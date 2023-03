Én ting har blitt tydelig for Klaveness i valgkampen

Fotballpresident Lise Klaveness går mot strømmen i sin valgkamp for å komme inn i UEFA-styret. Det blir lagt merke til.

Få fotballpresidenter har like mye internasjonalt medietrykk rundt seg om dagen, som Lise Klaveness.

Nylig stilte hun opp i et portrettintervju med The Guardian, og denne uken reiser hun til Tyskland for å snakke med tyske journalister.

– Jeg opplever at det er stor medieinteresse rundt mitt kandidatur.

Særlig er interessen stor fra presse i England, Tyskland, Belgia og Sveits.

– Etter talen egentlig, har det satt oss litt på kartet rundt menneskerettigheter og likestilling. At jeg stiller til valg som den første kvinnelige presidenten har kanskje blitt lagt litt i den skålen.

– Jeg tror ikke det er så mange presidenter som kommuniserer ut de vanskelige saker utad, forteller Klaveness til TV 2.

Selv har hun valgt en stikk motsatt strategi.

– Vi velger jo å gå ut og lager poster i sosiale medier. Det gjør ikke de andre presidentene. Og det betyr jo at det ikke er så lurt, så rent taktisk da antakelig.

– For det er jo ikke det folk gjør, legger hun til.

Det «vanlige» er en lukket valgkamp med lobbyvirksomhet og samtaler en til en.

– Hvis det ikke er så lurt, hvorfor velger dere denne strategien?

– Fordi en del av utfordringene - og mulighetene - i den internasjonale fotballpolitikken er at det er for lukket kultur. Også for oss.

LIKER IKKE LOBBY PÅ FEST: Lise Klaveness på vei inn til FIFA-fest etter kongressen i Doha. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

I løpet av valgkampen har Klaveness fått en liten «aha-opplevelse».

– Trodde jeg skulle være bedre

For selv om hun har valgt å gå høyt ut i sosiale medier og i pressen, har Klaveness også rukket å snakke med rundt 15 presidenter.

Noen har hun hatt møter med på Teams, andre fysisk.

– Jeg deltok på The Best Awards for å møte noen presidenter, og det gikk veldig fint. Jeg hadde avtalt noen møter med blant annet Kosovo og Albania.

Men da kvelden kom, kjente hun at måtte legge valgkampen fra seg.

– Det å gå på festen og begynne å mingle om valg, det får jeg ikke til. Det synes jeg ikke var naturlig, så det gjorde jeg ikke.

Klaveness forteller at hun ble litt overrasket over sin egen reaksjon.

– Det er jo litt rigid av meg da, trodde jeg skulle være bedre på det.

Fotballpresidenten sier at hun selv er ukomfortabel med å utsatt for lobby eller skjult agenda.

– Og da vil jeg heller ikke gjøre det. Komme bort med brus eller vinglass...

Hun foretrekker isteden et kort Teams-møte eller en lunsj.

– Når du har avtalt et møte, selv om det bare er en halvtime eller kvarter, så synes jeg det er lett. Jeg er en direkte person, da er det mer sånn; «jeg skal stille til valg, hva synes du om det?»

THE BEST: Lise Klaveness var på festen etter at Alexia Putellas mottok prisen for beste kvinnelige spiller av FIFA-president Gianni Infantino Foto: Michel Euler

Vil skape en bevegelse

Det mest effektive for Klaveness ville være å jobbe i det stille for få flest mulige presidenter med seg for å sanke stemmer. Men;

– Denne valgkampen er et verktøy for de sakene vi tror på. Og det blir klarere og klarere for meg.

HØYT UT: - Min kropp og sjel skal sitte i det styret, da kan vi ikke fire på sakene, sier Lise Klaveness. Foto: Annika Byrde

En plass i et UEFA-styre er ikke noe poeng hvis hun ikke kommer inn med en kraft i sakene hun skal være engasjert i.

– Vi prøver å skape en bevegelse, og få med oss sønner og døtre. Ikke bare for sakene vi går til valg på, men for en mer åpen kultur som slipper inn mer oksygen og lys i rommet.