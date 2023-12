Fjerdeplass og seks poeng bak ligaleder Arsenal.

Mot Aston Villa onsdag kveld kom Manchester City kun til to avslutninger. Det er det laveste antall skudd et lag ledet av Pep Guardiola noensinne har hatt, om man ser bort fra da han trente Barcelonas B-lag. Aston Villa vant skuddstatistikken hele 22-2.



Og for å sette sesongstarten i perspektiv: Kriserammede Manchester United ligger bare tre poeng bak City etter 15 kamper.

– Ikke sett før

Er Manchester City i ferd med å miste grepet? Øyvind Alsaker mener det er lenge siden han har sett en City-utgave som har blitt så rundspilt som de gjorde på Villa Park.

FORBLØFFET: TV 2s kommentator Øyvind Alsaker kaller det som skjedde onsdag kveld for et «jordskjelv». Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er ingen tvil om at det som skjedde i går var et aldri så lite jordskjelv i Premier League. Manchester City under Pep Guardiola taper jo fra tid til annen, men etterpå sitter man alltid med følelsen av at de burde vunnet. I går ble de rundspilt av Aston Villa, på en måte jeg ikke har sett under Guardiola siden hans første sesong i klubben. Selv på Anfield der de har slitt en del ganger mot Klopps Liverpool, så har de ikke vært så utspilt som de ble av Aston Villa i går kveld, sier Alsaker.



Pep Guardiola har ledet Manchester City i 281 kamper. Poengsnittet til spanjolen er 2,33 på disse kampene. Denne sesongen har City 2.0 i poengsnitt etter 15 kamper.

– Nå sliter vi

Spanjolen erkjenner at City sliter.

– Det er min plikt - min jobb - å finne en måte å slå tilbake på. Vi har over mange år funnet en måte å spille kamper på. Noen ganger spiller vi bra, noen ganger ikke fullt så bra, men vi har alltid funnet en måte å løse det på. Nå sliter vi, sa han etter kampen.

– Vi må endre dynamikken, og da handler det om å vinne så kjapt som mulig mot Luton og Crystal Palace for å være der, fortsatte han.

John Stones innrømmer at det smerter å tape mot Aston Villa, spesielt måten det skjedde på.

– Vi må bruke den smerten vi føler innvendig - i magen og i hodene våre - som motivasjon og drivstoff til å gjøre ting bedre, sier han.

– Vi har vært i en lignende posisjon i tidligere sesonger. Jeg synes ikke at vi eller noen andre skal overdrive betydningen av det, legger han til.

Stones mener tapet kan være vekkeren City trenger.

– Vi må ikke glemme denne følelsen, men vi må ikke dvele ved det heller. Etter all suksessen vi har hatt må vi bruke denne smerten. Det kan bli en fordel for oss – og til og med gjøre oss bedre som lag, sier han.

OPPGITT: Kroppsspråket til Pep Guardiola fortalte alt om kampen mot Aston Villa. Foto: CARL RECINE

Alsaker peker på fraværet av Rodri som en viktig grunn til City-nedturen.

– De fem siste tapene deres har kommet uten Rodri på banen, det sier noe om at verdens beste midtbaneanker er uunværlig for dette City-laget. Kampen mot Villa hadde sett annerledes ut med Rodri, det er jeg hundre prosent overbevist om.

– I går fikk de andre lagene som skal opp mot City se en oppskrift på hvordan City-laget kan tuktes litt med sin egen medisin, for vi så Villa dominere City slik City har dominert de andre Premier League-lagene i en årrekke, påpeker han.



– Lider av fraværet til Rodri og De Bruyne

Kommentatoren mener Erling Braut Haaland ikke får den samme servicen når viktige spillere som Rodri, Kevin De Bruyne og Jack Grealish mangler.

– Han scorer fremdeles mål i et høyt tempo, men han gjør det ikke like skarpt som forrige sesong. Han avslutter mer enn han gjorde på samme tidspunkt i fjor, men der avslutningene gikk inn forrige sesong, ser vi nå at det er mer bom. Han lider jo selvfølgelig av fraværet av Rodri, men kanskje enda mer av fraværet til De Bruyne.

– I går manglet også Grealish og Doku, disse kreative spillerne som har x-faktor og åpne rom for Erling Braut Haaland. I går var han en skygge av seg selv, i likhet med de andre City-spillerne, konstaterer han.

MOTBAKKE: Erling Braut Haaland og Manchester City fikk lite til å stemme mot Aston Villa. Foto: CHRIS RADBURN

Arsenal og Liverpool er lagene som har imponert mest denne sesongen. Aston Villa, Manchester City, Tottenham og Manchester United følger like bak. Alsaker spår et forrykende tittelrace.

– Det virker å bli heftig. Mange er jo hvert år redd for at City skal stikke fra tidlig, men nå er de seks poeng bak Arsenal. Så skal vi huske at de skal spille klubb-VM i desember, de skal ti dager til Saudi-Arabia og få en distraksjon der. Det er en stor utfordring. De har vunnet så mye under Pep Guardiola de siste årene, så det å motivere seg og orke å legge ned jobben som kreves for å vinne Premier League, det er en utfordring.

– Så vil jeg bare legge til at City under Pep Guardiola har vært fryktinngytende etter nyttår tidligere. Kanskje er det dette de trenger, kniven på strupen. Vi har sett dem gå fra nyttår til sommeren nesten uten å tape en eneste kamp. Så City kan ikke avskrives, men jeg tror dette blir et heftig race, sier han.