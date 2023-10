Lucas Braathen slaktet Skiforbundet. Så takket han for seg. Dagen før alpinsesongen skulle begynne, kom meldingen som slår ned som en bombe.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er rystet av nyheten om at alpinstjernen legger opp, kun 23 år gammel.

– Først og fremst blir jeg ekstremt overrasket. Vi snakker om en ung utøver på vei opp og fram som hvert fall jeg hadde sett for med at skulle representere Norge i et tiår fremover. Det er ekstremt overraskende at han legger opp i en alder av 23. Ekstremt synd, sier hun.

– Sterkt å høre

Lucas Braathen leverte en lang tirade mot Skiforbundet og snakket om sin egen barndom. Til slutt opplyste han at han er ferdig som alpinist.

– Jeg kan med glede meddele at på stedet hvor jeg vant mitt første verdenscuprenn, så legger jeg opp.

At 23-åringen velger å gå så drastisk til verks etter en langvarig konflikt med Skiforbundet, mener TV 2s sportskommentator bør få alarmklokkene til å ringe.

– Man må ta inn over seg det Braathen faktisk sier. Det er sterkt å høre at han sier at han for første gang på et halvt år er glad og føler seg fri. Det er sterkt å høre. Så gir det grunn til ettertanke at han tydeligvis har følt seg så fanget i toppidretten at han har mistet gleden og ikke følt seg fri. Det må vi ta på alvor!

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg synes det var sterkt å høre Lucas Braathen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Må ta en kikk i speilet

Nå mener Finstad Berg at det må tas et skikkelig oppgjør.

– Det er veldig lett å se det i sammenheng med konflikten som har vært. Jeg mener det er en kjempefiasko for norsk alpint om en sånn type konflikt fører til at en av våre mest spennende og profilerte utøvere legger opp. Da er det mange som må ta seg en kikk i speilet og finne ut av hvordan vi kunne ende opp her og hvordan det kunne gå så gærent, sier hun.



På pressekonferansen der han meddelte at han legger opp, gikk Braathen til frontalangrep på Skiforbundet.

– Denne prosessen har tatt over tre år og vi utøverne har opplevd å bli totalt overkjørt og behandlet uten respekt, meddelte han.



SJOKKERT: Aleksander Aamod Kilde er målløs etter at Lucas Braathen la opp. Foto: Mathias Mandl / BILDBYRÅN

– Trist og kjipt

Nyheten om at han legger opp, slo ned som en bombe også på landslaget.

– Man blir litt målløs. Vi fikk vite det i går kveld som en heads up. For hele gruppen er det sjokkerende. Vi kjenner først og fremst på at en av lagkameratene våre har kjent på det over tid. For oss handler det om at han skal ha det bra, at helsa hans er viktigst. Vi som lag må se tilbake på de gode tider vi har hatt sammen, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.



– Sjokkerende og trist å se en lagkamerat legge opp så tidlig, skriver Kjetil Jansrud på Instagram.

Lagkameratene som i likhet med Braathen var på plass i Sölden fikk beskjeden sent torsdag kveld.

– Jeg ble selvfølgelig veldig sjokkert. Det er trist å miste en så bra lagkompis som Lucas er, som er med å pushe på trening og en så bra fyr. Det er trist og kjipt, sier Alexander Steen Olsen til TV 2.

– Hvordan var stemningen da han kom med beskjeden?

– Det blir litt stille. Man vet ikke hva man skal si når man blir så sjokkert. Det viktigste nå er vel at han har det bra og at det var riktig valg for han, sier lagkompisen.