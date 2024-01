Endte i fengsel etter vilt dame-drama: – Kuler fløy rundt meg

Terrell Brown (25) knuser rekorder i Norge. Som 19-åring måtte han bak lås og slå etter et sjalusidrama.

– Det høres jo ut som en film?

– Ja, det var helt vilt ...

Den humørfylte amerikaneren Terrell Brown sitter i sengen sin i Fyllingsdalen i Bergen.



Amerikaneren har en historie han vil fortelle. Veien til det gode liv i Norge har vært svært spesiell.

25-åringen lengter ikke akkurat hjem til USA og Oakland.

– Der kunne man havne i trøbbel selv om man bare skulle en kjapp tur på butikken, sier Brown til TV 2, og legger til:

– Kuler fløy rundt meg. Om man var ute på feil tidspunkt kunne man ende i en skuddveksling.

– Skal vi i fengsel for dette?



Amerikansk basketkommentering tyter ut av flatskjermen på soverommet i Bergen. Langt hjemmefra holder Brown seg fortsatt oppdatert på college-basket.



Han var selv en college-stjerne. Det medførte en interesse fra damer - og sjalusi.

Spesielt for eksen til én av Browns damer.

Baskettalentet datet en dame som en fra en rivaliserende skole hadde holdt på med før. Da tok det av, ifølge Brown.

– De snapchattet litt fortsatt, så sendte han et bilde av en pistol til henne, mens jeg var der. Da skjønte jeg hva han hadde planer om, og hva han synes om meg. Det var sånn det startet, forteller han.

Det hele skulle eskalere. Noe voldsomt.

– Jeg dro på fest med vennene mine og der var han plutselig. Jeg trodde kanskje at vi skulle få pratet litt sammen, men da mine venner kom... De var på et helt annet nivå, og endte med å banke han opp, sier 25-åringen.

Slåsskampen som startet med damekrangel skulle likevel utvikle seg til noe langt mer alvorlig.

– 20 minutter senere dro vi til en burgersjappe, og en av vennene mine betalte med kortet til han vi banket opp. Da fant han ut hvor vi var, og ringte politiet.

Brown forteller at åtte-ni politibiler omringet han og vennene hans. Da forsto baskettalentet alvoret.

– De hadde med hunder og alt mulig!

– Mine foreldre vokste opp med slåsskamper, så jeg tenkte: «Hæ, skal vi i fengsel kun for dette? En slåsskamp liksom.»

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Browns vennegjeng som var involvert i saken, uten hell.

Episoden skjedde i mai 2017, da Brown var 19 år. Han og vennene ble siktet for grovt overfall, ran og identitetstyveri.

Brown erkjente først ikke straffskyld, men et snaut år senere snudde han på punktet om overfall, mens de andre siktelsene ble droppet. Han ble dømt til tre års prøvetid.

– Han var sint på min suksess. Det var galskap. Hadde jeg ikke datet hun jenta hadde det aldri skjedd, mener Brown, og sier med et smil:

– Helt ærlig, hold deg unna jenter. De er ikke bra for deg!

COLLEGE-KONGE: Terrell Brown briljerte på college. Foto: Privat

Måtte i fengsel: – Ydmykende

25-åringen ler av det nå, men årene som fulgte ble tøffe. Inn og ut av retten, samtidig som han spilte basket på høyt nivå.



I to dager satt han bak lås og slå. Det skulle han helst vært foruten.

– Det var en veldig ydmykende opplevelse. Å være i en celle med en fyr man ikke kjenner, en fyr som har vært i et kriminelt miljø hele livet. Det var hardt, sier han og fortsetter:

FENGSEL: Terrell Brown måtte bak lås og slå i 2017. Foto: Union State Police

– Jeg ville aldri være i en sånn situasjon igjen. Det hadde ikke noe å si hvor, men jeg ville bare vekk fra trøbbel.

Vekk dro han. For mulighetene i NBA kom aldri etter bråket.

Men i Bergen hadde de hørt om et spesielt baskettalent. Før sesongen slo Fyllingen Basket på tråden.

Han ser ned på logoen på Fyllingen-hettegenseren sin. Øynene er blanke.

– Det betyr mye for meg. De strakk ut en hånd til meg. De løftet meg da jeg lå nede.



Å reise over 8100 kilometer fra Oakland til Fyllingsdalen var en «no-brainer.» Fyllingen måtte midlertid gå noen runder før de hentet amerikaneren.

– Vi innhentet referanser som hadde vært nær ham i college-sammenheng. Alle skrøt uhemmet av ham som person. Da valgte vi i så måte å gi ham den sjansen, sier Per Fedje, assistenttrener i Fyllingen Basket, til TV 2.

– Han har vært helt fantastisk for oss! Et helt annet nivå.

– Jeg må knuse rekorder

Amerikaneren har vært en gedigen suksess i Fyllingen. I bergensduellen mot Frøya tok han poengrekorden i én enkeltkamp i BLNO. Hele 61 poeng satte Brown.



– Jeg visste ikke om rekorden, så jeg må si takk til lagkameratene mine som gjorde med oppmerksom på den. Jeg elsket dette, sier Brown til TV 2.

Den forrige rekorden hadde Espen Stien med 57. Browns poeng 58 ble dunket inn på mesterlig vis, før han satte tre til.

– På det siste skuddet, så ba jeg til min avdøde venn Oscar Freyr. Han døde i en trafikkulykke. Jeg følte det var han som tok rekorden, sier Brown.

REKORDMANN: Terrell Brown briljerte i bergensderbyet mot Frøya. Her setter han to av sine 61 poeng i rekordkampen. Foto: Brage Titlestad / Norges Basketforbund

De oransje og blå styrer mot seriemesterskap i BLNO, for første gang. Før Brown returnerer til USA i mai har han en stor drøm: Å vinne kongepokalen.

– Jeg må få til dette nå! Jeg må vinne gullet for Fyllingen, knuse rekorder for Fyllingen. Jeg må putte dem på kartet, for de har aldri gjort noe sånn før.



Se reportasje om Brown her: