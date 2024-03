– Ender opp med at folk tar livet av seg selv

Jærbuen kunne ikke tro det han hørte.

– De skal faktisk stille? Det fins, er det ekte? Hvem er disse folkene lurer jeg på?, sier Nordås på torsdagens pressekonferanse.

Dette var i respons på spørsmål om The Enhanced Games.

The Enhanced Games Et planlagt internasjonalt sportsarrangement hvor utøvere ikke vil bli testet for doping. Leder: Aron D'Souza, en australsk forretningsmann. Grener: Friidrett, svømming, vektløfting, gymnastikk og kampsport. Dato: Ingen dato eller sted for arrangementet er foreløpig satt, men ønske er at det skal finne sted i 2025.

Responsen fra sportsverden har vært svært negativ og mange har poengtert sikkerhetsrisikoen ved doping.

Nordås mener det er en grunn til at antidopingbyråer har blitt stiftet, nettopp for å unngå slike påfunn.



– Tilrettelegger man for sånt blir det den som doper seg best som vinner. Det ender jo opp med at folk tar livet av seg selv, sier Gilje Nordås.

Truer med utestengelse

Sebastian Coe er president i World Athletics og ble torsdag spurt hva han mente om planene.

– Det er bare tull, er det ikke? Det er bare én beskjed å gi, og det er at hvis noen offisielt tar del i det så vil de bli utestengt i lang tid, sier Sebastian Coe.

PRESIDENT: Coe er selv tidligere friidrettsutøver og nå president i World Athletic. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men presidenten er ikke bekymret.

– Jeg mister ikke akkurat nattesøvnen av det her, sier Coe.

De som organiserer lekene har kalt arrangementet «framtidens OL».



– Ingen planer om å stille

Nordås ser ikke poenget.

– Det er litt absurd egentlig. Jeg ser egentlig ikke vitsen med det. Hvis man vinner ja vel, du hadde det beste medisinske teamet bak deg. Hva betyr det?

Arrangementet er ikke noe for Nordås.

– Det er ikke en plass jeg har planer om å stille i selv nei, sier en smilende Nordås.