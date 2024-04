Erik ten Hag fyrer løs: – Pinlig reaksjon

PRESSET: Spekulasjonene går på om Erik ten Hag nærmer seg ferdig som Manchester United-manager. I helgen tok han klubben til FA-cupfinale med et nødskrik. Foto: Nick Potts

Laget hans fikk pepper for nesten-kollapsen mot Coventry.

På en pressekonferanse tirsdag slår Erik ten Hag tilbake mot kommentarer om at kamputviklingen var «pinlig» for Manchester United.

– Toppfotballen handler om resultater. Vi kom til finalen, og fortjente det ikke bare i denne kampen, men også i de andre kampene. Vi mistet kontrollen i 20 minutter og hadde også uflaks, sier ten Hag, ifølge Manchester Evening News.

Knallhard melding

Manchester United ledet 3-0 og styrte mot en trygg finaleplass i FA-cupfinalen.

Plutselig stod det 3-3. I ekstraomgangene var Coventry bare en marginal offsideavgjørelse unna et sjokkresultat.

– Til slutt var vi veldig heldige. Det er klart. Men straffene var veldig gode og vi kom til finalen. Det er stort å oppnå. To ganger på to år er strålende. For meg som trener, fjerde cupfinale på fire år. Kommentarene er skammelige, tordner ten Hag.

– Dere spurte meg på søndag om jeg var flau. Reaksjonen deres (pressen) er pinlig, sier nederlenderen, ifølge BBC.

I kjølvannet av kampen fikk kantspilleren Antony gjennomgå for en gest mot Coventry-spillerne.

VAKTE AVSKY: Antony snudde seg mot Coventry-spillerne og holdt hånden bak øret. Han fikk knallhard kritikk i England i etterkant. Foto: Bradley Collyer / PA / NTB

– Han ble provosert. Det var en reaksjon på det. Dere har ikke sett provokasjonen, bare reaksjonen. Men han skulle ikke ha gjort det, erkjenner ten Hag, som trekker frem at Harry Maguire gikk rett bort til Coventry-spillerne etter straffe-triumfen.

– Vi burde anerkjenne prestasjonen til Coventry, mener United-sjefen.

PROVOKASJON? Coventry-spiller Haji Wright gjorde selv denne gesten etter å ha scoret i straffesparkkonkurransen. Det er ukjent om det var denne gesten Antony svarte på. Foto: Nigel French

Tvilsomme spillere

Onsdag venter Sheffield United i Premier League for de røde djevlene.

Der spørs det kom ten Hag kan stille med et toppet mannskap.

– Alejandro Garnacho hadde et problem. Derfor byttet vi ham ut, men jeg tror han er klar. Scott McTominay må vi sjekke i dag, han er veldig tvilsom. Marcus Rashford er også tvilsom, og Bruno Fernandes hadde i tillegg et problem med hånden. Men vi tror han rekker det, opplyser United-manageren.