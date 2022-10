Espen Uhlen Jørstad skal gi bort 44 millioner kroner

I sommer vant Espen Uhlen Jørstad det uoffisielle poker-VM, mer formelt kjent som Main Event i World Series of Poker. Han får ufattelige hundre millioner kroner for seieren.

Dette har mange fått med seg nå. Det som ikke er like velkjent, er at 34-åringen bare beholder 56 av disse millionene selv. Han skal gi bort 44 av dem.

– Det er veldig normalt i poker, forklarer Jørstad overfor TV 2.

– Man bytter prosentandel med kompiser som spiller samme turnering, for å jevne ut variansen når man spiller store turneringer der det er veldig mye penger til førsteplassen.

VERDENSMESTER: Espen Uhlen Jørstad vant ti millioner dollar i sommer. Foto: Antonio Abrego / PokerGo.com

Et teoretisk eksempel: Hvis Jørstad hadde byttet ti prosent med Asher Conniff, som ble nummer ti, ville Jørstad gitt Conniff ti prosent av sin gevinst på hundre millioner kroner, altså ti millioner. Samtidig ville Conniff da gitt Jørstad ti prosent av sin egen gevinst på 6,75 millioner kroner, altså 675.000 kroner.

Hvis Conniff derimot hadde endt på en plassering som ikke ga pengepremie, ville Jørstad fått null kroner tilbake, mens Conniff fremdeles ville fått ti millioner fra nordmannen.

Byttet med 13 andre

Det er også vanlig blant pokerspillere å selge prosentandeler, ikke bare bytte dem bort.

– Jeg solgte ingenting i den turneringen, jeg bare byttet med 13 forskjellige mennesker. Denne gangen var det jeg som vant, men neste gang er det kanskje en kompis. Man får rett og slett flere lodd på denne måten.

Steinkjer-mannen vil ikke navngi hvem han byttet prosentandeler med.

– Det er en privatsak for dem, om de vil gå ut med det. For det meste er det kompiser jeg kjenner veldig godt.

RINGTE MAMMA: Espen Uhlen Jørstad ringte hjem til moren sin rett etter at seieren var i boks i sommer. Foto: Enrique Ivan Malfavon / PokerGo.com

Han ser egentlig bare fordeler med dette, selv om det i akkurat dette tilfellet koster ham mer penger enn de fleste tjener et helt arbeidsliv.

– Hvis du har en kompis som går langt, er det veldig spennende å følge med på ham hvis du selv ryker ut. Og hvis du selv går langt, har du kompiser der som har incentiv til å støtte deg, forklarer Jørstad.

Skriver ned alt

Det ligger i sakens natur at når Jørstad byttet bort prosenter, fikk han tilsvarende andel prosenter tilbake i andre spillere. Noen dollar kommer også inn til Jørstad etter sommerens VM.

– Jeg hadde en som gikk veldig langt. Jeg skal ikke nevne hvem det var. Men vi byttet på dag fem og da hadde vi allerede kommet ganske langt.

– Hvordan inngår man sånne avtaler i praksis?

– Det normale er at man enten snakker om det i en chat, eller at man tar hverandre i hånden på det og så bekrefter det i en chat etterpå. Hvis for eksempel jeg og en kompis skal bytte prosenter, skriver jeg til ham «OK, vi har byttet tre prosent i Main Event», og så svarer han med en tommel opp eller «Bekrefter!», sånn at alt er klart i chat.

I tillegg skriver Jørstad ned alle avtalene i et eget dokument.

– Det er ikke sånn at man bare tar hverandre i hånden og ikke har noe skriftlig?

– Det er jo folk som gjør det, men det er risikabel business. Hvis du bytter med 13 personer, klarer du ikke å huske hvem du byttet én prosent med og hvem du byttet fire prosent med.

Har ikke fått pengene

Espen Uhlen Jørstad har ennå ikke fått de hundre millionene han vant. Han må først skaffe seg et skattenummer i USA. Det tar tid.

– Du skal på et tidspunkt da betale ut 44 millioner kroner. Det må føles veldig rart?

– Nei, egentlig ikke. Det er litt sånn «business as usual». Det er større summer det er snakk om den gangen her, men det er jo standard. Det er egentlig bare veldig fint. De fleste av dem er jo kompiser av meg, og det å kunne sende en kompis millioner av kroner etter et sånt bytte, er kult.

– Men det er jo litt kjipt at det har tatt så langt tid å få pengene på konto. Jeg har jo nå 13 personer som venter på det som for mange av dem er betydelige beløp. Det er litt kjipt, men alle forstår at sånn er det og det er lite jeg kan gjøre med det.

– Helt til slutt: Hvordan har du det nå, noen måneder etter seieren?

– Jeg har det egentlig veldig bra, men jeg kjenner at hodet snurrer litt fortsatt. Det har ikke sluttet å snurre etter seieren, for det er en del ting som må på plass ennå. Akkurat det med å få skattenummer, å få pengene på konto, få betalt ut folk. Bare det å få ting på stell, egentlig.

Når pengene omsider kommer, vet Jørstad ennå ikke hva han skal gjøre med dem.

– Jeg merker at jeg blir litt stresset av det. Skal jeg ha alt på en amerikansk konto, skal jeg ha dem på en engelsk konto, skal jeg stresse med å få pengene investert i eiendom, aksjer eller krypto, eller skal jeg vente til jeg ser hvordan den makroøkonomiske situasjonen utvikler seg til neste år? Nå er det mye inflasjon, krig og usikkerhet i verden.

– Når jeg får alt på plass, tenker jeg livet er godt.