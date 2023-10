Sheffield United-Manchester United 1-2

Tidligere lørdag kom meldingen om at klubblegenden er død, 86 år gammel.

United-stjernene spilte med sørgebind, og holdt ett minutts stillhet for Charlton før kampstart.

– Først og fremst er dette en veldig trist dag. Vi fikk vite det i ettermiddag mens vi forberedte oss til kampen, og det traff oss hardt. Sir Bobby var ofte inne i garderoben, og han lyste rommet opp, forteller Harry Maguire, ifølge BBC.

– Han er en stor legende i klubben. Vi er veldig godt fornøyde med at vi vant, men dette handler om noe mer enn fotball. Våre tanker er med ham og familien, fortsetter engelskmannen.

MARKERING: Her blir sir Bobby Charlton hedret før kampstart på Bramall Lane. Foto: Danny Lawson

Diogo Dalot, som ble matchvinner med en drømmescoring, stemmer i.

– Da vi kom ut, ønsket vi å gi litt ekstra, sier Dalot.

STØTTE: Også Sheffield United-supporterne sørget over sir Bobby Charltons bortgang. Foto: Danny Lawson

Seieren kom ikke enkelt for de røde djevlene, til tross for at formspiller Scott McTominay sendte dem i ledelsen i første omgang. Kun noen minutter senere ble han straffet etter at ballen traff ham i armen.

Oli McBurnie var straffeskytter og satte sikkert inn utligningen for Sheffield United.

Dalots perlescoring kom med rundt et kvarter igjen å spille. Portugiseren skrudde ballen helt oppe i hjørnet fra mer enn 20 meter.

Seieren er Manchester Uniteds andre på rad i Premier League. De er fem poeng bak Liverpool og Tottenham på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. Tottenham har imidlertid én kamp mindre spilt.

Sheffield United sliter stort og står fortsatt bare med ett poeng i ligaen.