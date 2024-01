Enorm opptur: – Nesten sånn at jeg ikke tror det selv

Nå er Emil Iversen sikker på at han kan konkurrere mot de beste i verden igjen. Endelig ser han lyst på VM på hjemmebane i 2025.



I tillegg har han fått los på det som kan bli en viktig nøkkel for å kvalifisere seg til VM.

– Jeg følte at jeg gjenoppstå fra de døde, sier Emil Iversen til TV 2.

GLIS: Emil Iversen gliste etter oppturen i Estland. For første gang på nesten tre år vant han et skirenn og mottok premiepenger. Foto: Foto: Privat/ Emil Iversen på instagram.

– Ingen kan motstride det

Ett tusen og førtito dager. Det er så lang tid det gikk mellom Emil Iversens to siste seire.

Den forrige kom på femmila under VM i Oberstdorf i 2021. Den siste på 20 kilometer klassisk i Otepää forrige helg.

– Dette var comebacket mitt, sånn skikkelig. Det var i alle fall beviset for min egen del på at nå kan jeg bli en skikkelig god skiløper igjen. Jeg er allerede en ganske god skiløper igjen, men dette var beviset, sier Iversen en knapp uke etter den etterlengtede oppturen.



Seieren kom riktig nok i Skandinavisk Cup, nivået under Verdenscup, men skiller seg likevel fra resultatene til skiløperen fra Meråker de siste årene.

MANGE NEDTURER: Emil Iversen har mange nedturer bak seg, nå føler 32-åringen endelig at han er tilbake på sporet. Foto: Geir Olsen

– Dersom du vinner et renn i Skandinavisk Cup, så kan du vinne Verdenscup, så enkelt er det. Ingen kan motstride det med de resultatene vi har sett i år, der flere har kommet rett fra norgescupen og gjort det bra i verdenscupen, sier Iversen.



At den første seieren på en årrekke kom i januar gir ekstra grunn til optimisme. Den første måneden i året har historisk sett vært en periode med mye sykdom og dårlig flyt for den populære skiløperen, også da han var på sitt beste.

Det er en av grunnene til at 32-åringen er trygg på at brikkene er i ferd med å falle på plass, på ordentlig.

– Jeg har liksom ikke helt klart å sette fingeren på det. Hvorfor går jeg ikke fortere når jeg føler meg så bra? De siste ukene har jeg knekt koden, og nå vet jeg hva som skal til og at jeg kan bli veldig god på ski igjen. Etter den forrige helgen i skandinavisk cup før jul fant vi ut av ting, og så har jeg hatt en ekstremt god jul.

EGET TEAM: Iversen står utenfor landslaget og har satset gjennom sitt eget lag, Team Northcom, denne sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva fant dere ut?

– Det blir en hemmelighet, men jeg kan røpe at brikkene falt på plass. Det er helheten. Jeg fant ikke ut av det alene, men vi var et par stykker, og plutselig skjønte vi det. Det er mye teknisk egentlig da. Det er vel kanskje det jeg har løst opp i, så nå går jeg litt mer avslappet på ski, sier Iversen.

Ingen løpere samlet like mange poeng i Skandinavisk Cup sammenlagt som Emil Iversen sist rennhelg. Når det gjenstår en helg er han 17 poeng bak sammenlagtleder Mattis Stenshagen.

Vinneren av totalen får friplass i verdenscupen før jul neste sesong. Det kan bli avgjørende med tanke på å bli tatt ut til VM i 2025.

– Det er viktig. Det har jeg øynet som en mulighet lenge. Denne helgen var viktig med tanke på å være med i kampen igjen, for etter den første helgen så var jeg litt akterutseilt.

IKKE I NÆRHETEN: Emil Iversen har ikke vært i nærheten av verdenseliten de siste sesongene. Nå er han frisk, tilbake i god form og trygg på at han kan konkurrere mot verdenseliten igjen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Den siste og avgjørende helgen arrangeres i Hommelvik utenfor Trondheim mellom 1. og 3. mars. Gode resultater der kan bli svært viktig for VM-sesongen.

– Det kan være en nøkkel, det er ingen tvil om det. Jeg må prøve å få børstet støv av fanklubben og gjøre litt stas ut av den helgen i Hommelvik, sier Iversen som er i sitt sedvanlige gode humør.

I fjor var det Harald Østberg Amundsen som var sterkest i Skandinavisk Cup. Denne sesongen vant 25-åringen, som leder verdenscupen sammenlagt, Tour de Ski.



Med de gode resultatene fra Otepää friskt i minne er Iversen motivert for å utfordre Stenshagen om sammenlagtseieren, og muligheten til å sikre seg friplassen i verdenscupen.

– Nå når jeg har vist at jeg kan vinne skirenn igjen, så har jeg ekstra lyst til å klare det. Det er jo ikke vits å vinne Skandinavisk Cup sammenlagt hvis du ikke har noe i verdenscupen å gjøre, men nå vet jeg at jeg har noe der å gjøre, og da har jeg ekstra lyst å vinne. Da gjør jeg samtidig lettere for meg selv neste år.

– Blytunge dager

Med i overkant av ett år igjen til VM føler trønderen at han er i skikkelig angrepsposisjon til mesterskapet, men det er ikke lenge siden følelsen var en helt annen.

Etter en oppløftende åpningshelg på Beitostølen i november, fikk 32-åringen sjansen i verdenscupen i Ruka. Der ble resultatet en 24. plass.

SKUFFENDE: Emil Iversen var glad for å få sjansen i verdenscupen igjen, men tok det tungt da resultatet ikke levde opp til forhåpningene. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Det var en gedigen nedtur. Beitostølen gikk såpass bra, det gikk over all forventning egentlig. Da trodde jeg at det bare var å dra på, og så ble jeg slått rett ned på jorden igjen. Det er klart at det er tøft når du skuffer såpass mye når du får sjansen.

Også året før leverte Iversen varene på Beitostølen, før han fulgte opp med skuffende resultater. Denne gangen trodde han at det skulle bli annerledes.

– Jeg følte veldig på at jeg var tilbake på sporet i forkant der, og da er det klart at det ble noen blytunge dager, det ble jo det. Heldigvis kom jeg meg ut av den sumpen og ut på ski igjen slik at jeg kunne fortsette å jobbe på, og så har jeg vært veldig tålmodig og gjort det jeg har hatt troen på i ettertid.



TAKKER BROREN: Emil Iversen trekker fram støtten fra bror Mats Iversen når han snakker om hvordan han kom seg ut på ski igjen etter nedturen i Ruka. Foto: Foto: Privat/Emil Iversen på Instagram.

Iversen trekker særlig fram broren Mats, som er en del av teamet i den private satsingen, som en viktig brikke i tiden etter nedturen.



Samtidig tror han at det kom mye god lærdom ut av de første ukene av sesongen, og det skuffende resultatet i de finske skoger.

– Nå føler jeg meg så bra igjen, jeg kjenner det på skirenn at nå er jeg friskmeldt, rett og slett. Det er nesten sånn at jeg ikke tror det selv.