– Er alltid der for å ta deg

GOD KJEMI: Holger Rune og Patrick Mouratoglou virker å ha funnet tonen i samarbeidet om å få Rune oppover på verdensrangeringen. Her fra en trening under Australian Open tidligere i år. Foto: HANNAH MCKAY

CVeen taler for seg. Patrick Mouratoglou er en av de heteste trenernavnene i topptennisen. Med nesten én million følgere på Instagram er det mange tennis-entusiaster som har fulgt med på tips og råd fra franskmannen. Og det av en grunn. 52-åringen har jobbet med noen av de største spillerne verden har bydd på.

I ti år var han treneren til Serena Williams hvor de to sammen tok flere Grand Slam-titler. I de seneste årene har han navn som Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff og Holger Rune på listen over spillere han både har - og fortsatt - jobber med.

Denne uken måtte han se sin klient Holger Rune bli nedkjempet av norske Casper Ruud på hans vei mot å nå finalen i Roland Garros. Etter Ruuds semifinale mot Alexander Zverev, møtte TV 2 den franske treneren for et intervju om nordmannen som akkurat hadde blitt finaleklar.

PROFIL: Patrick Mouratoglou ble stanset opptil flere ganger av fans som ville ha bilde av ham etter TV 2s intervju. Foto: EMMANUEL DUNAND

– Det er imponerende. Det er hans tredje Grand Slam-finale og det viser en av kvalitetene hans - han leverer stabilt. Både i sitt spill men også i hans daglige arbeid for å bli en såpass god spiller. Det er enormt, sier Mouratoglou til TV 2.

Og det fikk han kjenne på selv. Rune ble regelrett parkert av 24-åringen fra Snarøya i kvartfinalen av turneringen. Det imponerte den franske treneren stort.

– Hvordan analyserte dere Ruud før den kampen?

– Han er ekstremt vanskelig å møte. Han er stabil, solid og spiller alltid i de riktige sonene. Han har kombinasjoner av slag som er ekstremt bra. Mentalt virker han også veldig stabil, sier han og legger til:

– Om man som spiller har sine gode og dårlige perioder i løpet av en kamp mot ham, så er han alltid der for å ta deg.

Nå venter en av tennisens største utfordringer for Ruud. Søndag klokken 15 skal han spille finale i Roland-Garros mot Novak Djokovic. Mannen som topper de fleste positive statistikker tennisen har å by på.

Mouratoglou mener det er vanskelig å svare på om Ruud faktisk har en reell sjanse mot serberen som jakter sin 23. Grand Slam-tittel i karrieren. Det er det ingen andre i verden som har.

– Det er vanskelig, men det er alltid en mulighet når det en tenniskamp. Casper kan spille helt uten press. Det kunne han mot Rafael Nadal i fjor også, men da ble han nok litt tatt på sengen av anledningen, sier den franske treneren.

– Nå har han vokst mye og han kommer til å levere den tennisen som skal til for å levere best mulig. Om Casper øyner en mulighet i kampen, så tar han den.

En som har rykende ferskt i minnet hvordan det er å møte Casper Ruud er Alexander Zverev. Han kunne fortelle pressen at han spilte semifinalen med skadetrøbbel, men la imidlertid ikke skjul på begeistringen over hva Ruud presterte.

IMPONERT: Alexander Zverev benyttet mye av tiden på pressekonferansen etter semifinaletapet på å rose sin norske overmann. Foto: Beate Oma Dahle

Zverev har selv vunnet fire kamper mot Djokovic. På TV 2s spørsmål om han tror Ruud har det som skal til for å slå serberen, er talen klokkeklar.

– Casper er i en Grand Slam-finale av en grunn. Er man i en Grand Slam-finale så er det fordi man er god nok til det, svarer han til TV 2 før han følger opp:

– Er Novak favoritt? Ja, selvfølgelig. Det er ingen tvil om det. Han vet hva som skal til. Men Casper spiller strålende tennis. Om jeg skulle satt penger, så hadde jeg kanskje ikke satt for mye på Casper, sier han og smiler.

På VGs spørsmål om det var ekstra tøft for Ruud å møte en Djokovic på rekordjakt, kontrer Zverev.

– For Casper kunne det ikke ha vært et bedre scenario. Når man (Djokovic) kan skrive seg inn i historien så kommer det press. Vi er alle mennesker. Novak er et menneske. Vi kjenner alle på det.