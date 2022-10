Én ting overrasket Eriksen i møtet med gamle lagkamerater

Tre år etter at han spilte i PostNord-ligaen for Elverum kan Kristian Eriksen snart kalle seg seriemester. Alt Molde trenger er ett poeng for å sikre tittelen.

I sommer gikk 25-åringen fra HamKam til Molde for omtrent 15 millioner kroner. Søndag møtte ham dem igjen for første gang siden overgangen.

– Det var veldig spesielt. Mange av dem er gode kompiser, og det var nesten litt rart å se så mange grønne og hvite drakter rundt meg. Jeg måtte nesten omstille hodet for å treffe treffe en blå, smiler Eriksen.

– Det ble mye

Anført av en glitrende Magnus Wolff Eikrem strålte Molde mot sjanseløse HamKam på Aker Stadion. Da dommeren blåste i fløya sto det 5-0.

Nedsablingen overrasket Eriksen.

– Det ble mye. Det var overraskende hvor mye det ble. På to år har vel Hamkam kun tapt to kamper med over ett mål.

En kjapp sjekk viser at den tidligere Kamma-krigerens påstand ikke er langt unna sannheten.

Før tapet mot Molde søndag hadde HamKam kun tre tap med mer enn et mål i seriespill de siste to årene:

Mot Tromsø 28.10.2020 (1-3)

Mot Bodø/Glimt 16.07.2022 (0-2)

Mot Odd 17.09.2022 (0-2)

Stortrives

Nå nyter Eriksen glade dager i rosenes by. Seieren søndag var klubbens tolvte strake i seriespill. Dermed slo de Lillestrøms tidligere rekord fra 1986.

FORNØYD: Kristian Eriksen. Foto: Johanna Wallen / BILDBYRÅN

– Det utrolig gøy å være her, og jeg jobber hver eneste dag for å bli en enda bedre fotballspiller. Det synes jeg at jeg viste litt av her i dag. Det er selvsagt noen ting jeg er misfornøyd med, men det skal jeg jobbe mer med.

– Hva da?

– Noen involveringer, touch og samspill med enkelte som jeg ikke har knekt koden på. Men det kommer! Jeg stresser ikke, sier Eriksen.