal vant Tour de France sammenlagt i 2019. Foto: Christian Hartmann

– Det er et mirakel at han er tilbake. Han var utsatt for en nær-døden-ulykke og det var tvilsomt om han kunne komme tilbake, forteller Gabriel Rasch, som var sportsdirektør i INEOS på den tiden.

Han er den nordmannen som har vært tettest på colombianeren og har hatt mye kontakt med Bernal både før og etter krasjen. Rasch - som nå er sportsdirektør i Uno-X - forteller at det var stor fortvilelse i INEOS-systemet i tiden rundt ulykken.

Gabriel Rasch er sportsdirektør for det norske profflaget i sykling, Uno X. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det ble sørget for at han ble operert av de beste legene og at han fikk en så god oppfølging som var mulig å gi. Bernal var langt nede i denne perioden og lurte nok på om han skulle avslutte karrieren. Han gikk noen runder med seg selv og fant ut at det er dette han vil. Det viser hvilken sult han har og hvor mye han brenner for sykkelsporten. Det er veldig kjekt å se at han nå er på vei tilbake, sier Rasch.

I Tour of Norway er Bernal den største internasjonale profilen som stiller på startstreken

– Dette er den desidert største headlineren i årets ritt. Det er første gang vi har en tidligere Tour de France-vinner på startstreken i Tour of Norway. Han har et sterkt lag rundt seg og de kommer hit for å få resultater, sier rittdirektør Roy Hegreberg.

– Spennende startfelt

Den vurderingen støtter TV 2s sykkelekspert.

– Det er et spennende startfelt. I fjor var Remco Evenepoel ganske suveren, men verken han eller Soudal-QuickStep er med i år. Ineos Grenadiers står frem som det sterkeste laget med Egan Bernal i spissen. Colombianeren jakter fortsatt godt, gammelt nivå etter ulykken i januar i fjor, men har vist at han er på vei tilbake. I Ungarn rundt nylig kjørte han offensivt og var med å prege de hardeste etappene, og han bør være en av de sterkeste i dette rittet. Ineos-laget består av en rekke klasseryttere, og Lucas Plapp, Magnus Sheffield, Ben Tulett og Leo Hayter kan alle bite godt fra seg, sier Magnus Drivenes.

Firedagersrittet fra Bergen til Stavanger byr på en variert løype som passer forskjellige ryttertyper.

– Det er en veldig interessant utgave av Tour of Norway i vente. Sammendraget blir satt litt allerede første dag med en spektakulær prolog som ender på toppen av Fløyen, mens den andre etappen er ordentlig knallhard. I utgangspunktet er det disse to etappene som på papiret er mest utslagsgivende i sammendraget, mens det er muligheter til å angripe ledertrøyen i Grisabakken på siste etappe. Den andre etappen fra Jondal-Hovden er brutal og hard, men det er flatt inn til mål. Det betyr at de sterkeste rytterne er avhengige av å få hjelp, enten av eget lag, eller andre kjøresterke lag. Om trøya havner hos en rytter med et svakt lag rundt seg, skal rittlederen virkelig få kjørt seg.

Kristoff på hjemmebane

JAKTER TOUR-FORMEN: Alexander Kristoff sykler for første gang Tour of Norway for det norske profflaget Uno-X. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Den tredje etappen går fra Valle til Stavanger, før det hele skal avgjøres i hjembyen til Alexander Kristoff mandag - der han har vunnet tre ganger før.

– Rittet blir også veldig morsomt å følge med norske øyne. Tobias Halland Johannessen (Uno-X) var meget god i fjorårets utgave, og har vært på stigende formkurve etter sykdom og knetrøbbel i innledningen av sesongen. Nå har han vært i høyden, og det blir spennende å se hvordan formen er i det nest siste rittet før Tour de France. Kristoff har også flere seiersmuligheter her. Spurtfeltet er ikke det sterkeste her, men Jordi Meeus i Bora-hansgrohe blir fort hans største konkurrent. Unggutta Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma) og Embret Svestad Bårdseng (Human Powered Health) gleder jeg meg også til å se i stigningene. Spesielt førstnevnte har jeg store forhåpninger til, han har kjørt strålende hittil i år, sier Drivenes.