– Et hederstegn at vi ikke blir best likt

– Er du sikker på det!?

Molde-treneren ser skeptisk på TV 2s reporter. Moe har nettopp understreket to ganger at MFK ikke kan sikre seriegullet mot Ham-Kam på søndag.

Men faktum er at romsdalingene - som har 15 poeng ned til Bodø/Glimt - kan sprette champagnen hvis de vinner og nordlendingene avgir poeng mot Sandefjord.

– Ja, ja, selvfølgelig, svarer han, bryter ut i latter og viser med hele seg at det plutselig gikk opp et lys for ham.

Det er god stemning på Aker Stadion om dagen, og 52-åringen har tatt oss med inn i det aller helligste: Rommet der trenerteamet legger planene som har gjort MFK til det mest stabile topplaget i Eliteserien.

Forbud mot gullfest

I dette intervjuet snakker han om årsakene til suksessen, den manglende anerkjennelsen, forholdet til Kjell Inge Røkke og drømmen om Champions League. Men aller først; om det som skal skje til helga.

– Du ser hvor lite jeg har tenkt på mulighetene for at gullet kan sikres. Mitt fokus er på å vinne. Jeg ser selvsagt på tabellen og vet hvordan vi ligger an, men jeg har ikke satt meg inn i om det kan skje den eller den helga. Vi skal ut og prestere, det er det eneste som betyr noe.

JUBELBRUS: I 2019 vant Molde FK seriegull. Nå har de stø kurs mot en ny gullfest. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Er det noen bortover i korridorene her som har begynt å planlegge en eventuell gullfest på søndag?

– Nei, det tror jeg ikke. Der har jeg vært bastant: Her skal det ikke tas noe på forskudd. Jeg har i hvert fall bedt om at ikke ett ord skal nevnes overfor meg. Jeg har ikke peiling på hva de styrer med, svarer Moe.

Han har - foruten et kort opphold i naboklubben Kristiansund BK - vært en del av MFK-systemet siden 2005. Han har dermed vært med på gullalderen. Dette blir femte gang siden 2011 at laget vinner serien. De seks siste sesongene har blåtrøyene aldri vært dårligere enn nummer to på tabellen.

– Alle mener at vi har fått alt opp i hendene, men dette er en klubb som har drevet sunt over mange år i forhold av inntekter fra salg, spill i Europa og prestasjoner her hjemme. Det er vanskelig å peke på én årsak til at vi har blitt så stabile i toppen, men jeg tror det handler om totaliteten i det: Fra eier, til klubb, til en hel by - som alle ønsker å være der oppe, sier Moe.

– Røkke har stålkontroll

Og eieren er ikke hvem som helst. Da MFK vant 4-1 mot Bodø/Glimt på Aspmyra for en drøy måned siden dukket plutselig en smørblid Kjell Inge Røkke opp på benken mot tampen av kampen.

– Dette er en mann som ønsker oss alt det beste. Han blander seg aldri i ting, men ønsker å legge tilrette for utvikling og fremgang for klubben, byen og regionen. Han er en utrolig viktig bidragsyter for oss.

SMØRBLID: Kjell Inge Røkke dukket plutselig opp på MFK-benken da de slo Bodø/Glimt 4-1 på Aspmyra i september. Foto: Mats Torbergsen

– Hvor ofte ringes dere?

– Det blir ikke så mange telefoner, men vi har noen møter i løpet av året der vi snakkes. Det er bestandig artig å se hvor mye han følger med. Han har rett og slett stålkontroll.

Aker-eieren har bidratt økonomisk til Molde FK siden 1992. Tidligere i år ble det kjent at Bjørn Rune Gjelsten trakk seg ut av klubben og at Røkke ble eneeier.

– Er han kravstor?

– Det er ingen som har jobbet seg frem dit han er uten å ønske at det han er involvert i skal være velfungerende. Men han har aldri blandet seg opp i ting, men legger i stedet godt til rette. Det er en god og behagelig mann å ha som eier, svarer mannen som har kontrakt med klubben ut 2023.

Forventer ingen hyllest

Når TV 2 møter MFK-treneren er han opptatt med å legge slagplanen til kampen mot Shamrock Rovers. Han samler trenerteamet rundt et taktikkbord midt i kontorlokalet med utsikt over Molde stadion.

Europa Conference League-kampen, som ble spilt torsdag, endte med 3-0-seier.

Samtidig som høsten feier inn over romsdalsbyen, med regn og vind, opplever klubben å gå fra triumf til triumf. Forrige serierunde, mot Tromsø, tangerte MFK Eliteseriens seiersrekord, da de vant for 11. gang på rad.

– Får Molde den anerkjennelsen og kred-en som dere fortjener for den stabiliteten?

– Det er ikke noe jeg tenker over i det daglige, men når du spør: Hvis det er noen som fortjener kred nå, så er det spillerne i Molde. De har levert en fantastisk sesong, med seier i cupen, gode prestasjoner i serien og det at vi har kommet oss ut i Europa.

– Hvorfor får ikke Molde den samme anerkjennelsen som andre?

– Først vi jeg si at jeg er usikker på om det er tilfelle, men det er nå en gang sånn at det er tøft å være best. Det er vanskelig å bli likt når man er på toppen. Det ser du på Glimt, som har fått det litt i trynet i år. Sånn var det med Rosenborg også da de var inne i sine gode perioder.

– Men det må vi tåle, sånn er fotballen. Jeg ser på det at vi ikke blir best likt som et hederstegn. Det viser at vi er fryktet på fotballbanen. Jeg forventer heller ikke at folk på Lillestrøm og i Trondheim skal hylle oss. De skal heie på sine egne. Så får våre folk her hjemme stå for den biten, svarer Moe.

GULLGUTTER: Ola Brynhildsen og Erling Moe kan - hvis alt går veien - feire seriegull på Aker stadion etter kampen mot Ham-Kam søndag. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Etter at han ledet MFK til seriegull i 2019 tok Bodø/Glimt over hegemoniet. De to siste sesongene har nordlendingene havnet på toppen av tabellen. Moldenseren innrømmer at dette tente en gnist i hele klubben.

– Det er dette man jobber mot, det er der man ønsker å være. Men det er en lang vei dit og dét fokuset kan man ikke ha i starten av en sesong. Samtidig; de som sier at gode prestasjoner slår gull, de er på en annen planet enn meg.

Vil ruste opp for Champions League

Det er ingen overdrivelse å hevde at Molde har vært det mest stabile topplaget i Norge det siste tiåret. Men de vil ikke bare være en maktfaktor på hjemmebane, de sikter også høyt utenfor landegrensene. Erling Moe innrømmer at han av og til ser utover stadionkunstgresset, lukker øynene og hører Champions League-hymnen i bakhodet.

– Skal jeg være helt ærlig, så har jeg gjort det de siste 20 årene. Jeg husker da vi hadde Champions League her ute sist gang (i1999/2000). Dette er et mål, men så vet vi at det er en sabla stor jobb som ligger foran.

– En ting er å si det, men hva er det som kreves for å komme dit?

– Når du spør om hva som må utvikles, så er det alt, svarer han og lister opp:

– Vi må ha infrastruktur med treningsfasiliteter på godt mellomeuropeisk nivå. Vi har en stadion som er kompakt og som inneholder det meste vi har trengt, men vi må bygge ut og forbedre fasilitetene i årene som kommer for å henge med. I tillegg blir spillerlogistikken viktigere og viktigere. Vi har ikke anledning til å bomme mye der. Det blir for kostbart. Så må trenerapparatet utvikle seg, slik at vi ikke stopper opp og gjør det samme hele tiden. I tillegg må du ha spillertyper som settes i situasjoner som gjør at helheten blir best mulig, utdyper Moe.

Hans lag er i posisjon til å kunne sikre avansement fra gruppespillet i Conference League. Men dett er nivå tre i Europa. MFK-treneren er ikke fornøyd før de er på nivå 1.

– Så får vi se når det skjer, men det kommer til å skje. Molde kommer til å være med i Champions League igjen. Det er jeg helt sikker på.