Er det noen voksne hjemme?

TRENER OG UTØVER: Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås sammen under en konkurranse i Bergen i juni. Nå venter VM i Budapest, men Gilje Nordås´ trener får ikke akkreditering. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

VM i friidrett starter på lørdag. På torsdagens pressetreff sa Narve Gilje Nordås rett ut at han tidvis føler seg litt motarbeidet av friidrettsforbundet.

Det er ekstremt spesielt at forbundet har satt seg selv i en posisjon der en potensiell medaljekandidat kun dager før mesterskapet sier han føler seg motarbeidet av sitt eget forbund.

Nok en gang er fokuset i forkant av et mesterskap logistikk og personkonflikter, ikke de sportslige forventningene. Konflikten i den en gang så sammensveisede Ingebrigtsen-familien fortsetter å prege friidretts-Norge.

Fremsto som en velsmurt familiebedrift

Team Ingebrigtsen fikk lov til å gå sine egne veier, og resultatet ble en popularitet få friidrettsutøvere har kunnet drømme om. TV-serien om løpefamilien gjorde dem til rikskjendiser lenge før lillebror Jakob ble en av verdens beste idrettsutøvere.

Familien fikk kjøre sitt eget opplegg, og fremsto som en velsmurt familiebedrift.

Helt til det skar seg.

I etterpåklokskapens lys er det lett å se at friidrettsforbundet burde ha vært forberedt på en slik situasjon. Når du lar en enkelt familie bli en så viktig premissleverandør for en hel idrett, må du ha en plan for hva som skjer den dagen familieidyllen sprekker.

I stedet for å ta en tidlig avgjørelse om Gjerts fremtid i friidretts-Norge, har forbundet valgt en linje som best kan beskrives som å stikke hodet i sanden og håpe at det ordner seg av seg selv.

Det er åpenbart mye offentligheten ikke vet om hvilke samtaler som foregår internt, men friidrettsforbundets omdømme avgjøres av hva de faktisk kommuniserer utad. Og der har de fremstått famlende, uklare og uvillige til å adressere den store elefanten som har valset rundt i rommet i over et år.

Friidrettsforbundet vil aller helst slippe å svare på spørsmål om akkreditering, hvem som bor hvor eller hvem som legger føringene for hvor Gjert Ingebrigtsen skal få lov til å oppholde seg under mesterskap.

Når de tvinges til å svare, er svarene i beste fall famlende og mangelfulle.

Den frustrasjonen er det lett å forstå

På torsdagens pressetreff gjorde Gilje Nordås narr av forbundets mantra om at det er en «totalvurdering» som gjør at Gjert Ingebrigtsen ikke har fått akkreditering. Han kritiserte også forbundet for å gå rundt grøten i stedet for å gi tydelige svar. Den frustrasjonen er det lett å forstå.

Forbundet skylder gjerne på at dette er en familiekonflikt, og dermed noe forbundet ikke kan blande seg for mye inn i eller uttale seg om.

Men når en familiekonflikt også påvirker andre utøvere, kan man ikke lenger gjemme seg bak at dette er noe de involverte må finne ut av selv.

Så lenge Gjert trener Narve Gilje Nordås og Nordås fortsetter å levere toppresultater, vil spørsmålet om Gjerts tilstedeværelse fortsette å ri forbundet som en mare. På spørsmålet om forholdet til Jakob Ingebrigtsen sa 24-åringen i dag at det er «ikke-eksisterende».

Det svaret sier i grunn alt om klimaet internt i friidrettsleiren.

TRENER GILJE NORDÅS: Trener Gjert Ingebrigtsen var tilstede da Narve Gilje Nordås vant 3000m under Trond Mohn Games i friidrett på Fana Stadion i Bergen. Foto: Geir Olsen / NTB

Da kommer de uunngåelige spørsmålene

I forsøket på å balansere hensynet til Jakob Ingebrigtsen og hensynet til Narve Gilje Nordås har friidrettsforbundet malt seg inn i et stadig trangere hjørne. Problemet forsvinner ikke før friidrettens ledere faktisk er villige til å finne en permanent løsning.

Ved å ikke svare skikkelig på spørsmålene som selvfølgelig kommer, skyver de også fokuset og ansvaret over på utøverne. «Alle» antar nå at det er Jakob Ingebrigtsen som har bestemt at pappaen ikke får akkreditering.

Så lenge forbundet ikke er voksne nok til å svare åpent og ærlig, blir det en vedtatt sannhet ute blant folk. Da kommer også de uunngåelige spørsmålene om hvorvidt en enkelt utøver skal få diktere et helt forbund, uavhengig av om han er den største gullkavlen.

Det er fullt forståelig at forbundet ønsker å gi Jakob Ingebrigtsen best mulig forutsetninger for å prestere sportslig. Han er vår aller største friidrettsstjerne, en utøver i ypperste verdensklasse. Vi har aldri før sett noe lignende fra en norsk løper.

Dette svarer forbundet – Har friidrettsforbundet et kommunikasjonsproblem? – Jeg er ikke kommunikasjonsekspert, det får noen andre svare på. Jeg forholder meg til de folkene vi har rundt oss i forhold til den biten, sier sportssjef Erlend Slokvik. Og på spørsmål om de ønsker å kommentere tittelpoenget i Finstad Bergs kommentar, er Slokviks kommentar følgende: – Det er en kommentar jeg egentlig ikke har en kommentar til. Det får stå på henne. Jeg kjøper ikke den.



Å legge til rette for de aller beste er en helt naturlig del av toppidretten. Problemet er at vi i Narve Gilje Nordås nå har fått en ny utøver som plutselig er medaljekandidat i et VM.

MEDALJEKANIDIDAT: Narve Gilje Nordås har den siste tiden vist at han er medaljekandidat under VM i Budapest. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Fremstår ekstremt naivt

Jo bedre Gilje Nordås blir, jo vanskeligere kommer det til å bli å nekte ham best mulig oppfølging fra treneren sin i store mesterskap.

Sett utenfra virker det som om friidrettsforbundet har satset på at denne konflikten skulle blåse over av seg selv. At de involverte på magisk vis skulle bli enige om en løsning alle kan være fornøyd med.

Det fremstår ekstremt naivt.

Ved å la være å ta skikkelig tak i en krevende sak, har friidrettsforbundet gitt seg selv et problem som bare kommer til å vokse seg større og større. Kommunikasjonen utad står til stryk. Det er for mange halvkvedede viser som inviterer til en uendelig rekke spekulasjoner.

Det å komme opp med stadig nye adhoc-løsninger kommer bare til å gi forbundet den samme hodepinen gang etter gang. Det blir ikke ro før friidrettsforbundet faktisk tør å ta stilling til om det er plass til Gjert Ingebrigtsen i norsk friidrett selv om familiekonflikten ikke blåser over.