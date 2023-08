– En mann som Gjert må vi få brukt

Etter Jakob Ingebrigtsens triumf på 5000 meter har hyllestene stått i kø for 22-åringen fra Sandnes.

En av dem som er full av lovord etter prestasjonen er fridrettsekspert Kristian Ulriksen, som sammen med NRK-kommentator Jann Post leder podcasten «I det lange løp».

– Det er kanskje den råeste prestasjonen jeg har sett noensinne av Jakob Ingebrigtsen. Det han gjorde i går, på kanskje 95 prosent, er helt vilt, sier Ulriksen.

JUBEL: Jakob Ingebrigtsen jubler etter å ha blitt verdensmester på 5000 meter. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Friidrettseksperten trekker frem afrikansk dominans når han skal beskrive prestasjonen.

– Det har ikke vært én eneste person som ikke er født i Øst-Afrika på pallen på 5000 meter på 40 år. Nå har vi en gutt fra Sandnes, sier han.

Ulriksen sammenligner også gårsdagens løp med en 1500 meter.

– For oss som er glad i friidrett og kan sammenligne rundetider, så gikk sisterunden i går på 52 sekunder. Katir gjør alt han kan, og de springer siste kilometer på 2:20. Det er ned mot tiden de springer på 1500 meter. Når han har mulighet til å gjøre det på en 5000 meter, så sier det noe om hva som bor mellom ørene på gutten også, sier han og trekker frem at nummer to i søndagens løp også er den nest beste 1500-meterløperen i feltet.

Men etter gulløpet kom man naturligvis ikke utenom «Gjertgate». Konflikten rundt Jakobs far, som også er trener for Narve Gilje Nordås (nummer 14 i går) har vært et hett tema under hele mesterskapet.

– Nå må man få satt seg ned og bli enige alle parter. Gjert er en formidabel trener og det han har fått til med Narve i år viser jo også hva han har.

Også sportssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, sier at det kreves noen tiltak.

– Vi må gå noen runder og få satt noen klare retningslinjer for hvordan vi skal jobbe videre, sier Slokvik.

IKKE AKKREDITERT: Det ble oppstyr omkring beslutningen om at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering til VM. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Ulriksen er tydelig på at han håper norsk friidrett får nyte godt av Gjert Ingebrigtsens kompetanse i tiden fremover.

– Jeg mener at en mann som Gjert må vi få brukt, men samtidig må vi få brukt ham på en måte som gjør at Jakob og familien er bekvem med situasjonen.

Narve Gilje Nordås ble bare nummer fjorten i gårsdagens løp. Sportssjefen mener det er forståelig at Nordås ikke klarte å henge med.

– Nå tror jeg at for Narve sin del, så er den bronsemedaljen på 1500 meter i seg selv en liten utladning. Vi visste at hvis det går fort så vil Narve ha problemer med å følge. Han har spesialtrent på 1500 meter, og ikke så mye på 5000.

Slokvik mener at det norske laget i mange tilfeller har prestert godt.

– Det som drukner litt er veldig gode prestasjoner av Håvard Ingvaldsen (400 meter) og mangekjemperne. Og vi vet hva stavgutta er god for. Nå kvalifiserte Sondre Guttormsen seg til OL lørdag.

GOD PRESTASJON: Erlend Slokvik nevner Håvard Bentdal Ingvaldsens syvendeplass på 400 meter som en av de norske oppturene i årets VM. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Likevel innrømmer sportssjefen at det ikke har gått helt slik man håpet.

– Vi har hatt litt stang ut. At vi ikke har noen i finalen i stav er stang ut. Og tikjemperne lykkes jo ikke i forhold til det nivået de har inne. Men de er unge, så de kommer til å bli bedre.

OL-KLAR: Etter VM klarte Sondre Guttormsen å kvalifisere seg til OL i Paris. Men i VM ble det stopp i kvalifiseringen for stavhopperen. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Slokvik har klare ambisjoner for neste års OL.

– OL er alltid tøft. Men det er klart, vi tok to gull og et sølv i forrige OL, og vi kan vel ikke legge listen noe særlig lavere neste år slik det ser ut.

– Legger du hodet på blokken?



– Det gjør jeg, men det har jeg gjort mange ganger, avslutter Slokvik.