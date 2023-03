Erik (89): – Har ingen planer om å gi meg

– Jeg fortsetter så lenge jeg klarer det. Jeg har ingen planer om å gi meg nå.

Talen er klar fra Erik Wibe. 89-åringen fra Oslo, med Tromsø-dialekt etter å ha bodd i Tromsø i ti år, gliser fra øret til øret når han prater med TV 2 torsdag.

I Oslo Tennisarena ble det nemlig skrevet norsk tennishistorie torsdag da det for aller første gang ble avholdt veteran-NM for klassen 90+.

– Det er første gang i år. Det er gøy å være med på. Sesongen blir litt lenger da. Det er mange som spiller til de er 80 og 85, men nå kan vi jo spille lenger, sier Wibe til TV 2.

FOKUSERT: Erik Wibe leverte både gode poeng med forehand, backhand og serve torsdag. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Han tapte kampen mot 93 år gamle Stein Michelsen. I en tett batalje, som pågikk over to timer, ble det 2-0 til Michelsen med settsifrene 7-6, 7-5.

Det til tross for at Michelsen virkelig ikke følte at han hadde dagen. Han beskriver en følelse over å ha slått mye feil.

– Det var bra det. Men vi sliter, ser du! Det er trege bein utpå der. Men det er ikke enkelt å trene opp igjen det nå, sier Michelsen og smiler.

Han synes tennis er en veldig fin idrett for å holde seg i gang. I en alder av 93 tilhører det nok sjeldenheten å være så sprek som Michelsen er. Det samme kan sies om Wibe på 89.

Michelsen har spilt tennis i nærmere 30 år, mens Wibe kan skryte på seg ytterligere ti år med racket i hånda. Begge to liker å bevege seg og har vært aktive hele livet.

Erik Wibe 20230309 Spiller tenniskamp i Oslo Tennisarena Foto: Magnus Kaslegard / TV 2 Les mer Erik Wibe 20230309 Spiller tenniskamp i Oslo Tennisarena Foto: Magnus Kaslegard / TV 2 Les mer Erik Wibe 20230309 Spiller tenniskamp i Oslo Tennisarena Foto: Magnus Kaslegard / TV 2 Les mer Erik Wibe 20230309 Spiller tenniskamp i Oslo Tennisarena Foto: Magnus Kaslegard / TV 2 Les mer

– Det betyr veldig mye for meg. Jeg spiller på banen en tre-fire ganger i uken. Jeg treffer mange venner på banen og vi spiller mye double og mixed double. Det er både med damer og herrer, både yngre og eldre, sier Wibe.

– Det er ganske unikt å se to personer på denne alderen konkurrere?

– Det er helt unikt. Jeg kjenner ingen fotballspillere som har spilt til de er 90 år. De er ferdig når de er 60-70 år. Kanskje før det også, sier 89-åringen og ler.

Han får ikke noe annet en støtte fra tennisinstruktør Espen Foss. Han har både vært spiller og instruktør så å si hele livet. De siste fem årene har han trent mye sammen med Wibe.

Han beskriver 89-åringen som en særdeles ivrig tennisspiller som stort sett trener klokken seks om morgenen. Årsaken til det er manglende tilgjengelighet på banetid ettersom stort sett alt av baner er booket.

– Han er interessert i å utvikle seg fortsatt og tar på ingen måte lett på denne kampen han skal spille, sier Foss og legger til:

– Han er nok sannsynligvis like giret på seier som det Casper Ruud er når han entrer banen. Det er noe som er fint med sporten vår - den varer livet ut.

Og det Foss påpeker der er noe studier kan underbygge. Han forteller at han har timer med barn helt nede i to-årsalderen og godt voksne som Wibe på rundt 90 år.

Foss poengterer at tennis er en idrett hvor man bruker hele kroppen. Og kanskje viktigst - hodet. Alle ballene som kommer over nettet er forskjellige, så man må tenke fort samtidig som man må bevege seg, sier Foss.

BREDT GLIS: Espen Foss koste seg med den historiske kampen i Oslo Tennisarena torsdag ettermiddag. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Studiene som underbygger det Foss sier er en studie fra Mayo Foundation for Medical Education and Research.

De har en studie som kalles «The Copenhagen City Heart Study». En studie med 8577 personer som ble fulgt opp i opptil 25 år hvor målet var å finne ut av hvilken aktivitet som kunne forlenge livet mest.

Der var tennis soleklart på topp. Se listen her:

Tennis - 9.7 år

Badminton - 6.2 år

Fotball - 4.7 år

Sykling - 3.7 år

Svømming - 3.4 år

Jogging - 3.2 år

Egenvektstrening - 3.1 år

Helsestudio-aktiviteter - 1.5 år

Dommen tennisinstruktøren har over Wibe etter NM-tapet torsdag kan i hvert fall stemme overens med tallene fra studien.

– Jeg synes det ser bra ut. Jeg er veldig imponert over hvordan de spiller. De kunne nok ha beveget seg litt bedre. Her handler det om å få ballen litt unna motstanderen så er poenget ferdig, men om jeg ser slik ut når jeg er 90, så skal jeg være veldig fornøyd, sier han og smiler.