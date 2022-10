Espen (41) startet med rus som niåring. Nå håper han hundeløp skal gi et bedre liv

LIVETS GLEDE: Espen Mortensen håper hundretrekking med Kraft skal være starten på et liv med en positiv mening. Foto: Markus Engås / TV 2

Øyeblikket snakker for seg selv. Ulingen fra hunden Kraft kan høres over hele dalen når han treffer Espen Mortensen (41), som klemmer godt på hunden.

Begge er glade for å se hverandre. Sammen skal de delta i NM i hundekjøring, som foregår på barmark på Frotveit i Bergen.

Norgesmesterskapet arrangeres for første gang i Bergen, og det skal også deles ut kongepokal. Det er rundt 300 deltakere, fordelt på 20 forskjellige klasser. Espen skal delta i en miljøklasse tilpasset for alle, på sparkesykkel med Kraft som trekker.

For Espen betyr dette ekstra mye - om ikke alt.

Han har levd et røft og brutalt liv preget av rus, ustabile bosituasjoner og mye usikkerhet. For ham har hunder vært selve lyset i livet.

Drakk som niåring

Espen er født i 1980 og vokste opp i Kristiansand. Det meste var normalt og fint, og spesielt sommerferiene på Dvergsøya utenfor sørlandsbyen minnes som fine. Men det var også her nedturen startet.

En kompisgjeng til Espens far, som var en del av båtmiljøet på øya, samlet seg for sosialt samvær, og det ble drukket godt rundt bordet. Espen drømte om å kjøpe sin egen båt, og ville tjene penger på tomflaskene.

Slurkene som lå igjen fra de voksne ble for fristende.

– Da jeg var ni år, var det første gang jeg begynte å drikke av slantene som var igjen, sier Espen.

Alkoholinntaket gjorde at det ble vanskelig å komme seg igjen etter sommerferien. På hjemmebane be utfordringene større. Foreldrene skilte seg, og Espen flyttet med sin far.

Espen, som da fortsatt er et barn, forteller at han lot seg friste av alt det spennende i byen fremfor å besøke de andre i familien.

GLEDE: Valpene får også kjærlighet fra Espen. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det var et ganske tøft miljø på 90-tallet i Kristiansand. Et festemiljø. Det er jo en sommerby, men da høsten kom, måtte vi som bodde der ha noe gøy også. Det tok litt av.

Han forteller om et familieliv som var vanskelig. Som 15-åring opplevde han en stor tragedie. Faren døde etter å ha hatt betydelige alkoholproblemer.

Øynene til Espen er blanke når han snakker om tapet han opplevde som en liten gutt.

– Jeg er stolt over at jeg er sønnen til min far, men ikke av enkelte av tingene han gjorde på slutten av livet mens han var syk.

Tatt nesten alt av rusmidler

Han støttet seg til sin daværende kjæreste de neste årene, forteller Espen. Da Tupac døde i september 1996, hadde Espen sine siste dager på offentlig skole, erindrer han.

Etter ett år i militæret var han innom Trondheim et halvt års tid, før han sammen med kjæresten bosatte seg på Voss.

– Etter noen år kjøpte vi oss leilighet i Bergen og bosatte oss der. Men en dag kom jeg hjem til en tom leilighet - på grunn av min livsstil, sier er tydelig preget Espen Mortensen.

Siden har han stort sett bodd i Bergen. Livet har fortsatt vært brutalt. Inn og ut av kommunale boliger og hospits. Flere forsøk på behandlinger. Håp var blitt avløst av nye nedturer.

– Rusen er det eneste jeg har hatt som har vært stabilt.

Alkoholslurkene som et barn var bare starten. Da han fortsatt var relativt ung, begynte han å interessere seg for mopeder, og sniffe fra bensinkanner.

– Hvilke rusmidler har du tatt?

– Det er ikke lett å si hva jeg ikke har tatt. Jeg har aldri skutt englestøv, det er vel det eneste jeg ikke har tatt, tror jeg.

VIKTIG STØTTESPILLER: Hunder har holdt motet oppe for Espen Mortensen i det utfordrende livet. Foto: Markus Engås / TV 2

Hund betyr alt

Ifølge Espen har han nå vært rusfri i ett år. Det har gitt han muligheten til å delta i miljøklassen i NM.

Via den ideelle organisasjonen Medvandrerne har han fått et bedre perspektiv på livet. De satte han i kontakt med Bergen Trekkhundklubb - som arrangerer NM.

For hund har vært den store gleden hans i livet. I grusomme, men også bedre perioder av livet, har han hatt en firbeint hund som følgesvenn.

Kraft, som han løper med i trekkhundklubben, er ikke hans private hund. Likevel har Kraft vært viktig for Espen, som har hatt noen tøffe uker bak seg i forkant av NM.

– Mennesker har evnen til å være stygge med hverandre bare for å være stygg, det har ikke hunder i det hele tatt. Alle årene jeg har vært ute og holdt meg oppe, har vært fordi jeg har hatt hund.

– Det er en viktig støttespiller?

– Ja, det er det. Den ubetingete tilliten, kjærligheten og avhengigheten er for meg helt ubeskrivelig, sier en rørt Espen, mens han klapper Kraft.

Mange bekjente har gått bort

Deltakelsen i NM er ikke styrt av gode resultater og personlige rekorder. For Espen handler det om idrettsglede, nærhet til hund og et trygt miljø å være en del av.

For livet er fortsatt trøblete. Nylig ble han skrevet ut av behandling, og det er ustabile forhold han må leve med - som angst.

STOLT ØYEBLIKK: Sammen med Kraft ble NM i hundekjøring en personlig opptur for Espen Mortensen. Foto: Markus Engås / TV 2

De fleste menneskene han har blitt kjent med, har vært i rusmiljøet.

– Dessverre er det mange av de jeg vokste opp med som har gått bort, fått slag og har ødelagte liv. Mange sliter ennå.

Nettverket er begrenset. Det er få mennesker han stoler på.

Ifølge Espen har han ikke hatt kontakt med familien siden ungdommen.

– Alle har jo en flokkfølelse, men jeg har jo ikke flokken min. Den prøver jeg å skape selv med disse her, sier hans mens øyene til Kraft lyser opp mot Espen.

Ser lyst på fremtiden

Deltakelsen i NM gikk bra for Espen. Sammen med Kraft gjorde de en hederlig innsats, og ble heiet i mål.

– Det var godt å komme ut og bli heiet på. Folk ropte navnet mitt. Det gir inspirasjon, og betyr utrolig mye.

Hva føler du nå som du har fullført et hundeløp i NM?

– Sinnsro, mestring. Utrolig ro inni kroppen, sier han stolt.

Planen er å være med hundeklubben fremover, og holde seg i aktivitet med «menneskets beste venn» mens han jobber for mer stabilitet. Han håper også å kunne få seg en meningsfylt jobb etter hvert.

– Hvordan ser du på fremtiden?

– Det er dager jeg våkner og det er torden i hodet mitt. Livet er vanskelig, men akkurat nå ser lyst på livet.