– Er nok mer fysisk tungt nå enn det er i sesong

TØFFE TAK: Casper Ruud har i disse ukene lagt grunnlaget for å prestere i 2023. Her under et intervju med TV 2 i forbindelse med Casper Ruud Open i februar. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Fysisk er det ikke mye hvile. Det har man ikke råd til. Man må være i form til enhver tid.

Dette er innstillingen 24-åringen har hatt den siste drøye måneden. Et langt 2022 ble avsluttet på uvanlig vis for Casper Ruud. Etter å ha kommet seg helt til finalen i ATP-sluttspillet i Torino var sesongen over.

Men for tennisesset fra Snarøya var det rett videre til Sør-Amerika for en oppvisningsturné sammen med Ruuds store barndomsidol. En turné mange har ment mye om.

VALGET: Ettersom Casper Ruud fikk muligheten til å være med Rafael Nadal til Sør-Amerika ble valget tatt om å flytte oppkjøringsperioden til februar, forteller far og trener Christian Ruud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi visste på forhånd at oppkjøringen ville komme etter Australian Open. Vi mistet to uker i ATP-sluttspillet og så denne Rafael Nadal-turen som mange har snakket om. Det var en «once in a lifetime»-tur man aldri får igjen, så det var fristende å være med. Da fikk vi ikke tid til den vanlige oppkjøringsperioden i desember, sier far og trener Christian Ruud.

Han forteller videre at teamet føler de har fått utnyttet denne perioden godt uten verken skader eller sykdom.

I disse dager er teamet på plass i Florida i USA for å finne tennisformen før ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico neste uke.

Før det handlet mye om den fysiske formen. Fra rundt midten av januar og til rundt midten av februar var det lite tennisballer og racketer involvert i Ruuds hverdag.

– Det er veldig mye trening. Vi lager en ordentlig plan med fire timer trening om dagen, seks dager i uken. Vi har én fridag og det må til. Jeg må ha litt hvile. Og hver økt er ikke like hard. Det har vært litt ekstra tøft på den fysiske biten som gjør at jeg forhåpentligvis er litt sterkere og raskere, sier Ruud og smiler.

– Hvordan er det å stå i disse periodene?

– Det er et hardkjør og jeg gleder seg egentlig litt til disse periodene. Når man har spilt mange turneringer på rad så blir man litt lei av det. Det er noen tusen kilometer med reising og hoteller som skal unnagjøres, sier Ruud og følger opp:

– Men så er det deilig også nå å kjenne på at det er deilig å reise likevel. Da slipper man vektløftingen og intervallene Marcel (da Cruz, journ.anm.) skal ha meg gjennom.

24-åringen legger ikke skjul på at det ikke er en dans på roser å være i en oppkjøringsperiode. Samtidig beskriver han perioden som en hvileperiode mentalt. Pausen fra konkurransen og reisingen er noe han setter pris på.

Det å være flere uker på rad i egen seng og det å være rundt nære og kjære er ikke så ofte han får tid til.

Marcel da Cruz er mannen som har ansvaret for fysikken til Casper Ruud. Han er ansatt som fysisk trener i Team Ruud og har jobbet med tennisspilleren fra ung alder av.

Han har nærmest fått frie tøyler av teamet og Casper Ruud selv til å få tennisspilleren i best mulig stand til å tåle en ny sesong på ATP-sirkuset.

INGEN KJÆRE MOR: Marcel da Cruz har kjørt Casper Ruud gjennom fire timer trening, seks dager i uken i en periode nå for å gjøre tennisspilleren klar for 2023-sesongen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er nok mer fysisk tøft nå enn det er i sesong. Men mentalt er det mye tøffere i sesong. Det kommer noen stygge ord innimellom men han er veldig motivert, sier da Cruz og ler.

– Hva er det dere gjør i gymmen for å få Ruud klar?

– Det er styrketrening. Vi må styrke de store muskelgruppene. Man kan se for seg musklene som et rep. Repet blir frynsete etter hvert i en sesong. Nå skal vi forsterke det repet og bygge det litt sterke. Det skal tåle mer.

For da Cruz er dette den perioden han får utrettet mest for Ruud i året som kommer. Det han får tid til å gjøre med Ruud nå har de ikke tid til ellers. For han handler det om å maksimere denne perioden, samtidig å ikke kjøre 24-åringen i grøfta.

De jobber også litt med muskel-bygging i sesong også, men da må de begrense det mye mer for å unngå slitasje.

– Nå bygger dere diamanten, og så slipes den underveis?

– Det er godt resonnert, ja. Diamond in the rough, sier den fysiske treneren og smiler lurt.