SER FREMOVER: Nå gleder Niklas Jensen Wassberg seg til sesongstart. Stortalentet møtte TV 2 i Marbella for å snakke om et år preget av skader. Foto: Tore Gloppen

Eirik Horneland har plystret. Det betyr pause i en spillsekvens på en av Branns mange treninger i Marbella.

Niklas Jensen Wassberg legger hendene på lårene. Så arbeider han seg videre til leggene. Noen sekunders hvile gir 19-åringen mulighet til å kjenne etter.

Vondt noe sted? En kjenning?

Foreløpig har kroppen svart godt på belastningen på de irrgrønne gressmattene i Spania.

Det lover godt før en ny sesong.

Året som gikk var året «Kniklas» skulle slå igjennom. Året som startet med interesse fra flere andre klubber. Året der Brann måtte strekke seg for å få signaturen til juvelen på en ny ettårskontrakt.

Året der tenåringen gikk skadet veldig mye av tiden.

REFLEKTERER: Niklas Jensen Wassberg tar seg tid til et intervju mellom treningsøktene i Marbella. Foto: Tore Gloppen

Nå reflekterer Niklas Jensen Wassberg over hvorfor det gikk som det gikk.

– I oppveksten har jeg ikke vært veldig mye skadet, så plutselig kommer det.

– Når man kommer opp på det nivået vi er på nå, så er trenings- og kampbelastningen veldig stor. Det tar litt tid for kroppen å bli vant med det. Nå har jeg vært inni det her i over tre år, men kroppen har trengt god tid for å tilpasse seg det.

762 minutter med Eliteseriefotball ble fasit i 2023. Ni kamper fra start. Langt unna ambisjonen.

– Jeg nådde ikke de målene jeg hadde lyst til å nå. Men jeg har lært veldig mye av det, sier Jensen Wassberg til TV 2.



En tomhetsfølelse

Eirik Horneland er veldig bevisst på ungguttens utfordringer hva gjelder belastning. Brann må skyndte seg langsomt med Jensen Wassberg.

GLADGUTT: Treningene i Marbella nytes til fulle på naturgress og plettfrie baner. Foto: Tore Gloppen

Juvelen har vokst fem centimeter siden han kom til klubben i 2021. Det er kun i høyden. I tillegg har musklene utviklet seg, samtidig som belastningen stadig har økt.

I 2023 sa kroppen stopp.

– Jeg er ikke veldig stor, men jeg har fått mye kraftigere muskulatur enn jeg hadde da jeg kom hit som sekstenåring. Det bruker kroppen tid på å tilpasse seg.



– Har du pushet på litt for hardt?

– Ja, kanskje til tider. Jeg kunne nok vært litt smartere. Som fotballspiller vil du jo alltid spille, selv om du har litt vondt, så vil du jo kjøre på. Du tenker dette går fint. Det er ikke veldig gunstig i lengden. Det kjente jeg litt på i perioder i fjor der jeg kanskje pushet på litt for hardt. Da gikk jeg jo på en smell igjen.

Kniksens barnebarn har slitt med smerter i hamstring (muskelen på baksiden av låret). Ryggen har også kjent på den økte belastningen, det samme med leggene.

SKADEPLAGET: Niklas Jensen Wassberg hadde en tung 2023-sesong. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Det holdt ham utenfor fellestreninger og kamper i to perioder.

– Hvordan har det vært ikke å kunne bidra?

– Det er en helt forferdelig følelse. Man jobber jo hver dag for å kunne spille i helgene. Det å ikke kunne trene inn mot kamp, er veldig frustrerende.

Ikke å være en del av en kamptropp, trene på egenhånd, se på når de andre har entret treningsfeltet, har slitt på humøret.

– Det er vanskelig å sette ord på det, egentlig. Det er så frustrerende. Det er en tomhetsfølelse. Man kjenner på en urettferdighet. Hvorfor meg, liksom? Men dette skjer jo med veldig mange, sier en reflektert 19-åring.

Revansjelyst

Gutten har store ambisjoner. Han vil etablere seg som et førstevalg på indreløperplass i Brann.

Forventningene til egen utvikling er lett å hanskes med. Samtidig er presset på 19-åringen stort. Han er, tross alt, Roald «Kniksen» Jensens barnebarn.

FORBILDET: Niklas Jensen Wassberg foran statuen av Brann-legenden og bestefar, Roald «Kniksen» Jensen. Foto: Erik Teige / TV 2

Kniksen er omtalt som tidenes beste i Brann-drakt. Ingen enkeltspiller har hatt større betydning for klubben.

Brann-trener, Eirik Horneland, sa følgende til TV 2 etter at den gang 17 år gamle Niklas herjet med Sandnes Ulf på Brann Stadion 16. mai 2022:

– Han har noen spennende ferdigheter, og et spennende hode. Han har en fin kombinasjon av det offensive og defensive. Derfor kan han nå så langt som han bare vil.

Brann-treneren ser fremdeles på Jensen Wassberg som en fremtidig bærebjelke i laget. Beviset på det kom 21. desember i fjor. Da signerte 19-åringen en ny kontrakt som gjelder til utgangen av 2026.

2023 skulle gjennombruddet komme i Eliteserien. Nå ser den tekniske midtbanespilleren fremover.

OPPTUR: En av sesongens store høydepunkt var 1-0-scoringen mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Unggutten høstet mange lovord etter opptredenen mot seriemesterne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg har veldig lyst til å revansjere meg etter fjoråret og vise at jeg har noe her å gjøre, sier midtbanespilleren til TV 2.

Råd til andre talenter

Skadeplagene har vært vriene å forholde seg til. Som han sier, ønsker Niklas Jensen Wassberg å spille hele tiden.

Der er han lik de fleste andre på samme alder.

Men i en alder der kroppen endres mye, samtidig som belastningen økes, kan man gå på smeller.

Brann-talentet har et par råd å komme med i den sammenhengen.

– Man må være smart. Man må lytte til de som er rundt seg, fysioterapeuter, lytte til trenere. Jeg skjønner at man har lyst til å spille hver eneste dag, hver eneste kamp, men det er ikke alltid den smarte løsningen, sier han på spørsmål om råd til jevnaldrende i samme situasjon.

Tiden på sidelinjen har fått ham til å reflektere over hvor privilegert han faktisk er. Fotball som jobb - en hver smågutts store drøm.

LEKEGRIND: Drømmen er å gjøre Brann Stadion til sin egen store lekegrind. Da må Niklas Jensen Wassberg spille seg til fast startplass i Hornelands førsteellever. Foto: Erik Teige / TV 2

– Man må bite tennene sammen. Det er ikke før man blir skadet man skjønner hvor heldig man er som får spille fotball hver dag.

Nå handler det om å spille seg inn i startelleveren på et lag som har prestert over forventning. Hos sølvvinnerne er alle spillerne blitt stadig bedre siden opprykket fra Obosligaen.

– Det er jo krevende å spille seg inn i det, selvfølgelig, når de spillerne har prestert. Men jeg har nok selvtillit til å si at så lenge jeg er på mitt beste, så skal jeg være en god utfordrer der, sier Niklas Jensen Wassberg.