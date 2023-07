Enige med spillerne

Kolstad bekrefter at de er enige med de syv spillerne som er berørt av klubbens økonomiske utfordringer, og spillerne blir med videre.

Klubbens daglige leder, Jostein Siverten, ga en oppdatering på Kolstads økonomiske utfordringer, og prosessen rundt lønnsreduksjonen.

TV 2 erfarte tidligere i dag at spillerne og klubben har kommet til en enighet, og at de syv berørte spillerne blir i trønderklubben.



Det bekrefter Jostein Sivertsen at er tilfelle.

– Vi kutter fortsatt lønningen for alle over 6G. Vi skal kompensere gjennom premiepengene som klubben får i løpet av sesongen, forteller Sivertsen.



Én sesong av gangen er forutsetning. Klubben har forhandlet fram at de kutter tretti prosent på lønninger for sesongen 23/24, kompensere med premiepenger og hvis klubben går 1 million i underskudd. Kontraktene gjelder ett år.

– I den prosessen vi er nå har vi, og undertegnede, blitt beskyldt for å være overambisiøse og naive. Med fasit i hånd så har vi nok vært det, erkjenner Sivertsen.

PÅ PLASS: Sander Sagosen var til stede på pressekonferansen.

Tirsdag ble det kjent at Janus Smarason har blitt fristilt fra trønderklubben og har signert for tyske Magdeburg. Christian Berge har bekreftet at han takker ja til lønnskutt, mens resten av de berørte spillerne fortsatte forhandlinger om ny kontrakt.

Onsdag holder Kolstad en pressekonferanse for å redegjøre om prosessen med lønnsreduksjon som har pågått den siste tiden.

