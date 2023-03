Erik (9) hadde ingen å spille med – så tok det helt av

Erik Stenberg (9) ville spille basketball. Men på Hamar fantes det ikke noen tilbud for han.

I august la pappa Ola Stenberg ut en melding i sosiale medier. Begge hadde et håp om at det var noen som ville dukke opp.

– Jeg spurte pappa om jeg kunne starte på et basketlag her i Hamar. Da sa han at det ikke fantes noe lag, forteller Erik.

9-åringen bestemte seg for at han ville gjøre noe med det.

Erik og pappaen hans sendte ut meldinger til flere foreldre i kretsen og informerte om at de ville arrangere treninger.

– Jeg var veldig spent på om det var mange som kom. Vi hadde et håp om ti stykker.

Og så møtte det opp bare flere og flere på treningene.

60 barn

En ettermiddag møtte det opp 60 barn utendørs for å spille basketball sammen med Erik Stenberg og pappa Ola.

– Det var veldig gøy, men også uvant å se så mange. Vi lurte på hvordan vi skulle få plass til alle sammen, forteller Erik.

For pappa Ola Stenberg og en forelder, ble 60 barn for mange å håndtere alene.

Fikk hjelp

Da tok Andrea Falkenheim, lederen i Hamar Idrettslag, tak.

– Helt siden jeg starta i denne jobben for et år siden har jeg fått mange henvendelser om å starte et basketlag. Så var det Erik, med sin pappa, som starta et lag. Plutselig var vi veldig mange, og da tenkte vi at her må vi hjelpe til, forteller Falkenhem.

I august søkte de unge spillere som ha det gøy med basketball.

Med over 120 barn og unge på Hamar som ønsker å spille for det nylig oppstartede basketballaget Hamar Hawks, var det nå voksne personer de trengte.

På onsdag hadde Erik Stenberg sin aller første trening med det nye laget.

– Jeg er veldig spent på hvor mange som kommer. Jeg håper det kommer mange barn som er glade og har et stort smil, for det har jeg, sa han før treningen.

Han synes det er rart å tenke på at det hele startet med hans idé.

– Det her er skikkelig kult. Jeg er veldig glad, sier Erik.

Nå har Hamar Idrettslag fått på plass fem ulike lag, men det er fortsatt litt som gjenstår.

– Det er nå rett under hundre barn som har fått plass, men det er fortsatt titalls som har meldt interesse, og som er på venteliste. Vi jobber med å få på plass noen trenere til, slik at alle om har lyst skal få være med, sier Falkenheim.

Et lavterskeltilbud

Hun er takknemlig for aldre foreldre som har stilt opp og vist engasjement.

– Vi er fornøyde med hvor langt vi har kommet på så kort tid. Selv om det helt sikkert ikke har gått fort nok for barna som har venta.

For barna som ønsker å spille kan Falkenheim opplyse om at de er opptatte av at tilbudet skal være tilnærmet gratis.

– Det koster 250 kroner å være medlem hos oss, men utover det er det gratis. Det er noe som er veldig viktig for oss, og som vi jobber mye med. Særlig med tanke på de ellers økte prisene i samfunnet.