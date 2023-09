Vålerenga skriver at Erik Espeseth slutter i Vålerenga etter årets sesong.

Vålerenga opplyser at klubben og Espeseth er enig om at den daglige lederen slutter i sin stilling etter sesongen. Espeseth har vært ansatt i rollen i sju år.

De siste månedene har 56-åringen vært utsatt for hets fra egne supportere.

Espeseth legger ikke skjul på at den siste tiden har vært belastende både privat og profesjonelt.

– Jeg har brukt mye tid i sommer hvor jeg har tenkt nøye gjennom hva som er det beste for meg og familien, og ikke minst også for klubben. Selv om jeg har fått svært mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra nær og fjern, føler jeg tiden er riktig for denne beslutningen, sier han i pressemeldingen.

KLAR BESKJED: Klanen har lenge brukt bannere for å få Espeseth til å slutte i klubben. Foto: TV 2 Play

Bannere med meldingen «Ut med Spz» har figurert både under Vålerangas kamper og utenfor stadion den siste tiden.

– Jeg skulle gjerne sett at vi skapte bedre resultater, men det som går på meg personlig føles ubehagelig og jeg opplever det som vanskelig, sa Espeseth til TV 2.