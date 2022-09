En konge i vanskelig stilling

Han sjokkerte en hel sjakkverden da han ga seg etter to trekk mot kontroversielle Hans Niemann. Dette kan ikke tolkes som noe annet enn en kraftig protest. Hvis oppgaven hadde vært «hvordan anklage noen for å jukse uten å si det rett ut», ville Magnus Carlsen fått en ren sekser. Ryktene som svirrer om Niemanns potensielle juks vil nå få orkan i seilene.

Det er andre gang på kort tid at vårt sjakkgeni indirekte sier at Niemann jukser. Eller i hvert fall gjør NOE Carlsen mener er helt uakseptabelt. Magnus Carlsen er taus i media, men YouTube-klipp og handlinger sier mer enn tusen ord.

Da verdenseneren overraskende tapte mot Niemann i starten av september, ble etterspillet at nordmannen trakk seg fra turneringen og la ut en tweet med det berømte klippet der José Mourinho sier «I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble».

Mandag møttes de igjen, og Carlsen gjorde det som egentlig skal være utenkelig for en av verdens største vinnerskaller. Han tapte med vilje.

Én ting er nå klinkende klart. Magnus Carlsen blåser i hva som er kutyme. Han gir blaffen i hva folk syns om ham og er både eksentrisk og prinsippfast i sine handlinger. Og han vet at statusen hans i sjakkverdenen er så sterk at han kan ture frem omtrent akkurat som han vil.

Her innser rivalen hva Carlsen har gjort

Han er den ubestridte sjakkongen, men nå farer han rundt som en dronning over verdensbrettet. Han kan bevege seg diagonalt, horisontalt og vertikalt over så mange felt han vil. Det finnes knapt noen grenser for hva han kan tillate seg. Verdensmesterne i sjakk har også historisk sett hatt mye makt og kunnet kjøre sitt eget løp. Nå viser Magnus Carlsen at han er mer enn villig til å videreføre den tradisjonen.

En hel verden sitter nå og feller sin dom over verdensmesterens valg. Mange fordømmer ham. Noen viser en viss forståelse for det oppsiktsvekkende valget. Absolutt alle er dypt sjokkert. Hadde han vært mer opptatt av sitt eget rykte, hadde han garantert opptrådt annerledes. Gårsdagens bombe er imidlertid ikke første gang Magnus Carlsen viser at han går sine helt egne veier, koste hva det koste vil.

I sommer valgte han å si fra seg muligheten til å forsvare VM-tittelen. Han ble da den første noensinne som frivillig gir fra seg en VM-tittel. For hvem i all verden gjør noe sånt? Hvem takker nei til å forsvare en VM-tittel mens de fortsatt er verdens beste spiller? Ingen andre enn Magnus Carlsen.

Da han tapte kampen om betting på kongressen i Norges sjakkforbund meldte han seg ut av forbundet. Hovedpersonen selv ønsket egentlig ikke at utmeldingen skulle offentliggjøres. Det var det prinsipielle som var viktig, ikke å skape mer bråk. Hele prosessen rundt det mulige samarbeidet med spillbransjen var et solid omdømmetap for Carlsen i det etablerte Idretts-Norge – uten at det så ut til å ta fra ham nattesøvnen. Magnus Carlsen gjør det han selv mener er riktig, uavhengig av hva andre måtte mene eller hvordan det påvirker omdømmet hans.

Carlsen ga seg etter to trekk: – Fullstendig uakseptabel oppførsel

Nå er vi her igjen. Alle signalene Carlsen har sendt ut den siste tiden roper ut at han mener Niemann ikke bør få være en del av den internasjonale sjakkeliten. Carlsen kan bli straffet hvis han kommer med direkte anklager om juks, men han har likevel et sterkt behov for å vise hva han mener. Så da taper han med vilje, selv om det er usportslig og får konsekvenser for andre deltakere i turneringen. Han bruker de tilgjengelige virkemidlene han har for å protestere mot noe han åpenbart mener er feil.

Spørsmålet er hva som skjer videre. Hva gjør Magnus Carlsen hvis han blir satt opp mot Niemann på nytt? Skal han fortsette å tape i protest? Og hva gjør han med de indirekte anklagene om juks? Bevisbyrden ligger nå hos Magnus Carlsen. Før eller senere er han nødt til å si noe om sine valg. Han må ha en langsiktig plan for hvordan han skal håndtere dette videre.

Har Magnus nok en gang tenkt mange trekk lenger enn alle andre? Slik han har gjort hele karrieren.