– Enige om overgang

Manchester City har blitt enige med Jeremy Doku om en langtidskontrakt. Det melder overgangsguru Fabrizio Romano på Twitter/X.



Rennes skal ha godtatt tilbudet på rundt 700 millioner kroner.

Både Bayern München og Liverpool er interessert i å signere den engelske midtbanespilleren Kalvin Phillips fra Manchester City. Det skriver 90 min.

Liverpool venter fortsatt på avklaring fra Bayern om en overgang for midtbanespiller Ryan Gravenberch, melder Liverpool Echo.

City er nær ved å bli enige med Bernardo Silva og Kyle Walker om å forlenge kontraktene, ifølge ESPN.

Ifølge Daily Mail var West Ham i prinsippet enige med City om å selge Lucas Paquetá for rundt 1 milliard kroner, Overgangen kollapset etter et resultat av at 25-åringen ble etterforsket for potensielle brudd på spilleregler.



West Ham har sendt inn et formelt bud på om lag 470 millioner kroner for Bournemouth-angrepsspiller Dominic Solanke, skriver Football Insider.

«Hammers» er også i samtaler med Sevilla om å signere Marokko-spiller Youssef En-Nesyri, melder 90 min.

Chelsea har blitt enige med New England Revolution om en overgang for den serbiske keeperen Djordje Petrovic. Overgangen skal ifølge Daily Mail ligge på om lag 190 millioner kroner.

Football Transfer skriver at London-klubben fortatt er i samtaler med Arsenal-spiller Folarin Balogun, som allerede er enige om personlige vilkår.

Fulham får konkurranse om Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi, etter at både Everton og Nottingham Forest ønsker å signere 22-åringen, ifølge Standard.



Fotball Insider melder at «Cottagers» ønsker å signere Gift Orban fra den belgiske klubben Gent. 21-åringen skal også være på ønskelisten til Tottenham.



ØNSKET BORT: Hugo Lloris kan snart være på vei vekk fra London-klubben. Foto: SCOTT HEPPELL

«Spurs» har gjenåpnet forhandlingene med Lazio om å selge Hugo Lloris, skriver Sky Sports Italia.

Paris Saint-Germain håper fortsatt på at de kan overtale Kylian Mbappé til å forlenge kontrakten, melder AS.



I går kom nyheten om at Mason Greenwood er ferdig i Manchester United. Ifølge Daily Mail skal 21-åringen være på utkikk etter klubber i Tyrkia og Italia.

Englands landslagstrener Sarina Wiegman skal være aktuell til å ta over Nederlands herrelandslag, når stillingen blir ledig. Det skriver The Telegraph.