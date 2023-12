– En utrolig julegave til norsk fotball

Det er et stort miljøproblem at tonnevis med gummigranulat forsvinner fra norske kunstgressbaner og ender ute i naturen. Forskere mener at så mye som 1500 tonn av det forhatte granulatet forsvinner fra banene årlig.

President i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, er henrykt over den økonomiske støtten:

– Det er jo et betydelig miljøproblem som vi ønsker å løse – men som vi trenger hjelp til å løse. Derfor er vi utrolig takknemlig for at Handelens Miljøfond kommer inn med 80 millioner kroner, som er en utrolig julegave til hele norsk fotball og alle norske fotballklubber.

Kan redusere 95 prosent av svinnet

Pengene skal brukes på fysiske barrierer som murer, og rister og kummer.

Alt for å hindre at gummigranulatet skal kunne forlate banene.

Og tiltakene skal være effektive ifølge leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind:

GAVMILDT FOND. Leder i Handelens Miljøfond Cecilie Lind. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er beregnet at over 95 prosent av svinnet kan reduseres ved å få på plass disse fysiske barrierene, så det kommer til å gjøre en stor forskjell.

Plastposepenger

Og pengene kommer fra den nylig økte plastposeavgiften, sier Lind.

– De kommer fra en kontingent på plastbæreposer som vi kjøper i butikken. Så hver gang du kjøper en pose går det to kroner til Handelens Miljøfond – og så bruker vi pengene på sånne tiltak som det her.

Kjærkomment for klubbene

Hasle-Løren er av klubbene som sliter med at gummigranulatet forsvinner fra banene og ender ute i naturen.

Styreleder i Hasle-Løren IL, Viggo Stølan Anthonsen beskriver problemet slik:

VIL SØKE STØTTE. Styreleder i Hasle-Løren IL, Viggo Stølan Anthonsen sier at granulatsvinnet både er et stort miljøproblem og et økonomisk problem. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi ser jo at det blir mye borte fra anlegget. Det er jo først og fremst et stort miljøproblem, men det er jo også økonomisk problem. Granulatet koster penger, og blir borte her og der. Så det å kunne søke etter støtte for å lage tiltak mot at gummigranulatet blir borte, det er vi veldig glade for. Det er jo stram økonomi i idrettslag, alltid.

EU har vedtatt salgs- og omsetningsforbud mot gummigranulat med en overgangsperiode som varer til oktober 2031. Tiltakene man nå kan søke om støtte til å gjennomføre vil ha verdi også etter at det blir forbudt å bruke gummigranulat på kunstgressbanene, sier Lise Klaveness:

– Selv om man legger nytt innfyll så må man ha barrierer. Man ønsker ikke at det nye innfyllet – om det er kork, kokos, bioflex, bjørkegranulat eller andre ting – heller skal forsvinne ut i naturen. Ikke er det miljøvennlig, og ikke er det økonomisk.

Klubber som vil søke støtte kan gjøre dette fra 1. mars neste år. Og fotballpresidenten er opptatt av fortgang i arbeidet framover.

– Vi må sette oss ned og finne ut på hvilke vilkår klubbene kan søke på dette. Men innen 1. mars skal alt være klart, sånn at pengene raskest mulig kommer ut til action.