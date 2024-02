Se Nations League-trekningen klokken 17.55

Neste tellende landskamp for det norske herrelandslaget er i september. Da starter Nations League-gruppespillet. I kveld trekkes gruppene.

England, med Jude Bellingham og Harry Kane i spissen, er det beste laget Norge kan møte. Engelskmennene rykket ned fra nivå A og er sammen med Tsjekkia, Wales og Østerrike toppseedet på nivå B.

Slik ser pottene på nivå B ut:

Pott 1: Tsjekkia, Wales, Østerrike og England

Pott 2: Norge, Finland, Ukraina og Island

Pott 3: Slovenia, Irland, Albania og Montenegro

Pott 4: Georgia, Hellas, Tyrkia og Kasakhstan

Kampene i Nations League i første steg på veien mot VM i USA 2026. 16 europeiske nasjoner skal dit. Fire kvalifiserer seg via Nations League og playoff. De tolv andre er gruppevinnere fra VM-kvaliken som starter først våren 2025.

– Et helt annet udyr

Skal man komme til playoff, må man vinne Nations League-gruppen på sitt nivå. Forskjellen på å trekke England og Wales er enorm.

– Wales og Tsjekkia skal være greit. Østerrike har ganske mange spillere på høyt nivå. Men alle de lagene er overkommelige. England er et helt annet udyr. Det engelske laget er – med unntak av keeperen – fantastisk. Det er ingen tvil om at England er marerittet, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.



FARLIG DUO: Jude Bellingham og Harry Kane vil garantert skape trøbbel for norske midtstoppere. Foto: John Walton

Han får støtte av TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Norge er fremdeles ganske anglofilt. Vi er fremdeles veldig glade i engelsk fotball. Vi har de episke oppgjørene fra Drillo-tiden og Hallvar Thoresen og Bjørge Lillelien fra 1981. Sauser man det sammen, blir det en voldsom pakke. Men sportslig er England et av de beste lagene og kanskje den største favoritten i EM. Denne engelske utgaven er veldig, veldig sterk, sier Alsaker.

– Wales, Tsjekkia og Østerrike er land vi sammenligner oss med og skal matche. Problemet vårt i tjue år har vært at vi ikke klarer å slå disse landene. Vi sliter mot lag vi bør slå, enten det er Skottland, Tyrkia eller Serbia. Det er et enormt gap mellom England og de øvrige. Med tanke på gruppeseier er det ikke attraktivt å møte England, slår kommentatoren fast.

Selv om Jude Bellingham og de engelske stjernene vil være store favoritter, tror ikke Alsaker at britene vil ta lett på Norge. Hovedgrunnen er Erling Braut Haaland.

– Alle frykter Haaland. Det er det som gjør dette norske landslaget spesielt. En ting er at det gir oss mulighet mot nær sagt hvem som helst. En annen ting er at vi blir en attraktiv motstander, sier Alsaker.

– De har et ansvar

Haaland fyller 26 år rett etter USA-VM. Ødegaard vil være 27 år når mesterskapet spilles. For hver mislykkede kvalifisering øker presset på de to verdensstjernene.

– Skal Haaland og Ødegaard spille mesterskap før de er 30, begynner det å nærme seg. Det er synd hvis de skal bli 28 før de får prøve seg i mesterskap. Jeg tror det norske laget ville vokst enormt ved å kvalifisere seg. Det skal 24 lag til neste EM om fire år. Det ville vært helt eksepsjonelt om vi ikke skulle klare det. Men jeg har 15 tunge år bak meg med landslaget, så det er vanskelig for meg å være superoptimist, sier Alsaker.

– At de går gjennom hele karrieren uten å spille mesterskap? Det ville vært nitrist. Urettferdig? Muligens. Men de har et ansvar, og de vet det veldig godt selv. De begynner å nærme seg sin beste alder, sier Stamsø-Møller.

Foto: Fredrik Varfjell

TV 2-eksperten mener de to kommende trekningene vil bli svært avgjørende. Og han håper på flaks.

– Det føles som om det aldri har vært viktigere med Nations League. Det er tross alt VM, ikke EM. Og det er tross alt de beste fotballspillerne vi har hatt i Norge gjennom tidene som skal spille dette mesterskapet. Disse trekningene som kommer nå er de viktigste vi har hatt på denne siden av 2000-tallet, sier Stamsø-Møller.

Viktig å vinne privatlandskamper

Den vanlige VM-kvaliken trekkes i november. Norge må være blant de 24 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen for å bli andreseedet. I skrivende stund er Norge nummer 24* med EM-klare land som Slovakia og Slovenia halsende like bak.

Før Nations League skal Norge spille privatlandskamper mot Tsjekkia, Slovakia, Danmark og Kosovo. Gode resultater i disse kampene og i Nations League vil være viktig for å forsvare plassen i topp 24. Det gir en langt større mulighet til å komme til VM.

– Det har alt å si at vi blir andreseedet i kvaliken og er heldige med laget vi rekker fra øverste seedingsnivå, resonnerer Alsaker.

– For å få mest mulig ut av generasjonen vi nå har, må vi til de store mesterskapene. Ofte er det kulene som avgjør veien dit. Vi har ikke bare hatt flaks i de siste trekningene. Vi har aldri hatt en superenkel gruppe, sier Stamsø-Møller.

PS! Nytt på herresiden til høsten – og som nå praktiseres blant kvinnene – er at gruppetoer på nivå b skal spille opprykkskamper mot gruppetreerne på nivå a. Om Norge blir nummer tre i sin gruppe, venter nedrykkskamper mot tabelltoere fra nivå c. Fjerdeplass i gruppa betyr direkte nedrykk til nivå c, mens førsteplass gir direkte opprykk til nivå a for Norge.



*Russland er blant nasjonene som er foran Norge på FIFA-rankingen