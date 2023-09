Endret reglene: – Så ekstremt som det kan bli

– Jeg har skrytt av ham i hele sommer. Det er en juvel og en diamant Sverige har på gang her, sier Northug, som også er langrennsekspert for TV 2.

Torsdag kom nyheten om at Alvar Myhlback (17) har bidratt til en varig endring i startreglene i Vasaloppet.

I vinter, da han fortsatt bare var 16 år, sjokkerte unggutten med en åttendeplass i det tradisjonsrike løpet.

SENSASJON: Her intervjues Alvar Myhlback etter å ha imponert stort i det ni mil lange Vasaloppet. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Tidligere har ikke skiløpere kunnet delta i renn med over 50 kilometers lengde før det året de fyller 19 år, ifølge NTB.

Det skapte utfordringer for Myhlback da han i vinter ville gå Vasaloppet etter å ha vist pangform i forkant.

Etter å ha søkt om dispensasjon, fikk unggutten innvilget ønsket om å være med.

– Dritkult

Nå har Det svenske skiforbundet besluttet at det i fremtiden ikke skal ligge begrensninger på lengden løpere kan konkurrere over, forutsatt at de har en internasjonal startlisens, melder Expressen.

– Det er dritkult, og det var på tide, sier tenåringen til avisen.

Northug, som selv satser hardt på langløp i disse dager, tror ikke det blir vanlig at 16-17-åringer hevder seg i toppen i slike renn fremover.

– Men det er litt artig at Alvar kanskje er med på å pushe det svenske skiforbundet til faktisk å oppheve aldersgrensen gjennom prestasjonen han har gjort i langløp, sier den abdiserte skikongen.

FAR OG SØNN: Alvars far, Petter Myhlback, var smøresjef for det svenske landslaget. Han ga seg imidlertid etter sesongen ettersom han har to barn som satser på å få seg skikarrierer. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Fikk hakeslepp i Trondheim

Myhlback er imidlertid mye mer enn «kun» en langløper.

Northug trekker frem et eksempel fra jaktstarten under Toppidrettsveka i midten av august.

Der blandet svensken seg inn i en tetkvartett med Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth.

– Én ting er at han har hevdet seg i langløp tidlig og prioritert det, men i så tøffe løp som i Granåsen har han hengt på kapasitetsløpere som Tønseth og Krüger i skøyting. Jeg hadde ikke trodd at han hadde det nivået i seg ennå, applauderer Northug.

SUPERRESULTAT: Alvar Myhlback rullet inn til tredjeplass på en tolv kilometer lang jaktstart i Granåsen, hvor det skal gås VM om halvannet år. Foto: Joakim Halvorsen

Stående invitasjon

Rundt ti dager senere gikk Myhlback til topps i 15-kilometeren i Alliansloppet. Han slo Håvard Solås Taugbøl på andreplass med 15 sekunder.

Northug deltok også, og endte et drøyt minutt bak.

I svensk presse kom trønderen med en stående invitasjon til fenomenet: Lurer han på noe, er det bare å ringe – 24/7.

37-åringen kjenner seg igjen i unge Myhlback, særlig på ett område: Gleden når alt stemmer og man går fort på ski.

– Da han gjorde det i Alliansloppet, og når han presterer, ser du at det lyser i øynene på ham, beskriver Northug.

– Han behersker sprint, skøyting, langløp ... han er så god allround. Og da er talentet så ekstremt som det kan bli. Det er spennende å se hva som skjer videre. Hvordan han utvikler seg, og om han blir den stjernen folk forventer at han skal bli.

Tror på dominans

Northug kommer imidlertid også med en advarende pekefinger: Dem rundt ham må passe på ham, og han må få den naturlige tiden til å utvikle seg.

– Og at han ikke går på smeller i form av for mye trening eller belastning. Han er tross alt ung ennå, og har mye utvikling i bare det å bli eldre og større, minner han om.

– Hvis han gjør ting riktig, kan vi få en som kommer til å dominere skisporten. En Klæbo-variant, en som vinner alt.