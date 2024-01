– Et av de største talentene i sporten

FJELLGEIT: Johannes Staune-Mittet trives best når det butter imot. Her fra en høydetreningsleir i Sierra Nevada, Spania, i mai 2023. Foto: Elias Engevik / TV 2

21-åringen tok steget opp fra utviklingslaget til Visma-Lease a Bike til WorldTour-laget ved årsskiftet.

Med det er han lagkamerat med ryttere som Tour de France-vinner Jonas Vingegaard og klassikerstjerne Wout van Aert, på laget som skrev historie ved å vinne samtlige treukersritt i 2023-sesongen.

Og han får med en gang mulighet til å vise seg frem:

Når sykkelsesongen tråkkes i gang med WorldTour-rittet Tour Down Under natt til tirsdag norsk tid, er Staune-Mittet med på storlagets startliste.

Lagsjef Richard Plugge legger ikke skjul på at de har store forventninger til unggutten.

– Han er et av de største talentene på WorldTouren og i sykkelsporten, sier Plugge til TV 2.



PROFILERT LAGSJEF: Richard Plugge er mesterhjernen bak suksessen til Visma-Lease a Bike de siste årene. Her side om side med Tour-vinner Jonas Vingegaard. Foto: Daniel Cole

– Ser muligheter for ham

Staune-Mittet har en kontrakt som strekker seg helt ut 2026-sesongen med det nederlandske topplaget.

– Nå kommer han inn på et lag med flere og eldre utøvere, så vi får se om han kan fortsette på samme nivå, eller ta nye steg, i 2024. Han har allerede vist at han kan vinne sammendraget i etapperitt, så forhåpentligvis vil han fortsette å utvikle seg i den retningen. Men det er også opp til ham å utvikle seg og bli bedre både fysisk og mentalt, sier Plugge, og poengterer:

– Vi ser store muligheter for ham.

Staune-Mittet imponerte stort i 2023-sesongen.

Ikke bare vant han sammendraget og en etappe i U23-utgaven av Giro d'Italia; han vant også en etappe i proffrittet Czech Tour.

– Johannes har allerede vist hvor talentfull han er, sier Plugge.

Staune-Mittet er ikke det eneste norske innslaget på Visma-Lease a Bike.

Juniorverdensmester Per Strand Hagenes tar også steget opp på seniorlaget, og flere norske unggutter sykler for de aldersbestemte lagene til laget med de gule og svarte draktene.

– Kulturelt passer nordmenn og nederlendere godt til hverandre. Det er jo også grunnen til at vi er så fornøyde med Visma som sponsor. Det er enkelt å få Per og Johannes til å passe inn på laget vårt. Og så er de, ikke minst, veldig sterke utøvere. Vi har en god dialog med miljøene på Lillehammer og i Stavanger, så vi har en god oversikt over rytterne som er på vei opp i Norge, forteller Plugge.

FREMTIDSHÅP: Staune-Mittet, her fra NM i 2021, har vist svært lovende takter både i fjellene og på temposykkelen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB.

– Vi får se!

Staune-Mittet flyttet til Andorra over nyttår for å spisse satsingen.

21-åringen er klar over at det mildt sagt er mange om beinet i Visma-Lease a Bike, men har allerede fått beskjed om at han skal få kjøre for egne resultater på et tidspunkt.

– Men det å være så privilegert å kunne sykle for det beste sykkellaget i verden betyr at jeg også har veldig gode lagkamerater, så jeg er innstilt på å gjøre en god jobb der jeg måtte bli sendt. Og lære så mye som mulig av noen av verdens beste syklister. Jeg vant jo også et proffritt i år, så jeg håper å kanskje kunne klare det i 2024 også, sier han.

Staune-Mittet er en del av en ny norsk generasjon med syklister som trives i fjellene og øyner sammendraget i de største etapperittene på kalenderen.

Lillehamringen vil neste år bli trent av landsmann og Visma-Lease a Bike-nyervervingen Espen Aareskjold, som de siste årene har vært i Uno-X.

Staune-Mittet vil ikke sette et tak på hva han kan få til i fremtiden, men vil heller ikke gå altfor høyt ut i mediene.

– Jeg har endret litt ambisjonsnivået. Det er veldig enkelt å si at man drømmer om å vinne Tour de France og så videre, men jeg har egentlig bare bestemt meg for å bli så god som jeg kan bli. Så får vi se hva det blir. Jeg gleder meg veldig!

Også Torstein Træen, som før sesongen byttet ut Uno-X med Bahrain-Victorious, starter sesongen i Australia natt til tirsdag. Rittet går over seks dager.