Erling Moe med heftig tirade: – En sann skandale

Molde-treneren tar knallhardt oppgjør og mener at norsk fotball har et stort problem. Dommeren erkjenner feil i toppkampen på Aker Stadion.

Molde-Bodø/Glimt 1-3

Det stod 3-1 til Glimt da dramaet startet for alvor, ti minutter etter at Emil Breivik hadde bommet på straffe for Molde.

Verken Kristian Eriksen eller Erling Moe så ut til å skjønne noen ting da Molde ikke fikk straffespark etter en dødball.

Det gjorde heller ikke TV 2s eksperter.

De var klokkeklare på at Eriksen burde ha fått straffe, og stusset på at dommer Sivert Amland ikke ble kalt bort til skjermen utenfor banen.

– Dette er noe vi vil at VAR faktisk skal få bukt med, rene trøyeholdinger. Den der er soleklar, spør du meg, sa Simen Stamsø-Møller.

– Når Kristian Eriksen omtrent må gå til kiropraktor i morgen fordi han blir dratt sånn, synes jeg det er overraskende at VAR ikke gir dommeren mulighet til å se på den. For meg ser det ut som en helt klar holding i drakten til Eriksen, sa Yaw Amankwah i FotballXtra.

Moe langer ut

Erling Moe er rystet.

– At vi ikke får straffe der borte på Kristian Eriksen, er en sann skandale, sier Molde-treneren til TV 2.

Han fortsetter med en heftig tirade:

– Jeg har vært inne hos dommerne, og de ser det selv. Da må jeg si: Hvor er VAR?

– Nå er det tredje kampen på rad at vi blir tatt fra åpenbare ting som dommerne og VAR skal se. Jeg er drittlei av å stå sånn etter kampene og ta det opp. For meg er den VAR- og dommerbiten blitt så alvorlig at det er et stort problem for norsk fotball, sier Moe.

– Det beste laget vant. Det er ikke sutring på resultatet. Det er sutring på hvor dårlig vi er i Norge, med dommerstanden og VAR. Det er helt forferdelig, tilføyer Molde-treneren.

Dommeren erkjenner: – Klar straffe

Hoveddommer i kampen, Sivert Amland, er enig i at det skulle blitt straffe.

– På banen synes jeg at jeg står greit plassert. Min oppfatning er at det klart er armer i ryggen på Eriksen fra Faris. Men jeg ser ikke noe holding, sier Amland til TV 2.

Dommer Sivert Amland i samtale med Glimt-trener Kjetil Knutsen etter kampslutt. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Hvorfor blir det ikke brukt VAR?

– Jeg har sett situasjonen på nytt i garderoben etter kampen, og det er ingen tvil om at det var en klar holding. Jeg ser ikke den live på banen, så jeg får ikke avslørt den. Men når jeg ser den på nytt, er min mening at det er en klar straffe.

– Jeg har diskutert med VAR; hvorfor griper ikke vi inn på den? De ser holdingen. De bruker noe tid på den, og er usikre på «line of intervention». Det skal være «clear and obvious» før VAR griper inn, og det er der usikkerheten oppstår og de velger ikke å gripe inn, fortsetter han.

Erling Moe fulgte med på intervjuet i bakgrunnen. Se hvordan treneren reagerte og hele Amlands forklaring her:

– Nesten flau på norske vegne

Kjetil Knutsen har forståelse for Moes utblåsning, men understreker at han ikke har sett reprisene av Eriksen-situasjonen.

– Jeg har jo vært veldig for VAR, men vi må være kritisk til hvordan VAR er blitt brukt. Nå diskuterer ikke jeg denne situasjonen, for den har jeg ikke sett om igjen. Men det er noen spørsmål som vi må stille med tanke på det, sier Glimt-treneren til TV 2.

Moe sier at han har vært for VAR, men krever handling.

– Det går ikke an å si at vi skal evaluere etter hver kamp, så skjer det samme i neste og det samme i neste. Nå må Hauge (Terje, dommersjef) i forbundet begynne virkelig å ta grep hvis dette skal fungere fremover, sier Moe.

– Vi er ute i Europa, og der funker det fantastisk stort hele tiden. Det er nesten ingenting å sette fingeren på når det kommer til dommerprestasjoner. Men vi har så mye å gå på, at jeg er nesten flau på norske vegne, fortsetter Molde-treneren.

FLY FORBANNET: Erling Moe krever VAR-grep. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Tok fyr

Like etter Eriksen-situasjonen gikk Albert Grønbæk i bakken og fikk straffespark.

Stamsø-Møller stusset igjen, og mente at dansken oppsøkte situasjonen.

– Han er borti ham, men se hva Grønbæk gjør med sin høyrefot, kommenterte han.

Deretter ble det fullt kok etter en sen Patrick Berg-takling.

Og straffedramaet stanset ikke der.

Denne gangen handset Casper Øyvann, og denne gangen var avgjørelsen korrekt, slo Stamsø-Møller fast.

Men Faris Pemi Moumbagna bommet han også, som gjorde at det fortsatt var liv i kampen.

– At vi ikke klarer å score ett mål på to straffer, er ganske ufattelig. Men det får være en parentes i dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Vil fortsette med bråket

Molde hadde imidlertid ikke et sent comeback i seg.

– Første omgang var kanskje ikke den mest spennende, men andre omgang tok fullstendig fyr, sier Patrick Berg til TV 2.

Bråket kaller han «en ansamling av folk».

– Jeg hadde hovedrollen til at det ble en ansamling, men jeg følte ikke at jeg var så aktiv etter at det oppstod, sier Glimt-kapteinen med et smil.

– Jeg føler at Molde har vært sånn mot oss i mange år. Kynisme er noe vi må lære av. Jeg synes vi har en tendens til å være litt for snill, fortsetter Berg.

Dermed har Glimt fått en luke til Viking på andreplass. Nordlendingene har tre poeng å gå på.

– Bodø/Glimt vinner denne kampen fortjent. De ser ut som Norges beste lag, og er soleklare favoritter til å vinne ligaen, sier Stamsø-Møller.

I tillegg gikk Tromsø på et svært overraskende hjemmetap mot Aalesund, som betyr at Glimt har sju poeng å gå på til rivalen i nord.

Det gjenstår seks serierunder.

